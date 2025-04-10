|Китайский Leapmotor добивается повторного тестирования своего автомобиля в Узбекистане
21:10 12.04.2025
Leapmotor не согласилась с результатами тестирования своего автомобиля в Узбекистане
Китайский автопроизводитель Leapmotor выразил несогласие с результатами тестирования, согласно которым модель C16 не прошла испытания на электромагнитную совместимость. Компания заявила, что не предоставляла автомобиль на тесты и добивается повторной проверки.
Китайский автопроизводитель Leapmotor прокомментировал заявление Агентства по техническому регулированию Узбекистана о том, что электромобиль C16 не прошел сертификационные испытания в стране.
В конце марта Инспекция по контролю в области технического регулирования обратилась в Узбекский научно-испытательный центр контроля качества (UzTest) при агентстве с просьбой приостановить сертификацию легковых автомобилей Leapmotor.
Причиной стал выявленный в модели C16 уровень электромагнитных помех, превышающий допустимую норму. Несмотря на то, что нарушение было обнаружено у одной модели, сертификация была приостановлена для всех автомобилей бренда.
Приостановка испытаний фактически означает запрет на ввоз автомобилей в страну, так как без сертификата транспортные средства не допускаются к импорту. Несмотря на неоднократные запросы "Газеты.uz", инспекция до сих пор не разъяснила, почему ограничение распространяется на весь модельный ряд Leapmotor.
9 апреля Leapmotor опубликовала официальное заявление на платформе Weibo, выразив несогласие с результатами проверки и готовность пройти повторные тесты. На это обратил внимание Spot.
Компания отметила, что не признает результаты тестирования.
"Автомобиль, упомянутый в предупреждении, не был предоставлен на тестирование самой компанией Leapmotor. Условия испытаний и статус данного автомобиля неизвестны, поэтому компания оставляет за собой право выражать сомнения в отношении результатов теста", - говорится в заявлении.
Автопроизводитель добавил, что находится в контакте с регулятором Узбекистана и работает над организацией повторного тестирования.
"О ходе проверок будет сообщено дополнительно. Мы надеемся, что благодаря прозрачному и объективному процессу удастся представить достоверную картину в отношении продукции Leapmotor", - сообщили в Leapmotor.
Мы ранее подробно писали, что с ноября Агентство по техническому регулированию изменило порядок технического осмотра импортных автомобилей. Ввозимые транспортные средства проходят испытания не на таможенной территории, а на полигоне, где внедрена проверка на электромагнитную совместимость.
Новый порядок распространяется на автомобили, импортируемые физическими лицами и частными предпринимателями, которые не являются официальными дилерами. Испытания проводятся дочерней компанией агентства - UzTest, что, по мнению некоторых участников рынка, может привести к конфликту интересов.
При этом представители общественности расценили происходящее как попытку расчистить рынок в пользу местных производителей. Блогер Умид Гафуров выразил удивление тем, что у Leapmotor, продающегося даже в Европе, в Узбекистане нашли "недостаток", в то время как модель Damas, производящаяся в Узбекистане уже 30 лет, "якобы не вызывает вопросов".