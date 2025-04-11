|Profinance: Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям. Сланцевикам грозит вымирание
14:18 11.04.2025
Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям
11.04.2025
Развязанная Трампом торговая война и готовность ОПЕК нарастить добычу создали идеальный шторм для американской сланцевой отрасли
Активность на нефтяных месторождениях начала снижаться еще до падения цен на нефть.
Для производителей сланцевой нефти в США наступили сложные времена. Руководители компаний предупреждают: внезапное падение цен на нефть, вызванное торговой войной Дональда Трампа, поставило часть сектора на грань банкротства.
Цены на нефть в США упали на 16% с момента объявления Трампом тарифов "дня освобождения" на прошлой неделе. Нефть опустилась ниже уровня, который, по словам многих производителей в Техасе, им необходим для безубыточной работы. Если ситуация не изменится, отрасль может быть вынуждена остановить буровые установки.
Цены снова обрушились в четверг, поскольку глобальные рынки сосредоточились на торговой войне между Китаем и США. Американский эталон West Texas Intermediate за сутки потерял $2 и упал ниже $60 долларов за баррель.
Решение ОПЕК увеличить добычу добавило отрасли тревог
"Ситуация напоминает ковид", - сказал Кирк Эдвардс, президент Latigo Petroleum, независимого производителя из Одессы, штат Техас, имея в виду обвал цен 2020 года, который привел к волне банкротств в сланцевом секторе.
Тогда нефтяные рынки также столкнулись с двойной угрозой падения спроса и новых поставок от производителей ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, которая на прошлой неделе объявила о плане в ближайшие месяцы увеличить поставки быстрее, чем ожидалось.
"Мы снова сталкиваемся с двойным ударом", - сказал Эдвардс, добавив, что если цены не восстановятся в ближайшие пару месяцев, в Пермском бассейне - самом продуктивном нефтяном месторождении в мире и двигателе американской нефтяной промышленности - могут произойти "разрушительные события".
Энди Де Ла Роса, работник нефтесервисной компании из соседнего Мидленда, сказал, что в Пермском бассейне ощущается беспокойство. Он провел параллели с еще одним предыдущим обвалом цен десять лет назад, когда растущая добыча в США и наводнение саудовской нефтью переполнили рынок и обрушили цены.
"Цены на нефть в районе $50 меня действительно беспокоят. Это напоминает мне 2015 год, когда цены рухнули", - сказал Де Ла Роса, который работает в Underdog Wireline. "Для меня в этих ситуациях много общего, и я очень обеспокоен глобальным избытком сырой нефти... в какой-то момент много людей потеряют работу".
Билл Смид, главный инвестиционный директор Smead Capital Management, которая владеет акциями нескольких производителей сланцевой нефти, сказал, что тарифная война создала "кровавый беспорядок", который рискует отпугнуть инвесторов от нефтегазового бизнеса.
"Трамп хочет снизить цену на нефть до $50, и если это произойдет, в отрасли останется вдвое меньше компаний", - сказал он. "Это приведет к слияниям и поглощениям, когда сильные будут подбирать осколки более слабых игроков".
Распродажа нефти в последние дни была драматичной - и происходит на фоне огромных потрясений на мировых фондовых рынках, вызванных решением Трампа начать глобальную торговую войну.
В среду президент США заявил, что отказывается от самых жестких пошлин, которые он планировал, что привело к резкому росту фондовых рынков. Цены на нефть также выросли, при этом американский маркер West Texas Intermediate (WTI) в среду вернулся к $63 за баррель. Тем не менее они все еще значительно ниже максимумов этого года и глубоко в опасной зоне для многих производителей.
Аналитики заявили, что решение Трампа оставить тарифы на Китай - крупнейшего в мире импортера нефти - по-прежнему создает угрозу для глобального спроса на нефть.
"Было довольно много довольно устойчивых ожиданий роста спроса на нефть в этом году. Я думаю, что теперь они все в корзине", - считает Билл Фаррен-Прайс из Оксфордского института энергетических исследований.
Сланцевым нефтепроизводителям грозит вымирание
При цене менее $60 за баррель многие американские производители нефти будут бороться за получение прибыли, особенно в некоторых стареющих бассейнах страны. Они могут быть вынуждены потенциально прекратить бурение, заморозить буровые установки и сократить рабочие места. Rystad Energy заявила, что для многих американских производителей сланцевой нефти цена безубыточности составляет $62 доллара за баррель WTI.
Потенциальный шок спроса усугубился опасениями, что Саудовская Аравия, один из производителей с самыми низкими затратами в мире, готовится захватить долю рынка, увеличивая добычу нефти и позволяя ценам снижаться, вынуждая конкурирующих производителей выходить из бизнеса.
Решение ОПЕК добавить 400 000 баррелей нефти в день к глобальным поставкам оказало давление на цены на нефть еще до торговой войны Трампа.
Потрясения также вызвали распродажу акций производителей сланцевой нефти, которым добыча обходится дороже, чем компаниям, применяющим традиционное бурение. Occidental Petroleum и Devon Energy потеряли более 12% стоимости за пять дней с момента объявления Трампом о "взаимных тарифах".
Отрасль только оправилась от ковидного кризиса
Крах не такого масштаба, как в 2020 году. Тогда американский эталон ненадолго торговался ниже нуля, поскольку пандемия COVID-19 сокрушила мировой спрос - отправив сланцевую промышленность в глубокую депрессию. Десятки компаний подали заявления о банкротстве, а тысячи людей потеряли работу.
Но с тех пор отрасль продемонстрировала замечательное восстановление, при этом Уолл-стрит заставила производителей восстановить балансы и избегать дорогостоящих программ бурения. Новая эра финансовой дисциплины лучше подготовила производителей для преодоления нового спада.
Добыча нефти в США восстановилась после шока 2020 года и достигла рекордных 13+ млн баррелей в день в 2024 году. Но аналитики, которые ожидали, что страна достигнет еще больших объемов в этом году, теперь пересматривают прогнозы и не исключают первое снижение объемов со времен пандемии.
S&P Global Commodity Insights заявила на этой неделе, что нефть по $50 за баррель может привести к снижению добычи более чем на 1 млн баррелей в день - что далеко от цели администрации Трампа по быстрому росту добычи для снижения цен на бензин в США.
Многие руководители нефтяной отрасли в США поддержали Трампа на прошлогодних выборах, но сейчас они потрясены разворотом цен с момента его вступления в должность. Некоторые руководители стали критически относиться к энергетической стратегии Белого дома.
"У этой администрации должен быть план", - сказал Каес Ван’т Хоф, президент Diamondback Energy, в публикации в социальных сетях на этой неделе, обращаясь к министру энергетики Крису Райту. "Единственная отрасль, которая действительно построила себя в США, производит в США, увеличила рабочие места в США и улучшила торговый дефицит (и, как следствие, ВВП) в США за последнее десятилетие... умный ход".
Адриан Карраско, владелец Premier Energy Services, которая базируется в регионе Мидленд-Одесса, сказал, что он не паникует, потому что многие производители сланцевой нефти хеджируют цену нефти, которую они продают на шесть-двенадцать месяцев. Но он сказал, что тарифы повысят затраты для отрасли.
"Это меня беспокоит, потому что цены на трубы для бурения вырастут еще на 25%. Когда затраты растут, а цена нефти не растет, что ж, приходится приспосабливаться".
Подготовлено Profinance.ru по материалам The financial Times