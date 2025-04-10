|Tengri Life: как стать космонавтом в Казахстане
22:02 12.04.2025
"Полет нормальный": как стать космонавтом в Казахстане
Профессия космонавта окутана романтикой, героизмом и мечтой о покорении неизведанного. Но за кадром – строжайший отбор, упорный труд и непростые испытания. Какие условия и требования существуют для космонавтов и где можно пройти подготовку, рассказывает Tengri Life.
Как сообщил председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Оралмагамбетов Баубек Жеткергенович, отбор в космонавты проводится в соответствии с "Правилами отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, космонавта", утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года №493.
Для проведения набора в отряд космонавтов создается специальная комиссия, которая действует только на период отбора. Ее основные задачи – организация конкурса, установление сроков подачи заявок и информирование потенциальных участников.
Как проходит процесс
Определение сроков – комиссия назначает даты начала и окончания приема документов. Затем публикуются объявления в официальных печатных СМИ и на сайте организации, ответственной за отбор, не менее чем за месяц до старта отбора.
Для отбора кандидатов в космонавты устанавливаются следующие требования:
- быть гражданином Республики Казахстан;
- быть не моложе 18 лет и не старше 40 лет;
- иметь высшее образование;
- знание английского языка;
- отличное состояние здоровья и физической формы.
Документы для участия в отборе
Прием заявок заканчивается через 15 дней после старта отбора, поэтому нужно успеть подготовить следующие документы:
- заявление (в свободной форме на имя руководителя);
- анкета (по установленному образцу);
- резюме;
- автобиография (произвольный текст);
- копия диплома (нотариально заверенная);
- копия паспорта;
- медсправка 086/У;
- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.
Где проходят подготовку будущие космонавты
Казахстанские кандидаты в космонавты проходят обучение в специализированных центрах, включая российский Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Программа включает физическую и психологическую подготовку, изучение космического оборудования и тренировки, имитирующие условия полета.
Кандидаты занимаются на тренажерах, в барокамерах и центрифугах, отрабатывая действия в невесомости и других экстремальных условиях. Они также осваивают астрономию, навигацию и управление космическими аппаратами.
"Подготовка может проходить не только в России, но и в других странах, в зависимости от миссии. Финансирование осуществляется за счет государственных или частных средств", – отметил председатель МЦРИАП.
Дальнейшие перспективы Казахстана в космосе
Как сообщает МЦРИАП, Казахстан продолжает участвовать в международных космических проектах, рассматривая их как стратегически важные инициативы. Однако их реализация должна быть экономически обоснованной и соответствовать национальным интересам.
Пилотируемые космические полеты требуют значительных инвестиций – не только в сам полет, но и в подготовку экипажа, научные исследования, логистику и послеполетную деятельность. Государство намерено направлять ресурсы на проекты с долгосрочным эффектом, включая развитие научной и технологической базы.
В июле 2024 года Казахстан присоединился к проекту Международной лунной исследовательской станции (ILRS), инициированным Китаем. Цель программы – создание на Луне научного центра для изучения ее поверхности, ресурсов и проведения астрономических наблюдений.
Участие в ILRS позволит Казахстану:
- получить доступ к передовым космическим технологиям;
- развивать компетенции в области дальнего космоса;
- участвовать в международных исследованиях и обмене данными.
В рамках сотрудничества с ILRS казахстанские организации – ТОО "Ghalam" и Астрофизический институт им. В. Г. Фесенкова – приступили к разработке концепции первого отечественного окололунного телескопа.