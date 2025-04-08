ВС РФ вышли на дистанцию 3 км до границы Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 9 апреля

22:49 09.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 апреля в разрезе СВО. Русские войска уверенно проламывают оборону ВСУ на пути к административной границе ДНР и Днепропетровской области. Задача – занять большое село Новопавловка. Редакция Readovka рассмотрела перспективы усиления мобилизации украинцев в дискурсе большого интервью главкома ВСУ Сырского.



Движение к ключевому рубежу



