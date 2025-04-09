Le Figaro: французские военные готовясь к будущим боям с Россией готовят карты... болот

20:28 11.04.2025

Le Figaro

Франция



На фоне напряженных отношений с Россией на восточном фланге НАТО развернут контингент картографов французской армии

Le Figaro: французские военные готовят карты для будущих боев с Россией



Французские военные картографы изучили район румынских Карпат, где, по мнению НАТО, можно ожидать прорыва российских войск – "Фокшанские ворота", пишет Le Figaro. Благодаря новым картам части альянса в случае начала войны смогут с ходу вступить в бой.



Николя Баротт (Nicolas Barotte)



Прикомандированная к инженерной бригаде 28-я географическая группа побывала в Румынии, где она проводила точные топографические исследования.



Они привезли с собой карту и повесили ее в коридоре штаба 28-й географической группы (ГГ). Этот полк, самый маленький во Франции, расквартирован в Гагенау наравне с другими разведывательными подразделениями. Однако с осени прошлого года он входит в состав инженерной бригады. 350 солдат 28-й ГГ участвуют как в операциях, так и в их планировании.



На карте Румынии местность отображается в трех измерениях. Бросается в глаза дуга Карпатского горного хребта в самом центре страны. К западу от гряды расположен город Чинку, где после начала российской военной операции французская армия разместила тысячу солдат. По другую сторону равнина спускается к холмам Молдавии, немного южнее протекает Дунай и открывается путь на Украину. "Румыны называют этот регион "Фокшанскими воротами", – объясняет полковник Жером, который в прошлом году возглавлял отряд из размещенных там тридцати с чем-то солдат. По мнению генштабов Румынии и ее союзников, это маршрут, по которому российская армия могла бы попытаться вторгнуться в страну.



"Мы знаем из истории, что этот маршрут служит для прохода армии с востока", – продолжает офицер. В момент, когда НАТО пересмотрела свои планы по организации обороны, чтобы [лучше] противостоять российской угрозе, стало понятно, что карты нуждаются в обновлении. Полк предложил свои услуги. К операции подключилось румынское картографическое агентство. "Союзникам нужны актуальные сведения о предполагаемом будущем поле боя, – добавляет полковник. – Нам нужно знать, где будут размещены системы вооружения, где будут находиться интересующие нас цели, а также предусмотреть вопрос оперативной мобильности, задокументировать дороги, сужения и т. д.", – поясняет он. Координаты каждой точки, каждого объекта, представляющего интерес, были тщательно описаны.



Военный "гугломобиль"



В Румынии командир Годфруа определил "верхние точки" – водонапорные башни, колокольни – которые при необходимости могут быть использованы артиллеристами в качестве ориентира. "Имея две известные точки, они могут определить свое точное местоположение. Это просто тригонометрия", – поясняет он. Сведения об опорных точках через каждые 5 км или около того могут быть переданы развернутым войскам. Солдаты 28-й ГГ также составили точную карту для разработки маршрутов движения армейской техники. Они использовали своего рода военный "гугломобиль" – транспортное средство, оснащенное камерами и датчиком, который обеспечивает трехмерную съемку местности, – усовершенствованную версию устройства, которым пользуется Google для составления своих карт.



"Таким образом можно точно определить, где находятся мосты и переправы", – объясняет интендант Йоханни, представляя получившуюся карту. На ней указаны маршруты и характеристики инженерных сооружений, включая все, что представляет интерес для военных, но не отображается на гражданских картах. "Таким образом логистика сможет сосредоточиться на выполнении своих задач", – поясняет она. В труднодоступных районах 28-я ГГ может также использовать беспилотники, например, Rapace 3D или E-Bee.



В военное время некоторые вещи уже нельзя считать сами собой разумеющимися. Например, наличие надежной карты. "На Украине карты обновляются ежедневно, – объясняет полковник Гийом Шмидт, командир 28-й ГГ. – Нужно отслеживать разрушения, ставшие непроходимыми дороги..." Кроме того, на поле боя применяется практика глушения сигналов геолокации, что ставит под угрозу точность западного оружия – например, Caesar и HIMARS. "Наше оружие очень плотно завязано на геолокацию", – добавляет полковник Шмидт. Когда придет время, "мы должны будем помочь нашим войскам продолжать движение, несмотря на потерю сигнала геолокации GNSS". "Сопоставив местность с уже установленными опорными точками, они смогут продолжать наносить удары", – объясняет он. Им удастся точнее определить свое местоположение, что повысит шансы поразить цель, зная, откуда они ведут огонь.



"Глаза бригады"



Почти во всех европейских армиях вопросы военной картографии отданы в ведение разведывательных или инженерных подразделений. Некоторые из них полагаются на сигналы геолокации, поступающие с гражданских или военных спутников. "Мы предоставляем надежные данные и гарантируем их целостность", – утверждает Шмидт. Во Франции все еще живет славная традиция штабных карт.



"28-я ГГ обладает знанием местности, они являются глазами инженерной бригады и сухопутных войск", – объясняет генерал Кристоф Бизьен, командующий новой инженерной бригадой. По его словам, 28-я ГГ – это "самородок", обладающий уникальными навыками. Они не ограничиваются артиллерийской поддержкой. Карты, разработанные группой, служат аналитической поддержкой для командования, в них объединяется вся полученная информация. Сегодня они используются и для планирования. "Невозможно владеть временем, не владея знаниями географии", – объясняет полковник Ив, начальник оперативного и учебного отделов. Будь то в Румынии или где-то еще, картографы 28-й ГГ готовят почву.