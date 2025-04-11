КП: Мошенники используют детей, как мулов. Три самые распространенные схемы обмана подростков

05:04 12.04.2025 "Мошенники используют детей, как мулов": подростки перечисляют аферистам миллионы рублей

Перечислены три самые распространенные схемы обмана подростков мошенниками



Елена КРИВЯКИНА

11 апреля 2025



Телефонные мошенники ловко манипулируют детьми



На Кубани 13-летний школьник вскрыл домашний сейф и под воздействием аферистов перевел им через банкомат 5 миллионов рублей, чтобы "спасти родителей". В Санкт-Петербурге подросток передал мошенникам 5,5 млн. рублей и 150 тысяч долларов США. Общая сумма похищенных средств эквивалентна 18,3 млн рублей. Школьник из Екатеринбурга отправил мошенникам 1,3 млн. рублей. И все это новости лишь последних дней! Подростки до 18 лет стали массовой добычей аферистов. Что же делать? Как защитить детей и сохранить сбережения всей семьи, ведь жулики вынуждают подростков буквально обнулять счета родителей? Об этом "Комсомолка" поговорила с экспертами.



Только вдумайтесь: за последние 3 года количество киберпреступлений с участием подростков выросло в 74 раза! И это официальная статистика.



Большинство мошеннических схем начинаются со знакомства с ребенком.



Злоумышленник выходит на ребенка через социальные сети или мессенджеры, представляясь новым другом, учеником из другой школы, единомышленником по интересам или поклонником. Цель - установить эмоциональный контакт, расположить к себе, а затем аккуратно начать сбор информации: где живет, чем увлекается, кто родители, какие отношения в семье. Иногда это продолжается месяцами.



- Такой контакт является подготовкой к самым разным формам воздействия:



склонение к передаче персональных данных родителей, получение интимных фотографий или видео с целью последующего шантажа или совершения развратных действий, вымогательство, вовлечение в деструктивные сообщества, угрозы и шантаж распространения полученной личной информации, склонение к преступным действиям, реализация одной из мошеннических схем, - рассказывает "КП" эксперт по информационной безопасности департамента образования и науки ГК InfoWatch Денис Денисов.



Поэтому, прежде всего, ребенку нужно объяснить, что не все онлайн-знакомые являются теми, за кого себя выдают. Создать поддельный аккаунт может любой!



- Если кто-то начинает разговор с комплиментов, быстро хочет перейти в приватный чат или просит что-то скрыть от родителей - это тревожный сигнал. Установите с ребенком простое правило: о каждом новом онлайн-знакомстве нужно рассказать родителям, особенно если общение выходит за рамки обычного игрового чата, - советует Денис Денисов.



"Спасение родителей" и "выгодные сделки"



У мошенников закрепились несколько топовых схем обмана подростков. Разберем с экспертом подробно каждую из них.



Схема 1: "Просто заведи банковскую карту"



Самая распространенная схема, когда подростков используют как так называемых "мулов" - тех, кто по своей воле или под давлением соглашается переводить деньги через свои счета, оформлять банковские карты или криптокошельки, а также передает деньги родителей для "легализации", "безопасного хранения", "спасения родителей от уголовного преследования" или под другими предлогами. Злоумышленники представляются инвесторами, бизнесменами или работодателями и обещают легкий доход, если подросток "просто перекинет деньги" или "просто заведет банковскую карту" и продаст ее злоумышленникам. По статистике, от 50 до 70% всех так называемых дропов - молодые люди в возрасте до 25 лет. В Москве подросток может получить за продажу своей банковской карты до 5 тысяч рублей. При этом подростки совершенно не думают о последствиях, в том числе уголовной ответственности.



Широкую огласку получил случай, когда сын бизнесмена болгаркой вскрыл сейф отца и передал мошенникам 200 млн. рублей. Они убедили подростка в том, что средства нужно срочно зафиксировать в налоговой инспекции, так как в противном случае полиция обвинит его семью в финансировании терроризма.



- Родители должны объяснить ребенку, что перевод денег третьим лицам – это не заработок, а преступление. Даже если кто-то предлагает "легкую подработку" и уверяет, что все законно – это повод насторожиться. Все финансовые вопросы, особенно связанные с переводами, оформлением карт или криптовалют – только с согласия и участием родителей. Также нужно объяснить риски, связанные с передачей злоумышленникам банковской карты с pin-кодом: использование счета в противоправных целях, оформление кредита по достижении подростком 18 лет, - поясняет Денис Денисов.



Схема 2: Фейковые пользователи и чаты.



Злоумышленники под видом "классного руководителя" или даже "директора школы" могут запросить персональные данные ребенка или его родителей, а если удастся, то и код из sms, "для подтверждения номера телефона ученика" или "для подтверждения допуска к сдаче ЕГЭ". Вариантов множество, но, как правило, злоумышленники реализуют целенаправленные, так называемые таргетированные атаки, основанные на собранной информации. Поэтому такие атаки выглядят как настоящее обращение администрации школы.



- Следовательно, нужно предупредить ребенка, что поскольку он несовершеннолетний, то администрация школы может запрашивать любую информацию о нем только у родителей. Еще раз рассказать про возможность создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Ребенку важно это знать, поскольку злоумышленники могут выдавать себя за родителей, знакомых, сотрудников правоохранительных органов и так далее. Тоже самое касается телефонных звонков, ребенок реально может испугаться, если ему позвонит "товарищ майор" и потребует выполнить определенные действия, - отмечает Денис Денисов.



Схема 3: Сделки и игры в Интернете



Злоумышленники знакомятся с ребенком в социальных сетях, через мессенджеры или в тематических блогах, и, используя увлеченность определенными играми, предлагают ребенку "выгодную сделку", например, продать аккаунт, обменяться скинами (внешний вид персонажа, оружия или предмета в компьютерной игре, например, в CS:GO стоимость редкого скина может достигать нескольких сотен тысяч рублей), купить игровую валюту дешевле и так далее. Но для этого сначала ребенка просят перевести деньги или предоставить данные аккаунта. Часто используют авторитет игры - например: "Мы - модераторы Roblox", "У нас официальный бот Fortnite" и так далее.



- Нужно объяснить ребенку, что никакая сделка в сети Интернет не может проходить через незнакомцев в мессенджере или через чат-бот. Все действия – только через официальные игровые сервисы. И самое главное – никогда не передавать данные от аккаунта, даже если "покупатель" выглядит дружелюбным или обещает много денег. На заметку родителям: прокачанный" аккаунт Steam (агрегатор, предоставляющий доступ к разным играм) может стоить несколько сотен тысяч рублей, - поясняет Денис Денисов.



Еще один вариант развода на деньги: ребенку внушают, что ему нужно срочно "донатить" в игру, чтобы получить уникальные бонусы, скидку или редкий артефакт. В некоторых случаях мошенники прямо просят: "Надо перекинуть деньги с карты, я верну сразу после сделки". Подросток верит, и переводит реальные деньги, часто с карт родителей. Также активно используется "услуга" получения игровой валюты за "несколько простых действий", которые представляют собой перевод денег с карты родителя, а зачастую оформление кредита и перевод полученных таким образом средств.



- Поэтому важно договориться с ребенком: любые траты на игры – только после обсуждения с родителями. Объясните, что в сети Интернет легко создать фальшивую "скидку", но деньги в реальности не вернут. Установите лимиты, отключите платежные функции на устройствах ребенка и используйте банковские детские карты с родительским контролем, - говорит Денис Денисов.



Эксперт отмечает еще один очень важный момент: если ребенок попросит у вас смартфон или другой гаджет, стоит тактично поинтересоваться: "Зачем"?



- Дети, действуя под руководством мошенников, могу проявлять чудеса изобретательности, что завладеть устройством родителя и перевести деньги. Типичные "заходы": "У меня не работает МЭШ, а мне надо срочно посмотреть домашнее задание", "Нам велели заполнить анкету и сказали, что она придет на mos.ru родителя" ну и самое банальное: "Я не могу найти телефон, дай мне свой, чтобы я с него позвонил" или "У меня сел аккумулятор, а мне нужно срочно позвонить…". Естественно, необходимо использовать элементарные меры защиты: экранный пароль, пароль для доступа к банковским приложениям, - советует Денис Денисов.



"Дети наивно уверены: обманывают только глупцов"



Как же говорить с детьми, особенно с подростками, о киберугрозах, ведь они нередко воспринимают родителей в штыки, считая занудами и "душнилами"?



- Многие подростки уверены, что они не могут стать жертвой мошенничества, поэтому не прислушиваются к правилам безопасности. Например, они могут считать, что только глупые люди становятся жертвами мошенников, а они сами точно правильно поймут ситуацию. Поэтому, обсуждая данную проблему, важно подчеркивать, что даже умные люди попадаются на удочку мошенников. Беседуя с ребенком, старайтесь не вешать на жертв мошенничества ярлыки, наоборот, подчеркивайте, что у мошенников есть специальные приемы, расскажите о них, обсудите, что мошенники давят на эмоции, и жертвой может стать любой человек, - рассказала "КП" кандидат психологических наук, клинический психолог, заведующая кафедрой "Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой" МГППУ Юлия Кочетова.



Эксперты "КП" отмечают, насколько важно поддерживать доверительные отношения с ребенком. Ведь главный козырь злоумышленников - скрытность подростков и недоверие к родителям.



- Подростки гораздо лучше воспринимают информацию, когда она не звучит как запрет или указание, а подается в форме истории. Используйте подходящие моменты - когда ребенок сам чем-то поделился, что-то обсуждает или просто открыт к разговору. Например, скажите: "Ты знаешь, я тут прочитал статью, как подросток передал мошенникам 200 миллионов…". История про другого подростка не вызывает сопротивления, а наоборот вовлекает и дает возможность поговорить, обсудить, как бы он сам поступил. Это экологичный способ донести важную информацию и помочь ребенку сформировать собственную модель безопасного поведения, - говорит Денис Денисов.



Истории и примеры должны звучать регулярно, но ненавязчиво. Иначе ребенок начнет реагировать раздраженно: "Ну вот, опять эти ваши страшилки". Но если делать это спокойно, в подходящий момент, с учетом возраста, характера и онлайн-активности ребенка, то такие беседы формируют адекватную настороженность к возможным угрозам.



- Информацию лучше дозировать: не читать лекцию, а просто делиться наблюдением или новостью. Например: ребенок завел аккаунт в социальной сети и начал выкладывать видео. Это не повод запрещать, потому что есть риск, что тогда ребенок будет делать это скрытно. Просто нужно вовремя поговорить о правилах безопасной публикации: что не стоит показывать в Сети, какие песни и позы могут восприниматься неоднозначно, кто может смотреть такие видео и с какими намерениями. Важно предупреждение "до", а не обсуждение "после" - это всегда эффективнее и спокойнее, - поясняет Денис Денисов.



Подростковый возраст – невероятно сложный период как для самих детей, так и для их родителей. Столько копий порой приходится переломать, чтобы достучаться друг до друга. Бывает, что без сторонней помощи не обойтись.



- Вы всегда можете обратиться к классному руководителю ребенка, обсудить тему, которая вас волнует. Учитель, знающий ребенка и его особенности, может стать важным звеном в налаживании диалога между родителями и подростком. Он может найти подход к подростку и помочь ему услышать родителей, провести с классом беседу о мошенничестве. Кроме того, классный руководитель может провести классные часы, организовать занятие с педагогом-психологом, посвященные помощи детям в том, чтобы не стать жертвами мошенников. Также общение с педагогом поможет родителям лучше понять ситуацию, эмоциональное состояние ребенка. Взрослым следует проявить терпение и понимание, диалог и доверие помогут преодолеть любые трудности, - поделилась с "КП" старший преподаватель кафедры "Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой", факультета "Психология образования" МГППУ Мария Климакова.



КСТАТИ



Подростков обманывают с помощью брендовых вещей



Еще одну мошенническую схему с участием подростков на днях обнародовало МВД. Аферисты в Telegram предлагают подросткам "выгодные" покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon. Мошенники обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене, а денежные средства в итоге переводятся мошенникам на карту и товар не приходит. Кроме того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы якобы "растаможить товар".



ВАЖНО



1. Объясните ребенку, что сотрудники полиции никогда не звонят по телефону. 2. Ни одна инстанция никогда не имеет дела с несовершеннолетними напрямую. Если что, свяжутся с родителями, а не с ребенком.



3. Дайте ребенку подробную информацию про свою работу. Объясните, что вы не работаете в таких местах, где возможен шантаж и т.п. Например, школьного бухгалтера никто не будет шантажировать и держать на мушке. Это абсурд.



4. В случае странного звонка нужно сразу же бросать трубку, не вступать в разговор. Сразу звонить родителям, а если родители не берут трубку, сообщить другим родственникам, или учителю. Нужно известить других людей об этом.



5. Лучше всего не брать трубку, если звонок идет с незнакомого номера. Взрослые люди берут незнакомые номера, так как это может оказаться звонок по работе, но у детей таких ситуаций не возникает. Поэтому, если ждешь звонка от друга, то бери трубку только, если друг тебе звонит со своего номера.



Читайте на WWW.KP.RU: daily/27685.5/5074452/ Источник - КП

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