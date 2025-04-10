Уиткофф: лучший способ прекратить огонь - признать новые российские территории

20:32 12.04.2025 Reuters

Великобритания



Республиканская элита и союзники США встревожены: спецпредставитель Трампа поддерживает условия Москвы

Уиткофф: лучший способ прекратить огонь - признать новые российские территории



В США обеспокоены и шокированы "пророссийской" позицией Уиткоффа, сообщает Reuters. Самый быстрый способ прекратить конфликт - признать новые территории за Россией, заявил спецпосланник Трампа. Ведь там говорят по-русски и проведены референдумы, пояснил он.



Нью-Йорк, Вашингтон, 11 апреля - Менее чем за 48 часов до того, как сесть за стол переговоров с Путиным, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Он передал американскому лидеру четкое послание относительно будущего урегулирования на Украине.



По словам Уиткоффа, самый быстрый способ прекратить огонь - это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре восточных украинских региона (они больше не украинские, а вошли в состав России по итогам референдума. - Прим. ИноСМИ). Речь о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в их признанных территориальных границах, сообщили агентству Reuters два официальных лица из администрации США и пять человек, знакомых с ситуацией.



Ранее Уиткофф уже высказывал данную точку зрения, в том числе публично, в подкасте-интервью у консервативной медиаперсоны Такера Карлсона в конце марта. Однако Киев неоднократно отвергал такой сценарий, а официальные лица США и Европы назвали его "максималистским требованием России".



На встрече с Трампом спецпредставитель президента США на Украине генерал Кит Келлог выступил категорически против рассуждений Уиткоффа. Киев готов вести мирные переговоры по некоторым условиям, касающимся спорных земель. Но он никогда не согласится в одностороннем порядке передать Москве полное право собственности на эти территории, сообщили два источника.



Встреча завершилась без каких-либо официальных заявлений Трампа, а в пятницу Уиткофф уже отправился в Россию, чтобы лично встретиться с Путиным.



По словам официальных лиц США и людей, знакомых с ситуацией, а также четырех западных дипломатов, которые поддерживают связь с администрацией Трампа, у американских чиновников все больше разногласий по вопросу разрешения украинского кризиса. При этом Уиткофф и Келлог, выступающий за прямую поддержку Киева, так и не смогли договориться относительно продуктивного сценария.



Офис Стива Уиткоффа, Совет национальной безопасности, Государственный департамент США, Министерство иностранных дел Украины и посольство России в Вашингтоне не ответили на запросы Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.



В нарушение всех правил безопасности Уиткофф перед встречей в Белом доме пригласил спецпредставителя Москвы Кирилла Дмитриева, находящегося под международными санкциями с 2022 года, на неформальный ужин в своей резиденции. По словам двух инсайдеров, в администрации и Госдепартаменте это приглашение вызвало тревогу. Американские чиновники избегают принимать у себя представителей России, учитывая колоссальные разведывательные возможности этой страны. В итоге ужин перенесли, он состоялся в Белом доме.



Уиткофф, будучи старым другом Трампа, помог президенту одержать ключевые дипломатические победы. По украинскому вопросу он получил некоторую поддержку со стороны вчерашних скептиков из Республиканской партии. Однако его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, которые считают, что администрация президента слишком резко развернулась в сторону Москвы.



По словам человека, знакомого с ходом переговоров, некоторые республиканцы, занимающие высокие посты на Капитолийском холме, после интервью Такеру Карлсону весьма обеспокоились явной пророссийской позицией Уиткоффа. Впоследствии несколько человек позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство.



После вступления в должность в январе Трамп кардинально изменил внешнюю политику США. Он заставил Украину согласиться на прекращение огня и одновременно смягчил многие меры, принятые администрацией Байдена для наказания России за начало специальной военной операции в 2022 году.



По словам двух американских чиновников и более десятка других людей, знакомых с внутренними обсуждениями, включая западных дипломатов, некоторые американские и европейские официальные лица обеспокоены. Пока Уиткофф следует целям Трампа, русские пользуются его неопытностью как переговорщика.



"Уиткофф должен уйти, а Рубио - занять его место, - говорится в письме 26 марта от крупного спонсора-республиканца Эрика Левина. Письмо отправлено группе лиц, включая других партийных инвесторов, и также попало в редакцию Reuters. Левин написал его после нашумевшего выпуска подкаста Такера Карлсона и выступления на Fox News: он резко раскритиковал Уиткоффа за "восхваление Путина".



Трамп неоднократно заявлял, что искренне хочет добиться прекращения огня на Украине к маю. Он утверждал, что США должны положить конец конфликту, в результате которого погибли сотни тысяч людей и который грозит прямой конфронтацией между Америкой и обладающей ядерным оружием Россией.



Однако два соглашения о частичном прекращении огня - одно по энергетической инфраструктуре, а другое по Черному морю - зашли в тупик. Американский президент разочарован отсутствием прогресса в затянувшихся переговорах.



Роль Уиткоффа растет



Спецпредставитель играет центральную и растущую роль во внешней политике Белого дома. Еще до того, как Трамп вступил в должность, Уиткофф помог добиться долгожданного прекращения огня в секторе Газа, которое впоследствии сорвалось. Позже он договорился о возвращении из России гражданина США Марка Фогеля.



В пятницу он отправился в Россию, чтобы встретиться с Путиным, а в субботу прибыл на Ближний Восток для переговоров с Ираном, фактически возглавив еще одно первоочередное задание в сфере нацбезопасности.



Стив Уиткофф первым публично озвучил идею передать под контроль России четыре украинские области: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую (уже не украинские, а российские. - Прим. ИноСМИ). Резонансное заявление он сделал в интервью Такеру Карлсону 21 марта.



"Там говорят по-русски, - сказал он о восточных территориях. - Прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей сказало, что они хотят находиться под юрисдикцией России".



Комментарии Уиткоффа шокировали многих чиновников нацбезопасности США: риторика спецпредставителя стала зеркальным отражением риторики российских официальных лиц. Западные правительства назвали поспешно организованные референдумы фиктивными и пообещали никогда не признавать их результаты.



Всего через несколько дней после интервью Карлсону газета Wall Street Journal, принадлежащая холдингу News Corp Руперта Мердока, опубликовала статью под названием "Стив Уиткофф встает на сторону Кремля". Демократы не остались в стороне и тоже высказали свое мнение. "Уиткофф и Трамп совершили смертный грех дипломатии: они выставили напоказ свое отчаянное желание заключить сделку", - заявил бывший пресс-секретарь Госдепартамента США при президенте Джо Байдене Нед Прайс.



Однако у Уиткоффа много защитников в администрации. Они говорят, что его несправедливо оклеветали чиновники из внешней политики, те самые ястребы от Республиканской партии, единственная цель которых - не допустить никакого иностранного вмешательства. При этом президент Трамп до сих пор поддерживает крепкие дружеские отношения со своим спецпредставителем.



"Специальный посланник Уиткофф привнес на американскую дипломатическую сцену богатый опыт ведения переговоров в частном секторе и срочность, и мы уже видим результаты всего за несколько недель", - заявил советник по национальной безопасности Майк Уолтц в своем недавнем заявлении изданию The Hill.



Союзники чувствуют давление ради результатов



Бесконечные споры и отсутствие какого-либо прогресса на пути к мирному урегулированию беспокоят союзников США. Все чаще звучат неутешительные выводы, что у Вашингтона попросту нет четкого плана действий по перемирию на Украине.



Два европейских чиновника, которые недавно контактировали с администрацией Трампа, заявили, что на переговорную группу оказывают серьезное давление с целью скорейшего получения результатов. Их беспокоит, что впоследствии США могут принять такие решения, которые ставят под сомнение не только перспективы существования Украины, но и подрывают собственную архитектуру безопасности.



Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что никакие прошедшие переговоры не принесли им уверенности, и они не считают, что у американской стороны вообще есть четкие конечные цели урегулирования.



Несмотря на частые разговоры между Уиткоффом и Келлогом, администрация не может скоординировать политические процессы в отношении Украины. Вопреки стандартной практике, Совет национальной безопасности провел лишь одну встречу руководителей. В ней приняли участие все или большинство главных советников президента по национальной безопасности, сказал человек, знакомый с ситуацией. Все это привело к еще большей путанице в администрации и среди союзников в Европе относительно направления мирных переговоров.



Два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией Трампа, заявили, что, по их мнению, у Вашингтона на сегодняшний день нет "четкого плана" относительно того, как двигаться вперед, и что делать, если Россия продолжит тянуть время.



"Иногда мы слышим противоречивые вещи от разных ведомств администрации, - сказал один из дипломатов на условиях анонимности. - Это тоже усиливает ощущения, что никакого реального плана у них нет".



Авторы: Эрин Банко (Erin Banco), Грэм Слэттери (Gram Slattery) и Хумейра Памук (Humeyra Pamuk). Эрин Банко - корреспондент по вопросам национальной безопасности и деятельности разведок. Магистр государственного управления Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета. Грэм Слэттери - член президентского пресс-пула в Белом доме. Хумейра Памук - старший корреспондент по внешней политике. Магистр в области исследований Европейского союза Школы журналистики Колумбийского университета. Источник - ИноСМИ

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