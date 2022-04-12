Какой вклад внес Узбекистан в освоение космоса

23:00 12.04.2025

Первый полет человека в космос состоялся 64 года назад.



В честь Дня космонавтики вспоминаем обзор "Газеты.uz" о вкладе Узбекистана в освоение космоса.



Среди достижений - производство самолетов для испытания космонавтов на ТАПОиЧ, создание установки в Ташкентском бюро машиностроения, которая привезла на Землю лунный грунт, и тестирование в поселке Невич разработанной в Ташкенте аппаратуры для исследования Луны.



