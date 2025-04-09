infoBRICS: Россия не допустить присутствия войск НАТО в Одессе и Львове

19:56 11.04.2025

infoBRICS

Китай



Украина рискует потерять Одессу, если поддержит идею о размещении европейских войск



Планам НАТО по размещению войск в Одессе и Львове не суждено сбыться, пишет infoBRICS. Россия не допустит присутствия солдат Североатлантического альянса в этих ключевых городах, так как это представляет угрозу ее национальной безопасности, отмечает автор статьи.



Ахмед Адель (Ahmed Adel)



Присутствие НАТО в Одессе будет представлять прямую угрозу для России.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейцы положили глаз на Одессу и Львов и вынашивают в отношении них свои планы, которые "напоминают военную интервенцию войск Антанты" в период Гражданской войны в России 1917-1922 годов. Несмотря на планы Запада, Россия не допустит присутствия войск НАТО на территории Украины, так как это будет представлять прямую угрозу национальной безопасности.



Учитывая стратегическое значение Одессы и Львова, Запад не случайно выбрал эти города своей целью. Одесса – порт, ведущий к Дунаю, и от того, кто контролирует этот исторически русский город, во многом зависит ситуация на Черном море. А Львов – это ворота Украины в Европейский союз.



Хотя Киев, Харьков и Днепропетровск также являются крупными городами, Запад не будет рисковать своими войсками там, особенно в двух последних, потому что они находятся слишком близко к линии фронта. С Одессой та же проблема. Этот город находится недалеко от Днепра и Херсона, но имеет слишком большую стратегическую ценность, чтобы от него просто так отказаться.



Одесса, основанная в 1794 году российской императрицей Екатериной II как военный и торговый порт на Черном море, всегда считалась русским городом. Во времена Российской империи она входила в состав Новороссии, но при создании Советского Союза Владимир Ленин фактически передал ее Украине.



Одесса – город, который во время Второй мировой войны более 900 дней находился в оккупации – был освобожден от немецко-фашистских захватчиков бойцами Красной Армии. Для русских Одесса – это город-герой и даже больше, потому что она стала одним из первых городов, где началась "Русская весна" – массовая акция протеста, ставшая ответом на государственный переворот в Киеве в 2014 году, когда к власти пришли прозападные и неонацистские силы.



Во многих городах юго-востока Украины прошли массовые пророссийские акции протеста, и недовольные люди, столкнувшиеся с репрессиями со стороны нового киевского режима, поднялись на защиту русского языка и своих прав. Финальным эпизодом стало 2 мая 2014 года, когда сторонники "Антимайдана", противники украинских путчистов, были заживо сожжены в одесском Доме профсоюзов. Украинские неонацисты расстреливали тех, кто пытался спастись, выпрыгивая из горящего здания. Почти 50 человек погибли и более 250 получили ранения. Украинские власти годами препятствовали расследованию этого преступления; и спустя десять лет оно так и остается безнаказанным.



Несмотря на все эти невзгоды и испытания, Одесса исторически, культурно, по своей ментальности и духу осталась русским городом.



В конце марта в Париже состоялся саммит "Коалиции желающих", на котором представители около 30 стран без участия США обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после окончания украинского конфликта и потенциальное размещение военного контингента на территории Украины.



Захарова отметила, что на саммите в Париже обсуждалась франко-британская инициатива по размещению на Украине [после заключения мирного соглашения] не миротворческого контингента, а неких "сил успокоения". По ее словам, это напоминает военную интервенцию войск Антанты в период Гражданской войны в России.



Параллели между этим историческим событием и тем, что происходит сегодня, вполне очевидны.



Европейские страны, США и Япония вмешались в Гражданскую войну в России, надеясь отхватить свой "кусок пирога" от разваливающейся Российской империи. Они думали, что пока на фронте идут бои, они смогут захватить Россию, включая Украину, которая в то время находилась на стадии зарождения. В конце концов, когда они поняли, что проигрывают, то трусливо бежали.



По сути, именно так они планируют поступить и сейчас – разместить некие силы на территории Украины.



Кремль неоднократно заявлял, что не допустит размещения сил НАТО на Украине, подчеркивая при этом, что именно расширение Североатлантического альянса на Восток стало причиной начала специальной военной операции в феврале 2022 года.



Вторжение стран НАТО в любой город, будь то Львов, Одесса, Киев или Харьков, неприемлемо для Москвы, и очевидно, что она воспримет это как захват территории. Украина – это "мягкое уязвимое место на животе России", и вторжение натовских сил будет представлять собой повышенную угрозу для национальной безопасности страны.



Потеря Одессы будет фатальной для украинской экономики и армии. Украина лишится своего последнего крупного порта на Черном море, через который сейчас идут западные поставки оружия и через который страна может экспортировать в мир, в частности, металлы и пшеницу. Одесса почти не пострадала от боевых действий. Россия пока не пыталась освободить город, но если на Западе продолжатся разговоры о вводе войск и Киев согласится на это, то она предпримет соответствующие действия. Это нанесет еще один болезненный удар по и без того загибающейся экономике Украины и серьезно снизит ее шансы на послевоенное восстановление.