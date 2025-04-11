|В Кыргызстане сочиняют новый гимн: комиссия забраковала 703 предложения от 488 граждан и объявила повторный конкурс
13:09 11.04.2025
Комиссия объявила повторный конкурс на новый гимн, так как не смогла найти подходящий вариант
11 апреля 2025
"Культура" (АКИpress) - Комиссия по отбору лучшего проекта новой редакции текста и музыки государственного гимна объявила повторный конкурс на новую версию гимна, так как ранее предложенные проекты, по заключению комиссии, не отвечали содержательным и художественным требованиям.
Как сообщила пресс-служба Минкультуры, такое решение было предложено во втором заседании комиссии, которое прошло 9-10 апреля в Национальном театре "Манас".
Так, по предложению комиссии, повторный конкурс будет состоять из двух этапов. На первом этапе будет отобран новый текст гимна, на втором этапе будет объявлен конкурс на создание музыкального произведения на утвержденный текст.
Авторы, участвовавшие в предыдущем конкурсе, могут принять участие и в этом конкурсе, но с новым проектом.
Комиссия отметила, что проект государственного гимна требует тщательного подхода и всестороннего рассмотрения, а также что следующий конкурс должен представить проекты, отражающие историческую память, культурное наследие, стремление к развитию и национальное единство народа.
С 7 февраля по 20 марта в Минкультуры поступило 703 предложения от 488 граждан. Все документы и материалы были проверены на соответствие требованиям. В результате было зарегистрировано 285 проектов от 165 граждан. Из них:
- Полные проекты (текст, партитура и музыкальное сопровождение) – 90;
- Текст песни с музыкальным сопровождением – 3;
- Текст песни с партитурой музыки – 3;
- Текст песни с вокальным сопровождением (без музыкального инструмента) – 10;
- Только текст – 177;
- Только музыка (ноты) – 2 (из них 1 партитура с вокальным сопровождением).