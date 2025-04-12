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Цель – развалить ОДКБ и ЕАЭС: Запад едва не поджег и не залил Киргизию кровью, - Айнур Курманов
01:10 13.04.2025

Цель – развалить ОДКБ и ЕАЭС: Запад едва не поджег и не залил Киргизию кровью

Айнур Курманов. 12.04.2025

Целью госпереворота в Киргизии было стремление вывести республику из ОДКБ, создав для России дополнительный очаг напряжения. При этом сразу бы актуализировалась проблема джихадизма, набирающего силу в Центральной Азии, на чем могли сыграть уже турецкие и британские спецслужбы.

В начале прошлой недели ГКНБ объявил о разоблачении хорошо организованной и законспирированной группы, руководимой лидерами заговорщиков из ОАЭ, которая планировала провокацию с мнимым изнасилованием киргизской девушки, в чем должны были обвинить студентов или трудовых мигрантов из Индии, Пакистана и Бангладеш. После чего начались бы погромы, которые уже имели место в прошлом году по похожему случаю, на волне которых должны были быть организованы нападения подготовленных боевиков на представителей правоохранительных органов и властей.

И опереться участники заговора намеревались на отъявленных нациков и ксенофобов с привлечением маргинальных слоев и безработной молодежи.

Это вызывает наибольшую обеспокоенность, так как в отличие от прежних переворотов в республике планировалось разыграть карту межнационального конфликта, которая могла привести к непредсказуемым последствиям.

На первый взгляд может показаться, что ситуация в республике не отличается от тех случаев, когда ранее происходили перевороты. Вспомним, например, октябрь 2020 года, когда на трон взошла нынешняя группировка во главе с Садыром Жапаровым, или апрель 2010 года, когда свергли клан Бакиевых, что произошло на фоне повышения тарифов на электроэнергию.

Однако на этот раз, похоже, ситуация действительно отличается. Здесь можно заметить, что были тщательно проработаны технологии организации массовых беспорядков, а штаб по координации действий размещался за рубежом на арабском Востоке. При этом подготовка этих событий поддерживалась либеральной оппозицией, которая имеет связи с западными фондами и неправительственными организациями. То есть разведывательные органы Запада явно приложили руку к подготовке заговора.

Конечно, внешние силы просто использовали таким образом противоречия внутри правящей элиты, в которой перманентно идут столкновения. Многие из этих группировок не прочь поменять расклад сил и переписать правила игры, оттеснив Жапарова и его сторонников от распределения доходов. И тут не надо удивляться, так как для Киргизии это обыденность и постоянная практика. Но в данный момент интересы недовольных совпали с желаниями зарубежных спецслужб.

Для Лондона и Брюсселя вполне выгодно максимально дестабилизировать обстановку в последнем российском форпосте в Центральной Азии. Очевидной задачей при этом является выбивание еще одного члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), попутно создав обстановку массовых погромов и резни и заставив Москву распылять свои силы введением специального контингента.

С учетом того, что Ереван фактически отказался от участия в ОДКБ, устранение еще и Бишкека стало бы критическим для всей оборонительной организации и явилось бы сигналом для политических демаршей со стороны "союзников". Ведь неизвестно как бы себя повели власти соседнего Казахстана, которые могли бы занять выжидательную позицию и отказаться участвовать в совместной операции по наведению порядка.

Источник - ПолитНавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744495800


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