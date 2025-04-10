Гульайса Дихан - первая таджичка-наездница на Памирском нагорье в Китае

00:05 13.04.2025

Первая женщина-наездница на Памирском нагорье в погоне за своей мечтой



10 апреля, "Жэньминь жибао" онлайн - На ипподроме в волости Тизнаф в Ташкурган-Таджикском автономном уезде на Памирском нагорье в Синьцзяне произошло историческое событие – 22-летняя таджикская девушка Гульайса Дихан проехала верхом на лошади 5000-метровую дистанцию ​​и заняла третье место в группе, став первой местной женщиной-наездницей, которая завершила гонку.



Гульайса родилась в семье, в которой ее дед, отец и брат – известные в волости "эксперты" по скачкам. Она с детства связана с лошадьми. Еще будучи студенткой, она поступила в профессионально-технический колледж благодаря своим спортивным данным, и стала победительницей местного чемпионата по легкой атлетике на дистанциях 5000 и 10 000 метров.



Окончив обучение в прошлом году, она вернулась в родной край, чтобы отточить навыки верховой езды, и наконец вынесла героический образ женщины-наездницы на соревновательную сцену.



"Нет ничего невозможного в жизни!" - сказала Гульайса. Она выразила надежду, что как можно больше девушек присоединятся к скачкам, чтобы сохранить эту культуру на Памирском нагорье.