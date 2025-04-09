|Алма-Ате состоялась встреча МИД России Сергея Лаврова с главами МИД государств Центральной Азии
20:18 11.04.2025
11 апреля в Алма-Ате состоялась восьмая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии: Заместителем Премьер-министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан М.А.Нуртлеу, Министром иностранных дел Киргизской Республики Ж.М.Кулубаевым, Министром иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддином. Туркменистан был представлен заместителем Министра иностранных дел А.К.Гурбановым, Республика Узбекистан – заместителем Министра иностранных дел Б.М.Усмановым.
В ходе мероприятия дана высокая оценка многоплановому взаимодействию шести государств на основе близости или полного совпадения подходов к ключевым вопросам сотрудничества, региональной и глобальной безопасности. Обсуждались перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, "зеленой" экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе инициатив и предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия – Центральная Азия в Астане в 2022 году.
За прошедший период на данном направлении проделана большая работа по линии широкого круга министерств и ведомств шести стран. Подготовлен весомый перечень совместных задач и предложений для утверждения главами государств в ходе их следующего саммита.
Проведен традиционный обмен мнениями о наращивании взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, включая проблемы безопасности Центрально-Азиатского региона и России, ввиду сохраняющихся террористических, экстремистских и наркотических угроз.
Особое внимание было уделено разъяснениям центральноазиатским партнерам в связи с введением в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции.
С.В.Лавров проинформировал коллег о ситуации вокруг Украины, ходе переговорного процесса между Россией и США.
Успешно проведенное мероприятие в Алма-Ате, по единодушному мнению его участников, послужит решающим этапом подготовки очередного саммита Россия – Центральная Азия во второй половине текущего года.