Tengri Life: как стать космонавтом в Казахстане

22:02 12.04.2025

"Полет нормальный": как стать космонавтом в Казахстане



Профессия космонавта окутана романтикой, героизмом и мечтой о покорении неизведанного. Но за кадром – строжайший отбор, упорный труд и непростые испытания. Какие условия и требования существуют для космонавтов и где можно пройти подготовку, рассказывает Tengri Life.



Как сообщил председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Оралмагамбетов Баубек Жеткергенович, отбор в космонавты проводится в соответствии с "Правилами отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, космонавта", утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года №493.



Для проведения набора в отряд космонавтов создается специальная комиссия, которая действует только на период отбора. Ее основные задачи – организация конкурса, установление сроков подачи заявок и информирование потенциальных участников.



