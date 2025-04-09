В Узбекистане начнут маркировать удобрения и пестициды. В эксперименте примут участие пять компаний

12:45 11.04.2025

В Узбекистане начнут маркировать удобрения и пестициды



С 1 мая в Узбекистане начнется пилотный проект по цифровой маркировке минеральных удобрений и средств защиты растений. В эксперименте примут участие пять компаний.



В Узбекистане вводится обязательная цифровая маркировка пестицидов и минеральных удобрений, говорится в постановлении Кабинета министров от 8 апреля.



Внедрение этой системы для применения качественных препаратов при выращивании экспортоориентированной продукции, а также предотвращения контрафакта и контрабанды было предусмотрено постановлением президента от 1 апреля 2024 года.



Согласно документу, маркировке подлежат все азотные, фосфорные, калийные и комплексные удобрения, микроудобрения, хлориды, сульфаты, бораты, бромметан (метилбромид) и многие другие. Помимо этого, цифровые коды будут наноситься на инсектициды, фунгициды, гербициды, средства контроля роста растений и дезинфекции, а также на клейкие ленты и аналогичные приспособления, пишет Spot.



Систему в экспериментальном порядке протестируют с 1 мая до 31 октября 2025 года. В проекте примут участие пять компаний:



- Maxam-Chirchiq

- Swissagro

- Ifoda Agro Kimyo Himoya

- Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals

- Schelkova Agrohim-O'zbekiston



С 1 мая 2026 года цифровая маркировка этой продукции уже станет обязательной.



Постановлением Кабмина утверждено временное положение для реализации пилотного проекта. Его цель - подтверждение подлинности минеральных удобрений и химических средств защиты растений, противодействие незаконному ввозу (импорту), производству (в том числе контрафактной продукции) и обороту в Узбекистане, пресечение использования теневых схем в этих целях.



Кроме того, планируется стандартизировать порядок учета ввоза (импорта), производства и оборота минеральных удобрений, маркированных средствами цифровой идентификации, а также определить целесообразность и поэтапность перехода к обязательной цифровой маркировке этой продукции.



Маркировка



Введение цифровой маркировки товаров было анонсировано в декабре 2018 года. В 2019 году стал известен оператор системы - CRPT Turon, принадлежавший холдингу USM Алишера Усманова и "Ростеху" (ранее ему доверили эту же функцию в России). Сейчас учредителем является Digital Holding (100%), который принадлежит Агентству по управлению госактивами (49%), Digital Invest (46,1%) и Вадиму Киму (4,9%).



Маркировка началась с табачной и алкогольной продукции, а также пива. Позже список товаров для обязательной маркировки начали расширять.



Летом 2021 года производители воды и напитков призвали приостановить пилотный проект по маркировке, поскольку, по их мнению, она экономически нецелесообразна. В компании CRPT Turon, которая занимается маркировкой, их опасения назвали "мифом".



С 15 апреля 2022 года началась обязательная маркировка бытовой техники. Один код стоит 68 сумов (без НДС), сообщал Spot.



Сейчас маркировка обязательна в том числе для лекарств и бытовой техники.



Напомним, США ввели санкции против Digital Invest. При этом Минфин США сделал исключение и выдал бессрочную лицензию на любые сделки, включая продажу американских товаров и технологий, в пользу "МегаФона" или компании Digital Invest, если эти транзакции направлены на предоставление телекоммуникационных услуг в Таджикистане или Узбекистане.