 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.04.2025
20:28  Le Figaro: французские военные готовясь к будущим боям с Россией готовят карты... болот
20:18  Алма-Ате состоялась встреча МИД России Сергея Лаврова с главами МИД государств Центральной Азии
19:56  infoBRICS: Россия не допустить присутствия войск НАТО в Одессе и Львове
14:18  Profinance: Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям. Сланцевикам грозит вымирание
13:09  В Кыргызстане сочиняют новый гимн: комиссия забраковала 703 предложения от 488 граждан и объявила повторный конкурс
12:56  НГ: Иностранные инвесторы в Казахстане пошатнули соглашение ОПЕК+
12:45  В Узбекистане начнут маркировать удобрения и пестициды. В эксперименте примут участие пять компаний
12:38  Зампред правительства России Александр Новак встретился с делегацией Республики Казахстан
12:30  "Ультрамарин" в Ташкенте. Первую персональную выставку представил самаркандский художник Хуршед Халилов
12:26  "КазМунайГаз" не справился: кому отдадут Атырауский нефтеперерабатывающий завод
12:20  Китай не хочет воевать, поэтому увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
12:04  Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
04:03  Аралкум - самая молодая пустыня Земли растет на территории Казахстана и Узбекистана
03:58  Самаркандский меридиан. Казахстан прокладывает курс на глобальной климатической карте
03:09  Абдулахад Кучкаров назначен новым гендиректором IT Park Uzbekistan
03:05  Ерлан Карин: В Казахстане было и будет особое отношение ко Дню Победы
03:00  Монголия и страны Центральной Азии ищут пути преодоления тройного экологического кризиса
02:21  Узбекистан лидирует в Центральной Азии по производству продукции животноводства
02:15  "Треть территории Казахстана сейсмически опасна". Ученый о вероятности новых землетрясений
02:11  "Куршавель" заинтересован в создании туробъектов в Узбекистане
01:58  "А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие, - Дмитрий Косырев
01:07  Узбекистан и США заключили новые соглашения по критическим минералам
00:19  Разводы в Казахстане сделают "невыгодными"
00:04  "Газпром зарубежнефтегаз" прекратил доразработку месторождения "Шахпахты" в Узбекистане
Четверг, 10.04.2025
23:17  ProFinance.Ru: Цена унции золота обновила рекордный пик 3176 долларов
23:10  ВС РФ штурмуют укрепрайон ВСУ в Торском и Заречном на Краснолиманском направлении
20:27  Трамп троллит Пекин - пошлины на товары из Китая повышены до 145 процентов
20:23  Кабар: Президент Кыргызстана объяснил, зачем стране казино и почему местные туда не попадут
20:12  Банк Афганистана проводит валютные интервенции - выставляет на аукцион $20 млн.
19:54  В Ташкенте встретились зам. Спикера Парламента Монголии Хурэлбаатарын Булгантуяа и Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева
19:34  Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов встретился в США с управляющим директором BlackRock Адебайо Огунлеси
19:28  В Хатлонской области задержан мошенник, практикующий проведение магических обрядов
19:26  Минприроды Кыргызстана предлагает ограничить ввоз подержанных авто из-за выхлопов и смога
18:35  Как Узбекистан и Казахстан выстраивают фискальные рамки для глобальных маркетплейсов
18:26  ГУВД: блогер "Абдуллох" снимал видео, в которых оскорблял узбекский народ (видео)
18:19  В Таджикистане умерла открывшая комету ученая Светлана Герасименко
18:14  К 100-летию прибытия в Кыргызстан чехословацкого кооператива "Интергельпо"
18:06  КТЖ выявило в Карагандинской области хищение машинистами дизельного топлива почти на 8 млн. тенге
13:50  По жалобам туристов. Президент Узбекистана обратил внимание на отвратительное состояние дорог в Ташкенте
13:21  Неоколониальный смотр. Элиты ЦентрАзии расплачиваются ресурсами за благоволение Запада, - Сергей Кожемякин
12:09  Двадцатилетний ЕвроАвиаБан будет снят - Кыргызстан пустят в небо Европы?
12:03  Ушел из жизни казахстанский журналист Лев Тараков
10:30  МВД России: Киргизия впервые вышла на второе место по числу трудовых мигрантов, потеснив Таджикистан в РФ
10:00  Asia-Plus: как новая тарифная политика США повлияет на страны Центральной Азии
09:58  "В Киргизии пресекли попытку госпереворота". Статистика поиска в Гугле по этой фразе
09:00  "Танцы есть, песни есть, книг – нет". О проблемах детской литературы в Таджикистане
08:42  "Милые бранятся только тешатся". Казахстанцы принесли извинения Кыргызстану за скандальное видео
05:17  Bloomberg: европейские страны узнают об уходе американских военных из сообщений СМИ
05:00  В Казахстане обсуждают влияние электромобилей на мужскую потенцию
04:39  Названа еще одна страна, в выборы которой вмешается Евросоюз
03:46  Невозможно построить и эксплуатировать канал Кош-Тепа без последствий, - представитель "РусГидро" С.Мачехин
03:33  Минфин России заказал анализ состояния экономик государств, в валютах которых можно разместить средства ФНБ
02:49  В Абу-Даби обсудили привлечение инвестиций ADFD в строительство Рогунской ГЭС
02:36  Акции, нефть и доллар подскочили после того, как Трамп объявил о временной приостановке тарифов
02:25  Глобальная ситуация предлагает России возможность использовать амбиции США и Китая в своих интересах
01:59  В Узбекистане пение вживую включили в требования для присвоения званий артистам
01:41  Министр финансов США пообещал Европе "перерезанное горло" за торговлю с Китаем
Среда, 09.04.2025
22:49  ВС РФ вышли на дистанцию 3 км до границы Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 9 апреля
20:53  Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран, а для Китая за "неуважение" поднял до 125%
19:19  МИД Кыргызстана призвал соотечественников в России легализовать свое пребывание на территории страны
19:13  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Le Figaro: французские военные готовясь к будущим боям с Россией готовят карты... болот
20:28 11.04.2025

Le Figaro
Франция

На фоне напряженных отношений с Россией на восточном фланге НАТО развернут контингент картографов французской армии
Le Figaro: французские военные готовят карты для будущих боев с Россией

Французские военные картографы изучили район румынских Карпат, где, по мнению НАТО, можно ожидать прорыва российских войск – "Фокшанские ворота", пишет Le Figaro. Благодаря новым картам части альянса в случае начала войны смогут с ходу вступить в бой.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

Прикомандированная к инженерной бригаде 28-я географическая группа побывала в Румынии, где она проводила точные топографические исследования.

Они привезли с собой карту и повесили ее в коридоре штаба 28-й географической группы (ГГ). Этот полк, самый маленький во Франции, расквартирован в Гагенау наравне с другими разведывательными подразделениями. Однако с осени прошлого года он входит в состав инженерной бригады. 350 солдат 28-й ГГ участвуют как в операциях, так и в их планировании.

На карте Румынии местность отображается в трех измерениях. Бросается в глаза дуга Карпатского горного хребта в самом центре страны. К западу от гряды расположен город Чинку, где после начала российской военной операции французская армия разместила тысячу солдат. По другую сторону равнина спускается к холмам Молдавии, немного южнее протекает Дунай и открывается путь на Украину. "Румыны называют этот регион "Фокшанскими воротами", – объясняет полковник Жером, который в прошлом году возглавлял отряд из размещенных там тридцати с чем-то солдат. По мнению генштабов Румынии и ее союзников, это маршрут, по которому российская армия могла бы попытаться вторгнуться в страну.

"Мы знаем из истории, что этот маршрут служит для прохода армии с востока", – продолжает офицер. В момент, когда НАТО пересмотрела свои планы по организации обороны, чтобы [лучше] противостоять российской угрозе, стало понятно, что карты нуждаются в обновлении. Полк предложил свои услуги. К операции подключилось румынское картографическое агентство. "Союзникам нужны актуальные сведения о предполагаемом будущем поле боя, – добавляет полковник. – Нам нужно знать, где будут размещены системы вооружения, где будут находиться интересующие нас цели, а также предусмотреть вопрос оперативной мобильности, задокументировать дороги, сужения и т. д.", – поясняет он. Координаты каждой точки, каждого объекта, представляющего интерес, были тщательно описаны.

Военный "гугломобиль"

В Румынии командир Годфруа определил "верхние точки" – водонапорные башни, колокольни – которые при необходимости могут быть использованы артиллеристами в качестве ориентира. "Имея две известные точки, они могут определить свое точное местоположение. Это просто тригонометрия", – поясняет он. Сведения об опорных точках через каждые 5 км или около того могут быть переданы развернутым войскам. Солдаты 28-й ГГ также составили точную карту для разработки маршрутов движения армейской техники. Они использовали своего рода военный "гугломобиль" – транспортное средство, оснащенное камерами и датчиком, который обеспечивает трехмерную съемку местности, – усовершенствованную версию устройства, которым пользуется Google для составления своих карт.

"Таким образом можно точно определить, где находятся мосты и переправы", – объясняет интендант Йоханни, представляя получившуюся карту. На ней указаны маршруты и характеристики инженерных сооружений, включая все, что представляет интерес для военных, но не отображается на гражданских картах. "Таким образом логистика сможет сосредоточиться на выполнении своих задач", – поясняет она. В труднодоступных районах 28-я ГГ может также использовать беспилотники, например, Rapace 3D или E-Bee.

В военное время некоторые вещи уже нельзя считать сами собой разумеющимися. Например, наличие надежной карты. "На Украине карты обновляются ежедневно, – объясняет полковник Гийом Шмидт, командир 28-й ГГ. – Нужно отслеживать разрушения, ставшие непроходимыми дороги..." Кроме того, на поле боя применяется практика глушения сигналов геолокации, что ставит под угрозу точность западного оружия – например, Caesar и HIMARS. "Наше оружие очень плотно завязано на геолокацию", – добавляет полковник Шмидт. Когда придет время, "мы должны будем помочь нашим войскам продолжать движение, несмотря на потерю сигнала геолокации GNSS". "Сопоставив местность с уже установленными опорными точками, они смогут продолжать наносить удары", – объясняет он. Им удастся точнее определить свое местоположение, что повысит шансы поразить цель, зная, откуда они ведут огонь.

"Глаза бригады"

Почти во всех европейских армиях вопросы военной картографии отданы в ведение разведывательных или инженерных подразделений. Некоторые из них полагаются на сигналы геолокации, поступающие с гражданских или военных спутников. "Мы предоставляем надежные данные и гарантируем их целостность", – утверждает Шмидт. Во Франции все еще живет славная традиция штабных карт.

"28-я ГГ обладает знанием местности, они являются глазами инженерной бригады и сухопутных войск", – объясняет генерал Кристоф Бизьен, командующий новой инженерной бригадой. По его словам, 28-я ГГ – это "самородок", обладающий уникальными навыками. Они не ограничиваются артиллерийской поддержкой. Карты, разработанные группой, служат аналитической поддержкой для командования, в них объединяется вся полученная информация. Сегодня они используются и для планирования. "Невозможно владеть временем, не владея знаниями географии", – объясняет полковник Ив, начальник оперативного и учебного отделов. Будь то в Румынии или где-то еще, картографы 28-й ГГ готовят почву.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744392480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года №836
- Закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса одобрил Сенат
- Олжас Бектенов поручил в двухнедельный срок подготовить Соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы
- Объем производства обрабатывающей промышленности с начала года вырос на 8,7%
- Что не так с экономической политикой?
- Государственный советник провел встречу с группой членов Национального курултая по вопросам внутренней политики
- Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- МСХ выезжает в регионы для контроля весенне-полевых работ
- Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по вопросам регионального развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  