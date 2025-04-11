|Американские пошлины принуждают Европу к миру на условиях России, - Антон Трофимов
02:01 12.04.2025
Главная жертва тарифной войны - Украина. Американские пошлины принуждают Европу к миру на условиях России
Антон Трофимов
11 апреля 2025
Украина в трауре: Америка, и без того переставшая видеть в ней союзника после избрания Трампа, окончательно переключилась на более важные вопросы. Теперь Вашингтон волнует не то, как Киев отреагирует на то или иное его требование, а ситуация на торговом фронте. А она прямо подтверждает, что сегодня для США нет противника главнее Китая, для которого пошлины составили рекордные 145%. Правда, не совсем понятно, как именно Белый дом собирается одержать верх над Поднебесной. Ведь у товарища Си, в отличие от американской администрации, есть много вариантов перераспределения торгового баланса. В том числе и в пользу России.
"Китай ввел дополнительные 50-процентные пошлины на импорт из США, которые совпали с дополнительными пошлинами, введенными Дональдом Трампом на китайские товары, - отмечает британский The Spectator. - Таким образом, общее количество пошлин, введенных Вашингтоном, составило 104% против 84%, введенных Пекином, что побудило одного аналитика сравнить их с двумя гоночными машинами, несущимися друг на друга в надежде, что кто-то свернет первым. Хотя сразу после последнего повышения китайских пошлин больше всего возмущений и паники было из-за продолжающегося падения фондовых рынков на фоне все более четкого понимания того, что на данный момент ни одна из сторон не собирается уступать".
Уступок от Пекина в Вашингтоне вряд ли дождутся. Даже если и ждали. Второе, кстати, не очень вероятно. Китайские товарищи точно не входят в число государственных лидеров, которые, как нелестно выразился Трамп, "звонят и целуют в зад". Хотя бы потому, что имеют возможность давить на Америку ничуть не слабее, чем она на них.
"Неоднократное введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в „игру чисел" и не имеет практического экономического значения", - говорится в заявлении министерства коммерции КНР, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. В документе также отмечается, что такие действия США лишь еще больше разоблачают использование Вашингтоном пошлин в качестве инструмента и оружия для запугивания и принуждения и в конечном итоге "превратятся в предмет насмешек".
Китайцам хорошо смеяться над американцами. Они готовы воевать до победного конца и ввести против США такие же жесткие пошлины. И русским тоже хорошо смеяться. И не только потому, что Трамп, чрезвычайно заинтересованный в налаживании отношений с Москвой, не стал объявлять ей торговую войну. А еще и потому, за десять с лишним лет "непреодолимых" санкций Россия, во-первых, компенсировала ущерб за счет собственного производства и, во-вторых, переориентировала внешнюю торговлю на восток. Благо, обретать союзников там не трудно: в БРИКС давно выстроилась очередь из желающих попасть в их число.
"Трамп считают, что союзники и партнеры Америки только берут и ничего не дают взамен - не только в торговле, но и в сфере безопасности. Его пренебрежению вторит вице-президент Джей Ди Вэнс. В печально известной "слитой" переписке в Signal он заявил: "Терпеть не могу в очередной раз спасать шкуру Европы", - напоминает американская The Hill. - Но стиль ведения переговоров Трампа решительно меняется, когда он имеет дело с реальными врагами США и Запада".
Оставим "врагов" на совести американского журналиста, который так обозначил двух главных конкурентов Трампа - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Тем более, основной посыл публикации скорее комплиментарен для обоих лидеров. Они, по мнению автора The Hill, превосходят президента США в умении вести переговоры. И в отличие от него, только сейчас признавшего, что "некоторые друзья нередко бывают намного хуже врагов", давно усвоили эту максиму.
Зато Европе только предстоит окончательно убедиться в этом на собственном печальном примере. Особенно горькой печаль европейцев делает осознание, что удар в спину им нанес "друг, который давно водил их на поводке. Санкционная война с Россией была срежиссирована и инициирована Америкой, но Европа, гораздо теснее связанная с русскими на протяжении всей своей истории, могла бы ограничиться присоединением к американским санкциям. Вместо этого она с восторженным визгом бросилась обгонять патрона и вводить все жесткие ограничения - и общие, от лица ЕС, и собственные у каждой страны.
Итог закономерен. Только за отказ от российских энергоносителей Старый Свет, с учетом всех издержек и потерь, заплатил 1,3 триллиона (!) евро. И это только потери промышленности! Простые европейцы заплатили за это еще больше: порядка 1,6 трлн евро. При этом, как свидетельствуют данные агентства Eurostat, Россия все равно осталась вторым по объему поставок продавцом газа в Европу. На первом месте, как нетрудно догадаться, - Америка. На ее долю в 2024 году пришлось 45,3% поставок против российских 17,5%.
"Действия Трампа [по введению высоких заградительных пошлин] лишь усугубили явления, которые наблюдаются на протяжении уже нескольких лет, - угрюмо признает Myśl Polska. - Среди основных причин этого кризиса обычно называют три: 1) политика властей в период пандемии и губительные для европейского бизнеса локдауны; 2) "Зеленый курс", ограничивающий конкурентоспособность европейской промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг; 3) санкции, введенные против России и импорта ее энергоресурсов. Эти три мощных удара подкосили экономику Европы, и, как знать, не оказалась ли она в окончательном нокауте".
Расставить причины нынешнего плачевного состояния экономики Старого Света в правильном порядке автору Myśl Polska мешает исключительно шляхетский гонор. В противном случае он признал бы, что важнейшим является третий пункт - антироссийские санкции. Это они, прежде всего, взвинтили цены на энергоносители, что привело к эмиграции части европейских производителей в Америку, где таких проблем пока нет.
"Польша может сыграть историческую роль в интересах всего нашего континента, - полагает польский эксперт. - Могла бы, если бы кто-то в Варшаве решил избавиться от уже превратившегося в труху фундамента фальшивой внешней политики, которую мы проводим с 1989 года. Этим обветшавшим базисом является слепая русофобия".
Что ж, за позднее прозрение всегда приходится платить дороже, чем за своевременное. Но лучше уж поздно, чем никогда. Варшава, похоже, начинает это понимать - в том числе и потому, что первой ощутила на себе всю прелесть проукраинского экономического протекционизма ЕС. Да, Еврокомиссия уже приняла решение отказаться от них, чем нанесла серьезный удар по киевской хунте. Но сделанного не переделать, и европейские фермеры еще долго будут клясть политиков, спровоцировавших их протесты.
Другой вопрос, успеют ли европейцы почувствовать изменение ситуации после отмены украинских торговых льгот. Не факт! Да, пока чиновники ЕС сумели (и, кажется, даже можно догадаться, каким именно образом) убедить Дональда Трампа приостановить действие пошлин на три месяца и гарантировали такой же шаг со своей стороны. Но заморозка, что прекрасно видно на примере договоренностей об "энергетическом перемирии" на Украине, - не решение вопроса. Это лишь отложенный удар.
Когда Америка поймет, что не может одолеть Китай в торговой войне, а Европу заставить вести себя так, как ей нужно - она ударит во всю мощь. Почти наверняка к этому моменту самые сообразительные из еще оставшихся в Старом Свете производителей перенесут бизнес за океан, чем еще сильнее усугубят безработицу в ЕС. Тогда уровень европейской жизни стремительно рухнет. Спаси его не помогут даже попытки лидеров Евросоюза сыграть в "маленькую победоносную войну" или вытащить экономику за счет расходов на оборону. Они не приведут ни к чему, кроме тотальных протестов населения и окончательной победе правых, за которой последует крах Евросоюза.
Смягчить последствия катастрофы Европа может, только отказавшись от милитаризации, согласившись на немедленные мирные переговоры по Украине и начав, по примеру Америки, налаживать отношения с Россией. Так что в конечном счете сильнее всего тарифная война ударит по Киеву. Что, возможно, и было одной из ее истинных причин.