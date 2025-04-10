Российский экипаж МКС поздравляет с Днем космонавтики!

03:03 12.04.2025

Исторический полет Юрия Гагарина стал началом новой эры, дал мощный импульс развитию науки, техники и вдохновил поколения на работу в космической сфере. За этим подвигом стояли не только мужество первопроходца, но и труд тысяч людей в СССР.



Сегодня космонавты продолжают дело предшественников: в невесомости проводят научные эксперименты, результаты которых делают нашу жизнь на Земле лучше, выполняют задачи в открытом космосе и готовятся к дальним миссиям.



Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поздравляют всех с праздником!



