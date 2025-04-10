 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.04.2025
20:28  Le Figaro: французские военные готовясь к будущим боям с Россией готовят карты... болот
20:18  Алма-Ате состоялась встреча МИД России Сергея Лаврова с главами МИД государств Центральной Азии
19:56  infoBRICS: Россия не допустить присутствия войск НАТО в Одессе и Львове
14:18  Profinance: Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям. Сланцевикам грозит вымирание
13:09  В Кыргызстане сочиняют новый гимн: комиссия забраковала 703 предложения от 488 граждан и объявила повторный конкурс
12:56  НГ: Иностранные инвесторы в Казахстане пошатнули соглашение ОПЕК+
12:45  В Узбекистане начнут маркировать удобрения и пестициды. В эксперименте примут участие пять компаний
12:38  Зампред правительства России Александр Новак встретился с делегацией Республики Казахстан
12:30  "Ультрамарин" в Ташкенте. Первую персональную выставку представил самаркандский художник Хуршед Халилов
12:26  "КазМунайГаз" не справился: кому отдадут Атырауский нефтеперерабатывающий завод
12:20  Китай не хочет воевать, поэтому увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
12:04  Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
04:03  Аралкум - самая молодая пустыня Земли растет на территории Казахстана и Узбекистана
03:58  Самаркандский меридиан. Казахстан прокладывает курс на глобальной климатической карте
03:09  Абдулахад Кучкаров назначен новым гендиректором IT Park Uzbekistan
03:05  Ерлан Карин: В Казахстане было и будет особое отношение ко Дню Победы
03:00  Монголия и страны Центральной Азии ищут пути преодоления тройного экологического кризиса
02:21  Узбекистан лидирует в Центральной Азии по производству продукции животноводства
02:15  "Треть территории Казахстана сейсмически опасна". Ученый о вероятности новых землетрясений
02:11  "Куршавель" заинтересован в создании туробъектов в Узбекистане
01:58  "А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие, - Дмитрий Косырев
01:07  Узбекистан и США заключили новые соглашения по критическим минералам
00:19  Разводы в Казахстане сделают "невыгодными"
00:04  "Газпром зарубежнефтегаз" прекратил доразработку месторождения "Шахпахты" в Узбекистане
Четверг, 10.04.2025
23:17  ProFinance.Ru: Цена унции золота обновила рекордный пик 3176 долларов
23:10  ВС РФ штурмуют укрепрайон ВСУ в Торском и Заречном на Краснолиманском направлении
20:27  Трамп троллит Пекин - пошлины на товары из Китая повышены до 145 процентов
20:23  Кабар: Президент Кыргызстана объяснил, зачем стране казино и почему местные туда не попадут
20:12  Банк Афганистана проводит валютные интервенции - выставляет на аукцион $20 млн.
19:54  В Ташкенте встретились зам. Спикера Парламента Монголии Хурэлбаатарын Булгантуяа и Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева
19:34  Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов встретился в США с управляющим директором BlackRock Адебайо Огунлеси
19:28  В Хатлонской области задержан мошенник, практикующий проведение магических обрядов
19:26  Минприроды Кыргызстана предлагает ограничить ввоз подержанных авто из-за выхлопов и смога
18:35  Как Узбекистан и Казахстан выстраивают фискальные рамки для глобальных маркетплейсов
18:26  ГУВД: блогер "Абдуллох" снимал видео, в которых оскорблял узбекский народ (видео)
18:19  В Таджикистане умерла открывшая комету ученая Светлана Герасименко
18:14  К 100-летию прибытия в Кыргызстан чехословацкого кооператива "Интергельпо"
18:06  КТЖ выявило в Карагандинской области хищение машинистами дизельного топлива почти на 8 млн. тенге
13:50  По жалобам туристов. Президент Узбекистана обратил внимание на отвратительное состояние дорог в Ташкенте
13:21  Неоколониальный смотр. Элиты ЦентрАзии расплачиваются ресурсами за благоволение Запада, - Сергей Кожемякин
12:09  Двадцатилетний ЕвроАвиаБан будет снят - Кыргызстан пустят в небо Европы?
12:03  Ушел из жизни казахстанский журналист Лев Тараков
10:30  МВД России: Киргизия впервые вышла на второе место по числу трудовых мигрантов, потеснив Таджикистан в РФ
10:00  Asia-Plus: как новая тарифная политика США повлияет на страны Центральной Азии
09:58  "В Киргизии пресекли попытку госпереворота". Статистика поиска в Гугле по этой фразе
09:00  "Танцы есть, песни есть, книг – нет". О проблемах детской литературы в Таджикистане
08:42  "Милые бранятся только тешатся". Казахстанцы принесли извинения Кыргызстану за скандальное видео
05:17  Bloomberg: европейские страны узнают об уходе американских военных из сообщений СМИ
05:00  В Казахстане обсуждают влияние электромобилей на мужскую потенцию
04:39  Названа еще одна страна, в выборы которой вмешается Евросоюз
03:46  Невозможно построить и эксплуатировать канал Кош-Тепа без последствий, - представитель "РусГидро" С.Мачехин
03:33  Минфин России заказал анализ состояния экономик государств, в валютах которых можно разместить средства ФНБ
02:49  В Абу-Даби обсудили привлечение инвестиций ADFD в строительство Рогунской ГЭС
02:36  Акции, нефть и доллар подскочили после того, как Трамп объявил о временной приостановке тарифов
02:25  Глобальная ситуация предлагает России возможность использовать амбиции США и Китая в своих интересах
01:59  В Узбекистане пение вживую включили в требования для присвоения званий артистам
01:41  Министр финансов США пообещал Европе "перерезанное горло" за торговлю с Китаем
Среда, 09.04.2025
22:49  ВС РФ вышли на дистанцию 3 км до границы Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 9 апреля
20:53  Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран, а для Китая за "неуважение" поднял до 125%
19:19  МИД Кыргызстана призвал соотечественников в России легализовать свое пребывание на территории страны
19:13  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Зампред правительства России Александр Новак встретился с делегацией Республики КазахстанЗампред правительства России Александр Новак встретился с делегацией Республики Казахстан
12:38 11.04.2025

10 апреля 2025

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак встретился с советником Президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и Министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым. Во встрече также приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, представители Минэнерго России и Казахстана и посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

"Отношения с Астаной являются одним из приоритетов внешней политики России. Несмотря на непрекращающееся внешнее давление со стороны Запада, Казахстан подтверждает статус нашего ближайшего союзника и стратегического партнера. В основе динамично развивающихся отношений лежит высокая интенсивность политического диалога между Москвой и Астаной, в первую очередь на уровне глав государств. Успешно развивается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, развиваются масштабные совместные проекты в промышленной кооперации, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике", – сказал Александр Новак. По его словам, Россия входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана.

Стороны обсудили сотрудничество по линии ОПЕК+, взаимодействие в энергетической сфере, в том числе по области электроэнергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. С участием российских специалистов будут возведены три угольные ТЭЦ в Казахстане в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также будет проведена реконструкция двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2.

Темой переговоров также стали вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны. Были затронуты вопросы участия российских компаний в нефтяных проектах на территории Казахстана, а также возможности сотрудничества в сфере мирного атома и в финансово-банковской сфере.

Источник - Сайт Правительства России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744364280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года №836
- Закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса одобрил Сенат
- Олжас Бектенов поручил в двухнедельный срок подготовить Соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы
- Объем производства обрабатывающей промышленности с начала года вырос на 8,7%
- Что не так с экономической политикой?
- Государственный советник провел встречу с группой членов Национального курултая по вопросам внутренней политики
- Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- МСХ выезжает в регионы для контроля весенне-полевых работ
- Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по вопросам регионального развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  