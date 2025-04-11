Profinance: Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям. Сланцевикам грозит вымирание

14:18 11.04.2025

Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям



11.04.2025



Развязанная Трампом торговая война и готовность ОПЕК нарастить добычу создали идеальный шторм для американской сланцевой отрасли



Активность на нефтяных месторождениях начала снижаться еще до падения цен на нефть.



Для производителей сланцевой нефти в США наступили сложные времена. Руководители компаний предупреждают: внезапное падение цен на нефть, вызванное торговой войной Дональда Трампа, поставило часть сектора на грань банкротства.



Цены на нефть в США упали на 16% с момента объявления Трампом тарифов "дня освобождения" на прошлой неделе. Нефть опустилась ниже уровня, который, по словам многих производителей в Техасе, им необходим для безубыточной работы. Если ситуация не изменится, отрасль может быть вынуждена остановить буровые установки.



Цены снова обрушились в четверг, поскольку глобальные рынки сосредоточились на торговой войне между Китаем и США. Американский эталон West Texas Intermediate за сутки потерял $2 и упал ниже $60 долларов за баррель.



