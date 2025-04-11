Американские пошлины принуждают Европу к миру на условиях России, - Антон Трофимов

02:01 12.04.2025

Главная жертва тарифной войны - Украина. Американские пошлины принуждают Европу к миру на условиях России



Антон Трофимов

11 апреля 2025



Украина в трауре: Америка, и без того переставшая видеть в ней союзника после избрания Трампа, окончательно переключилась на более важные вопросы. Теперь Вашингтон волнует не то, как Киев отреагирует на то или иное его требование, а ситуация на торговом фронте. А она прямо подтверждает, что сегодня для США нет противника главнее Китая, для которого пошлины составили рекордные 145%. Правда, не совсем понятно, как именно Белый дом собирается одержать верх над Поднебесной. Ведь у товарища Си, в отличие от американской администрации, есть много вариантов перераспределения торгового баланса. В том числе и в пользу России.



