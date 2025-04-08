|ВС РФ вышли на дистанцию 3 км до границы Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 9 апреля
22:49 09.04.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 9 апреля в разрезе СВО. Русские войска уверенно проламывают оборону ВСУ на пути к административной границе ДНР и Днепропетровской области. Задача – занять большое село Новопавловка. Редакция Readovka рассмотрела перспективы усиления мобилизации украинцев в дискурсе большого интервью главкома ВСУ Сырского.
Движение к ключевому рубежу
Русские войска в северном секторе Южно-Донбасского направления добились очередных успехов. После отражения серии украинских контратак у села Надеждинка ВС РФ продолжили наступление в сторону административной границы Днепропетровской области. Провал 151-й ОМБр ВСУ привел к тому, что русская армия освободила поселок Котляровка и без опаски за северный фланг заняла Преображенку, Богдановку и Троицкое. Теперь наши подразделения готовятся к штурму села Орехово – последнего оплота противника на пути к границе Днепропетровской области.
Однако цель ВС РФ в этой зоне боев совсем не пересечение формальной линии границы регионов бывшей Украины. Задача русских войск – достичь и овладеть населенным пунктом Новопавловка. Важность этого крупного села заключается в том, что оно находится в районе пересечения рек Волчья, Соленая и Мокрые Ялы. План командования ВС РФ заключается в загоне ядра группировки "Хортица" в окружение, которое оформляется бассейном рек Волчья и Мокрые Ялы. Наши войска, двигаясь в направлении Новопавловки, создают северный сектор потенциального окружения противника, весомые силы которого задействованы в обороне полевых фортификаций в полосе Богатырь – Отрадное. Южный сектор окружения ныне формируется нашими частями, атакующими со стороны Великой Новоселки на северо-запад.
К югу от Богдановки ВС РФ также ликвидируют полевые позиции ВСУ. Помимо этого, подразделения русской армии, действующие по северному берегу Волчьей со стороны Андреевки, прорываются к Алексеевке.
В секторе боев протяженностью порядка 15 км от Котляровки на севере и до окраин Алексеевки на юге нашим войскам противостоят боеспособные украинские части. Они представлены 38-й бригадой морской пехоты, де-факто воссозданной после уничтожения при бегстве из Угледара 72-й ОМБр, 225-м ОШП и разного рода спецподразделениями МВД Украины.
Ловите, ищите и еще раз ловите
Сегодня главком ВСУ Сырский дал большое интервью СМИ незалежной касательно тяжелой ситуации на фронте.
"Я могу сказать, что президент Зеленский абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось [речь идет о подтверждении прежних слов Зеленского о том, что ВС РФ готовят наступление в Сумской и Харьковской областях, прим. ред.]. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям", – сказал Сырский.
Украинский главком сделал "подобострастный реверанс" в адрес Зеленского и констатировал, что ВС РФ резко повысили наступательную активность "по всем основным направлениям". Но это было сказано не просто так.
"Мы должны мобилизовать ежемесячно 30 тыс человек. […] В первую очередь нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", – добавил он, упомянув то, что порядка 6 млн мужчин незалежной не обновили свои данные в ТЦК.
Глобально общий смысл высказываний Сырского можно свести в следующую формулу: "Ситуация деградирует, нам нужно больше пушечного мяса". Причем в очередной раз это реверанс в сторону Зеленского, который ранее называл такой ежемесячный объем "улова" людей в 2024 году в интервью The Economist, а главком ВСУ взял под козырек.
Разумеется, главное для Сырского – это поиск людей, ведь некоторым территориальным структурам войскового комплектования уже некого ловить. Это подтверждается оправдательным приговором сотруднику ТЦК от Мурованокуриловецкого районного суда Винницкой области в марте. Военком сумел доказать, что невыполнение плана обусловлено тем, что людской ресурс исчерпан. Украинское государство также ранее уже начало мухлевать с системой предоставления "брони" для сотрудников предприятий, в том числе оборонной направленности. Это выразилось в чрезмерной бюрократизации и усложнении подачи заявок юрлиц на бронирование своих сотрудников. Но такие схемы опять же не могут дать ВСУ необходимого.
Однако отдельно стоит остановиться на числе в 6 млн необновивших свои данные в ТЦК. Предположим, что речь идет не только об украинцах, оставшихся в стране, но и о тех, кто ее покинул. Грубо говоря, система комплектования ВСУ исходит из "списочного состава" граждан и без разницы, где они находятся. Ведь власти незалежной обязали и пребывающих за границей обновлять свои данные. Более того, в Раде в декабре 2024 года уже звучали предположения о том, что работа ТЦК за рубежом – это совсем не что-то из области фантастики, а вполне реальная перспектива. Главком ВСУ назвал столь внушительное число тех, кого очень ждут в ТЦК, для их забора в армию и готовится "цифровизация". Вероятно, что Украина начнет грести и тех, кто покинул "концлагерь имени Зеленского". Между тем в ЕС спят и видят, как бы отделаться от миллионов украинских беженцев. Этому пока только мешают активные боевые действия в незалежной, но никто не давал гарантии, что евробюрократия не найдет способ подсобить ТЦК без оглядки на гуманизм.
Вчера, 8 апреля, главным событием дня стало начало завершающих боев по освобождению Курской области.