ВС РФ загоняют в окружение ВСУ к югу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 11 апреля

00:09 12.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 апреля в разрезе СВО. ВС РФ начали новое наступление к югу от Константиновки. Бывший глава американской дипломатии Блинкен сообщил, что Зеленский сам предложил Штатам недра в обмен на военную помощь. Британия готовится отправить военный контингент на Украину.



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