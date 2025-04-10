НГ: Иностранные инвесторы в Казахстане пошатнули соглашение ОПЕК+

12:56 11.04.2025

Вместо комфортных нефтяных цен – кризисные сценарии для экспортеров

Иностранные инвесторы в Казахстане пошатнули соглашение ОПЕК+



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

10.04.2025



Соглашение стран ОПЕК+, которое должно было поддерживать нефтяные цены на приемлемом для экспортеров уровне, теперь проходит проверку на прочность. Не только из-за решения восьми государств ускориться с наращиванием добычи, что в основном толкает цены вниз, но и из-за нарушений квот на добычу, допущенных Казахстаном. Речь идет о превышении лимита в марте более чем на 300 тыс. барр. в сутки (б/с). По оценкам экспертов, причиной стало расширение производственных мощностей на месторождении "Тенгиз", разработкой которого в Казахстане занимаются в том числе американские нефтедобывающие компании.



Российская нефть ожидаемо подешевела вслед за эталонной Brent. По данным агентства Argus, цена Urals на базисе FOB (Free on Board, стоимость нефти до погрузки) в порту Приморск 9 апреля составила около 47,5 долл. за баррель, в порту Новороссийск – примерно 48,4 долл. за баррель. В последний раз Urals опускалась ниже планки 50 долл. за баррель летом 2023 года.



Как уже писала "НГ", начавшийся в апреле обвал нефтяных котировок обусловлен двумя факторами (см. номер от 06.04.25). Во-первых, это набирающая обороты тарифная война США с другими экономиками с особым акцентом на Китае – к слову, главном потребителе энергоресурсов в мире. Решения Вашингтона могут подорвать стабильность всей торговой системы, а также пошатнуть мировой спрос на топливо.



Во-вторых, это увеличение квот внутри ОПЕК+: оно тоже толкает нефтяные цены вниз из-за наращивания предложения. И это происходит несмотря на то, что объединение ОПЕК+ изначально было нацелено на удержание как раз приемлемых для экспортеров нефтяных цен: под приемлемыми понимались именно высокие цены, а вовсе не снижающиеся до некомфортных уровней.



Такой кардинальный пересмотр действий, видимо, можно объяснить стремлением ключевых экспортеров побыстрее застолбить ниши на впадающем в неопределенность топливном рынке, привлечь пока еще активных потребителей именно своими поставками, сыграв на опережение.



При этом уже заметны признаки того, что внутри ОПЕК+ серьезно готовятся к дальнейшему падению нефтяных котировок. Так, правительство Казахстана сейчас разрабатывает не просто кризисные, а уже суперкризисные сценарии для оптимизации бюджета, предполагающие снижение нефтяных цен до 55 и до 50 долл. за баррель вместо заложенных в текущие официальные расчеты 75 долл. Отметим, что кризисным сценарием ранее считалась цена нефти на уровне 60 долл. за баррель. О таких планах сообщил Интерфакс со ссылкой на министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина.



Более того, именно действия Казахстана сейчас становятся для экспертов еще одним поводом, чтобы усомниться в жизнеспособности всего объединения ОПЕК+ и целесообразности тех подходов, которые до последнего времени применялись экспортерами: квот на добычу, ограничений, сроков, которые в идеале должны были сбалансировать рынок, но при этом то и дело нарушались.



В частности, в марте Казахстан не смог выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ и превысил квоту по нефтедобыче. Речь идет о превышении квоты сразу более чем на 300 тыс. б/с. Если ориентироваться на расчеты аналитиков западного агентства Reuters, то в марте нефтедобыча в Казахстане достигла 1,88 млн б/с, тогда как по квотам она должна была выйти разве что на уровень почти 1,5 млн б/с – и то в мае.



В своих официальных заявлениях Казахстан, однако, вовсе не отрекается от взятых на себя обязательств. В Министерстве энергетики республики уверили, что теперь, в апреле, страна устранит нарушения. Также в ведомстве сообщили, что Казахстан "продолжает проводить переговоры с нефтедобывающими компаниями". "В настоящее время определяется круг недропользователей, по которым возможно сокращение добычи нефти", – пояснили в Минэнерго республики.



Правда, подобные заверения делаются уже не первый раз, и пока особого результата не видно. Например, еще в феврале экс-министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев уверял, что Казахстан может использовать такие инструменты, как ограничение добычи на собственных месторождениях и прямые переговоры с участниками крупных консорциумов по снижению объемов добычи с целью достижения баланса на рынке.



Причиной скачка нефтедобычи в Казахстане стало расширение производственных мощностей на Тенгизе. Это одно из наиболее крупных нефтегазовых месторождений в Казахстане, разработкой которого занимается оператор "Тенгизшевройл" – совместное предприятие в том числе с такими американскими компаниями, как Chevron и ExxonMobil.



Комментируя данные о превышение квоты Казахстаном, доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов пояснил "НГ", что Казахстан остается сложным игроком в ОПЕК+ из-за противоречий между обязательствами перед альянсом и интересами иностранных инвесторов.



"Казахстан через Министерство энергетики утверждает планы добычи, может вводить ограничения, регулировать экспорт, лицензирование и экологические требования. Однако на практике, особенно в крупных проектах, таких как "Тенгизшевройл", иностранные инвесторы имеют долю в управлении. Так что в этом случае изменения уровня добычи требуют согласования", – отметил директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков.



По его словам, Казахстан старается избегать обострения отношений с иностранными инвесторами, поскольку нефтяная отрасль – ключевой источник валютной выручки для страны. Однако при необходимости (например, под давлением ОПЕК+) Казахстан может временно применять административные меры.



Так что в целом соглашение ОПЕК+ пока сохраняет свою устойчивость, хотя и требует гибкости, считают эксперты. "В краткосрочной перспективе сохранение соглашения вполне возможно, особенно если оно выгодно ключевым игрокам – России, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам", – полагает Кабаков.



"Казахстан подтвердил приверженность соглашению, включая планы компенсации перепроизводства нефти за 2024–2026 годы через перераспределение нагрузок на более ранние месяцы. Это позволяет нивелировать краткосрочные отклонения. Страны ОПЕК+ неоднократно нарушали квоты, но альянс сохранялся благодаря взаимной заинтересованности в стабильных ценах", – напомнил Севостьянов.



Но все это, по его мнению, вовсе не отменяет необходимости в дополнительных переговорах по квотам и компенсациям. "Потому что в любом случае Казахстан скорее всего будет балансировать между соблюдением договоренностей и защитой интересов проектов с иностранными инвесторами", – ожидает Севостьянов.



Помимо этого сейчас продолжают развиваться события вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Нефтепроводная система КТК – это крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона, основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопроводная система КТК протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.



Несмотря на объявленный ранее план сокращения отгрузок нефти по КТК на 70%, теперь в Министерстве энергетики Казахстана, которое с марта возглавил Ерлан Аккенженов, сообщили, что "сокращений по транспортировке нефти по КТК в марте не было".



Притом что на прошлой неделе КТК временно выводил из эксплуатации два из трех выносных причальных устройств – ВПУ-1 и ВПУ-2 – для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Как сообщалось, Ространснадзор в ходе проверки зафиксировал грубые нарушения лицензионных требований и требований технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. Но затем, 4 апреля, Приморский районный суд Новороссийска назначил КТК штраф в размере 200 тыс. рублей, не накладывая при этом ограничений на работу выносных причалов.



"Ространснадзор может выносить предписания о приостановке деятельности на основании выявленных нарушений техники безопасности, экологии. Однако для вступления таких мер в силу или их оспаривания необходима судебная проверка. Приморский районный суд в Новороссийске, по-видимому, счел нарушения недостаточно серьезными для ограничения работы терминалов", – пояснил Кабаков. Как уточнил эксперт, подобная ситуация не редкость в российской правоприменительной практике: "Надзорные органы часто действуют строго, особенно в стратегически важных зонах, но суды могут принимать решения, учитывая более широкие социально-экономические последствия".



Поводом для проведенных внеплановых проверок в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов стал разлив нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.



Помимо этого сейчас продолжаются восстановительные работы на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", которая была остановлена после атаки дронов в феврале.



Это крупнейшая станция консорциума на территории России. График восстановительных работ предусматривает ее ввод в эксплуатацию до конца мая 2025 года. Сейчас нефть по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск транспортируется в обход НПС "Кропоткинская".