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Глава МИД Китая: США не могут действовать безрассудно
00:31 13.04.2025

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ - Соединенные Штаты не могут предпринимать безрассудные действия, а колеса истории нельзя повернуть вспять. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Ван И, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК, сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

По его словам, важная причина нынешней шаткой и неспокойной международной обстановки заключается в том, что отдельные крупные державы, слепо веря в превосходство силы и принцип "свои интересы превыше всего", активно прибегают к одностороннему буллингу.

"Учитывая, что Соединенные Штаты в последнее время размахивают "тарифной дубиной", они откровенно ставят свои собственные интересы выше общих интересов всех стран и игнорируют многостороннюю торговую систему и установленные правила", -- констатировал Ван И, отметив, что международное сообщество не должно сидеть сложа руки.

Глава МИД КНР отметил, что Китай, будучи ответственным членом международного сообщества, твердо стоит на защите не только своих законных прав и интересов, но и общих интересов международного сообщества, чтобы человечество не было втянуто обратно в "мир джунглей", где все решает "право сильного".

Китай готов воспользоваться 80-летием основания ООН, чтобы твердо отстаивать международную систему, ядром которой является всемирная организация, и мировой порядок, основанный на международном праве, совместно с другими странами противодействуя любым регрессивным действиям во всем мире.

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"Жэньминь жибао": оказались ли США в "убытке" от торговли с Китаем?

11 апреля, "Жэньминь жибао" онлайн -- С момента установления дипломатических отношений между КНР и США, двусторонний торговый оборот вырос с менее чем 2,5 млрд американских долларов в 1979 году до 688,3 млрд американских долларов в 2024 году. Значительный рост китайско-американской торговли обусловлен высокой взаимодополняемостью двух стран в природных условиях, человеческих ресурсах, рынках, капитале, технологиях и других областях, что сформировало глубоко интегрированные экономические и торговые связи. Не существует такого понятия, как "невыгодное положение" США в торговле с Китаем. Экономическое и торговое сотрудничество КНР и США принесло огромные экономические выгоды обеим сторонам, причем Соединенные Штаты выиграли не меньше, чем Китай.

Согласно статистическим данным, в 2024 году 51,7% соевых бобов, 29,7% хлопка, 17,2% интегральных схем, 10,7% угля, 10% нефтяного газа, 9,4% медицинских приборов и 8,3% пассажирских транспортных средств, экспортируемых США, были проданы в Китай.

В 2022 году американский экспорт в Китай создал 931 тыс. рабочих мест в США; в 2022 году в Китае насчитывалась 1961 американская компания (с контрольным пакетом акций и активами, продажами или чистой прибылью более 25 млн долларов США) с общим объемом продаж 490,52 млрд американских долларов.

Соединенные Штаты импортируют из Китая большое количество потребительских товаров, промежуточных продуктов и средств производства, что поддерживает развитие производственной цепочки поставок и промышленной цепочки США, расширяет выбор американских потребителей, снижает стоимость жизни и увеличивает фактическую покупательную способность жителей США, особенно представителей групп со средним и низким уровнем дохода.

Американская сторона спекулирует на дефиците торговли товарами, искажая истинную картину китайско-американских экономических и торговых отношений.

Китай и США являются важными партнерами в торговле товарами. Двусторонняя торговля в значительной степени дополняет друг друга, обе страны используют свои сравнительные преимущества.

Китай никогда намеренно не стремится к положительному сальдо торгового баланса, и баланс торговли товарами между Китаем и Соединенными Штатами является как неизбежным результатом структурных проблем в экономике США, так и следствием сравнительных преимуществ и международного разделения труда между двумя странами.

Чтобы объективно понять и оценить, сбалансирована ли двусторонняя торговля, необходимо провести всестороннее и глубокое изучение, а не просто смотреть на разницу в торговле товарами. В 2023 году положительное сальдо торговли услугами США с Китаем составило 26,57 млрд американских долларов, и Соединенные Штаты имеют значительное преимущество в торговле услугами. В 2022 году объем продаж американских компаний в Китае значительно превысил аналогичный показатель китайских предприятий в США и достиг 78,64 млрд американских долларов, то есть разница составила 411,88 млрд долларов США. Преимущества американских компаний в трансграничных операциях более заметны.

Учитывая три фактора, а именно торговлю товарами, торговлю услугами и местные продажи филиалов предприятий в другой стране, выгоды от экономических и торговых обменов между Китаем и США в целом сбалансированы. Постоянная политика односторонних действий и протекционизм Соединенных Штатов, которые неоднократно вводили односторонние тарифы против Китая, серьезно мешают нормальному сотрудничеству между двумя странами.

Новый раунд так называемых "взаимных тарифов", запущенный Вашингтоном, неизбежно приведет к дальнейшему усложнению жизни американского народа и нанесет ущерб перспективам развития промышленности страны.

В последние дни в разных местах США проходят протесты против так называемого плана "взаимных тарифов", а рыночные институты снизили свои ожидания относительно экономического роста США в этом году. Данные Института международной экономики Петерсона показывают, что более 90% расходов, связанные с тарифами, будут переложены на американских импортеров, предприятия, реализующие продукцию, и конечных потребителей.

В торговой войне нет победителей. КНР не хочет ввязываться в торговую войну, однако китайское правительство никогда не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как нарушаются законные права и интересы китайского народа, тем более, не допустит их лишения. Китай продолжит принимать решительные контрмеры против экономического запугивания со стороны США.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744493460


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