|Какой вклад внес Узбекистан в освоение космоса
23:00 12.04.2025
Первый полет человека в космос состоялся 64 года назад.
В честь Дня космонавтики вспоминаем обзор "Газеты.uz" о вкладе Узбекистана в освоение космоса.
Среди достижений - производство самолетов для испытания космонавтов на ТАПОиЧ, создание установки в Ташкентском бюро машиностроения, которая привезла на Землю лунный грунт, и тестирование в поселке Невич разработанной в Ташкенте аппаратуры для исследования Луны.
Подробнее по ссылке
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/12/space/