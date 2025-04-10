Китайский Leapmotor добивается повторного тестирования своего автомобиля в Узбекистане

21:10 12.04.2025

Leapmotor не согласилась с результатами тестирования своего автомобиля в Узбекистане



Китайский автопроизводитель Leapmotor выразил несогласие с результатами тестирования, согласно которым модель C16 не прошла испытания на электромагнитную совместимость. Компания заявила, что не предоставляла автомобиль на тесты и добивается повторной проверки.



Китайский автопроизводитель Leapmotor прокомментировал заявление Агентства по техническому регулированию Узбекистана о том, что электромобиль C16 не прошел сертификационные испытания в стране.



В конце марта Инспекция по контролю в области технического регулирования обратилась в Узбекский научно-испытательный центр контроля качества (UzTest) при агентстве с просьбой приостановить сертификацию легковых автомобилей Leapmotor.



