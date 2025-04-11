 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.04.2025
20:28  Le Figaro: французские военные готовясь к будущим боям с Россией готовят карты... болот
20:18  Алма-Ате состоялась встреча МИД России Сергея Лаврова с главами МИД государств Центральной Азии
19:56  infoBRICS: Россия не допустить присутствия войск НАТО в Одессе и Львове
14:18  Profinance: Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям. Сланцевикам грозит вымирание
13:09  В Кыргызстане сочиняют новый гимн: комиссия забраковала 703 предложения от 488 граждан и объявила повторный конкурс
12:56  НГ: Иностранные инвесторы в Казахстане пошатнули соглашение ОПЕК+
12:45  В Узбекистане начнут маркировать удобрения и пестициды. В эксперименте примут участие пять компаний
12:38  Зампред правительства России Александр Новак встретился с делегацией Республики Казахстан
12:30  "Ультрамарин" в Ташкенте. Первую персональную выставку представил самаркандский художник Хуршед Халилов
12:26  "КазМунайГаз" не справился: кому отдадут Атырауский нефтеперерабатывающий завод
12:20  Китай не хочет воевать, поэтому увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
12:04  Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
04:03  Аралкум - самая молодая пустыня Земли растет на территории Казахстана и Узбекистана
03:58  Самаркандский меридиан. Казахстан прокладывает курс на глобальной климатической карте
03:09  Абдулахад Кучкаров назначен новым гендиректором IT Park Uzbekistan
03:05  Ерлан Карин: В Казахстане было и будет особое отношение ко Дню Победы
03:00  Монголия и страны Центральной Азии ищут пути преодоления тройного экологического кризиса
02:21  Узбекистан лидирует в Центральной Азии по производству продукции животноводства
02:15  "Треть территории Казахстана сейсмически опасна". Ученый о вероятности новых землетрясений
02:11  "Куршавель" заинтересован в создании туробъектов в Узбекистане
01:58  "А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие, - Дмитрий Косырев
01:07  Узбекистан и США заключили новые соглашения по критическим минералам
00:19  Разводы в Казахстане сделают "невыгодными"
00:04  "Газпром зарубежнефтегаз" прекратил доразработку месторождения "Шахпахты" в Узбекистане
Четверг, 10.04.2025
23:17  ProFinance.Ru: Цена унции золота обновила рекордный пик 3176 долларов
23:10  ВС РФ штурмуют укрепрайон ВСУ в Торском и Заречном на Краснолиманском направлении
20:27  Трамп троллит Пекин - пошлины на товары из Китая повышены до 145 процентов
20:23  Кабар: Президент Кыргызстана объяснил, зачем стране казино и почему местные туда не попадут
20:12  Банк Афганистана проводит валютные интервенции - выставляет на аукцион $20 млн.
19:54  В Ташкенте встретились зам. Спикера Парламента Монголии Хурэлбаатарын Булгантуяа и Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева
19:34  Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов встретился в США с управляющим директором BlackRock Адебайо Огунлеси
19:28  В Хатлонской области задержан мошенник, практикующий проведение магических обрядов
19:26  Минприроды Кыргызстана предлагает ограничить ввоз подержанных авто из-за выхлопов и смога
18:35  Как Узбекистан и Казахстан выстраивают фискальные рамки для глобальных маркетплейсов
18:26  ГУВД: блогер "Абдуллох" снимал видео, в которых оскорблял узбекский народ (видео)
18:19  В Таджикистане умерла открывшая комету ученая Светлана Герасименко
18:14  К 100-летию прибытия в Кыргызстан чехословацкого кооператива "Интергельпо"
18:06  КТЖ выявило в Карагандинской области хищение машинистами дизельного топлива почти на 8 млн. тенге
13:50  По жалобам туристов. Президент Узбекистана обратил внимание на отвратительное состояние дорог в Ташкенте
13:21  Неоколониальный смотр. Элиты ЦентрАзии расплачиваются ресурсами за благоволение Запада, - Сергей Кожемякин
12:09  Двадцатилетний ЕвроАвиаБан будет снят - Кыргызстан пустят в небо Европы?
12:03  Ушел из жизни казахстанский журналист Лев Тараков
10:30  МВД России: Киргизия впервые вышла на второе место по числу трудовых мигрантов, потеснив Таджикистан в РФ
10:00  Asia-Plus: как новая тарифная политика США повлияет на страны Центральной Азии
09:58  "В Киргизии пресекли попытку госпереворота". Статистика поиска в Гугле по этой фразе
09:00  "Танцы есть, песни есть, книг – нет". О проблемах детской литературы в Таджикистане
08:42  "Милые бранятся только тешатся". Казахстанцы принесли извинения Кыргызстану за скандальное видео
05:17  Bloomberg: европейские страны узнают об уходе американских военных из сообщений СМИ
05:00  В Казахстане обсуждают влияние электромобилей на мужскую потенцию
04:39  Названа еще одна страна, в выборы которой вмешается Евросоюз
03:46  Невозможно построить и эксплуатировать канал Кош-Тепа без последствий, - представитель "РусГидро" С.Мачехин
03:33  Минфин России заказал анализ состояния экономик государств, в валютах которых можно разместить средства ФНБ
02:49  В Абу-Даби обсудили привлечение инвестиций ADFD в строительство Рогунской ГЭС
02:36  Акции, нефть и доллар подскочили после того, как Трамп объявил о временной приостановке тарифов
02:25  Глобальная ситуация предлагает России возможность использовать амбиции США и Китая в своих интересах
01:59  В Узбекистане пение вживую включили в требования для присвоения званий артистам
01:41  Министр финансов США пообещал Европе "перерезанное горло" за торговлю с Китаем
Среда, 09.04.2025
22:49  ВС РФ вышли на дистанцию 3 км до границы Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 9 апреля
20:53  Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран, а для Китая за "неуважение" поднял до 125%
19:19  МИД Кыргызстана призвал соотечественников в России легализовать свое пребывание на территории страны
19:13  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане сочиняют новый гимн: комиссия забраковала 703 предложения от 488 граждан и объявила повторный конкурс
13:09 11.04.2025

Комиссия объявила повторный конкурс на новый гимн, так как не смогла найти подходящий вариант

11 апреля 2025

"Культура" (АКИpress) - Комиссия по отбору лучшего проекта новой редакции текста и музыки государственного гимна объявила повторный конкурс на новую версию гимна, так как ранее предложенные проекты, по заключению комиссии, не отвечали содержательным и художественным требованиям.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, такое решение было предложено во втором заседании комиссии, которое прошло 9-10 апреля в Национальном театре "Манас".

Так, по предложению комиссии, повторный конкурс будет состоять из двух этапов. На первом этапе будет отобран новый текст гимна, на втором этапе будет объявлен конкурс на создание музыкального произведения на утвержденный текст.



Авторы, участвовавшие в предыдущем конкурсе, могут принять участие и в этом конкурсе, но с новым проектом.

Комиссия отметила, что проект государственного гимна требует тщательного подхода и всестороннего рассмотрения, а также что следующий конкурс должен представить проекты, отражающие историческую память, культурное наследие, стремление к развитию и национальное единство народа.

С 7 февраля по 20 марта в Минкультуры поступило 703 предложения от 488 граждан. Все документы и материалы были проверены на соответствие требованиям. В результате было зарегистрировано 285 проектов от 165 граждан. Из них:
- Полные проекты (текст, партитура и музыкальное сопровождение) – 90;
- Текст песни с музыкальным сопровождением – 3;
- Текст песни с партитурой музыки – 3;
- Текст песни с вокальным сопровождением (без музыкального инструмента) – 10;
- Только текст – 177;
- Только музыка (ноты) – 2 (из них 1 партитура с вокальным сопровождением).

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744366140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года №836
- Закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса одобрил Сенат
- Олжас Бектенов поручил в двухнедельный срок подготовить Соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы
- Объем производства обрабатывающей промышленности с начала года вырос на 8,7%
- Что не так с экономической политикой?
- Государственный советник провел встречу с группой членов Национального курултая по вопросам внутренней политики
- Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- МСХ выезжает в регионы для контроля весенне-полевых работ
- Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по вопросам регионального развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  