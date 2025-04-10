Зампред правительства России Александр Новак встретился с делегацией Республики Казахстан

12:38 11.04.2025

10 апреля 2025



Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак встретился с советником Президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и Министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым. Во встрече также приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, представители Минэнерго России и Казахстана и посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.



"Отношения с Астаной являются одним из приоритетов внешней политики России. Несмотря на непрекращающееся внешнее давление со стороны Запада, Казахстан подтверждает статус нашего ближайшего союзника и стратегического партнера. В основе динамично развивающихся отношений лежит высокая интенсивность политического диалога между Москвой и Астаной, в первую очередь на уровне глав государств. Успешно развивается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, развиваются масштабные совместные проекты в промышленной кооперации, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике", – сказал Александр Новак. По его словам, Россия входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана.



Стороны обсудили сотрудничество по линии ОПЕК+, взаимодействие в энергетической сфере, в том числе по области электроэнергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. С участием российских специалистов будут возведены три угольные ТЭЦ в Казахстане в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также будет проведена реконструкция двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2.



Темой переговоров также стали вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны. Были затронуты вопросы участия российских компаний в нефтяных проектах на территории Казахстана, а также возможности сотрудничества в сфере мирного атома и в финансово-банковской сфере.