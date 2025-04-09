Алма-Ате состоялась встреча МИД России Сергея Лаврова с главами МИД государств Центральной Азии

20:18 11.04.2025

11 апреля в Алма-Ате состоялась восьмая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии: Заместителем Премьер-министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан М.А.Нуртлеу, Министром иностранных дел Киргизской Республики Ж.М.Кулубаевым, Министром иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддином. Туркменистан был представлен заместителем Министра иностранных дел А.К.Гурбановым, Республика Узбекистан – заместителем Министра иностранных дел Б.М.Усмановым.



