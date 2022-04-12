 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 12.04.2025
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Пятница, 11.04.2025
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Четверг, 10.04.2025
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    Узбекистан   | 
Какой вклад внес Узбекистан в освоение космоса
23:00 12.04.2025

Первый полет человека в космос состоялся 64 года назад.

В честь Дня космонавтики вспоминаем обзор "Газеты.uz" о вкладе Узбекистана в освоение космоса.

Среди достижений - производство самолетов для испытания космонавтов на ТАПОиЧ, создание установки в Ташкентском бюро машиностроения, которая привезла на Землю лунный грунт, и тестирование в поселке Невич разработанной в Ташкенте аппаратуры для исследования Луны.



Подробнее по ссылке
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/12/space/

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744488000


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