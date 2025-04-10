 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ загоняют в окружение ВСУ к югу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 11 апреля
00:09 12.04.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 апреля в разрезе СВО. ВС РФ начали новое наступление к югу от Константиновки. Бывший глава американской дипломатии Блинкен сообщил, что Зеленский сам предложил Штатам недра в обмен на военную помощь. Британия готовится отправить военный контингент на Украину.

Оформление клещей



Русские войска на стыке Покровского и Константиновского направлений начали атаку в сторону Старой Николаевки. Наши подразделения уже приступили к штурму села Калиново. То есть предположение редакции Readovka подтвердилось.

Ранее начавшееся наступление ВС РФ на села Александрополь, Пантелеймоновка и Валентиновка теперь не просто пробивание обороны ВСУ в сторону Константиновки. В совокупности с атакой на Старую Николаевку это уже полноценная операция по окружению сети полевых укреплений вдоль трассы Н-20.

В свою очередь, прежняя переброска украинским командованием из Торецка сил для стабилизации ситуации в Валентиновке дала лишь ограниченные результаты. ВС РФ временно снизили темп наступления на село, но при оформившихся клещах незалежной снова придется либо направлять дополнительные подкрепления из Торецка, либо "жонглировать" имеющимися.

Кроме того, наши войска, действуя от северо-западных окраин Торецка, начали штурм района шахты имени Святой Матроны Московской. Данная ситуация для противника является в наивысшей степени опасной. Район шахты может быть использован нашими подразделениями как "трамплин" для атаки сел Клебан-Бык и Катериновка. Это автоматически поставит обороняющиеся в Щербиновке и Петровке украинские подразделения под угрозу изоляции. В таком случае у них останется лишь одно направление на выход к своим – через болота южнее Петровского пруда. Учитывая эту более чем реальную угрозу, дальнейшая переброска сил неприятелем на укрепление обороны Сухой Балки и Старой Николаевки из района Торецка будет исключена.

Вся риторика – игра

Экс-госсекретарь США Блинкен дал интервью СМИ. В ходе него он подтвердил, что Зеленский лично предложил Штатам недра в обмен на продолжение военной помощи.

"Это была одна из частей плана победы, который Зеленский принес в последние 6 месяцев нашей администрации", – уточнил он.

Таким образом, все попытки представителей Банковой выдать себя за поборников украинского суверенитета – это наглая ложь. Единственная причина пикировок Зеленского с администрацией Трампа может заключаться лишь в 2 вещах. Киев пытается выклянчить прежний объем помощи, который новый президент США свернул. Вторая причина может заключаться в разыгрывании политтехнологических ходов, которые призваны создать Зеленскому имидж более пристойный, чем просто "торговец с молотка" незалежной. Это вопрос выживания его режима, если украинцы в тылу и на фронте поймут, что их продали, то хозяин Банковой пропал.

Англичанка пытается нагадить

Британская газета The Telegraph сообщила, что Соединенное Королевство планирует отправить свои войска на Украину сроком на 5 лет. Издание также уточняет, что целями контингента страны НАТО будут обучение украинских военных и "содействие в защите неба и морских границ" незалежной. Причем речь не идет о том, что это будет предпринято после достижения некоего режима прекращения огня. Это, разумеется, может привести к глобальной эскалации. Россия четко дала понять, что любой иностранный военный – законная цель.

Редакция Readovka уже рассмотрела специфическую особенность учений авиации НАТО над акваторией Северного моря у побережья Нидерландов. Запад будто сознательно идет на глобальную конфронтацию. Это безумие? Да, но у этого безумия есть свои "логика и нарративная база". Они основаны на антироссийской риторике. По мнению западных политиков, нападение России неизбежно, поэтому они должны нанести упреждающий удар.

Но и евросегмент НАТО, мягко говоря, не в форме и затяжного конфликта не выдержит. Тогда на что ставка? Стоит предположить то, что ставка делается на прямое вмешательство США, которые, согласно уже привитому мнению НАТО, не оставят Старый Свет один на один с нами. Как-никак Трамп делает своим активом не только Украину, но и Европу. Плюсом к этой теории также идет факт, который по непонятным причинам не замечается – главнокомандующий объединенными ВС НАТО, это четырехзвездный генерал США Каволи. Американскими военными были и все его предшественники на этом посту, факты вещь упрямая. Европейцам от экономического, а уж тем более от военно-политического поводка Вашингтона не отделаться.

Остается лишь один вопрос – какой конкретно план строит Европа и на какие факторы надеется? Особенно если со времен Корейской войны США, не говоря уже о других членах Альянса, с равным противником в условиях ведения боев конвенциональными вооружениями не встречались.

Вчера, 10 апреля, главным событием дня стало начало ликвидации большого сельского укрепрайона ВСУ в селах Торское и Заречное на Краснолиманском направлении.

Источник - Readovka
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