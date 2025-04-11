В Кыргызстане сочиняют новый гимн: комиссия забраковала 703 предложения от 488 граждан и объявила повторный конкурс

13:09 11.04.2025

Комиссия объявила повторный конкурс на новый гимн, так как не смогла найти подходящий вариант



11 апреля 2025



"Культура" (АКИpress) - Комиссия по отбору лучшего проекта новой редакции текста и музыки государственного гимна объявила повторный конкурс на новую версию гимна, так как ранее предложенные проекты, по заключению комиссии, не отвечали содержательным и художественным требованиям.



Как сообщила пресс-служба Минкультуры, такое решение было предложено во втором заседании комиссии, которое прошло 9-10 апреля в Национальном театре "Манас".



Так, по предложению комиссии, повторный конкурс будет состоять из двух этапов. На первом этапе будет отобран новый текст гимна, на втором этапе будет объявлен конкурс на создание музыкального произведения на утвержденный текст.



