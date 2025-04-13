Власти Молдовы наращивают репрессии против оппозиции по европейскому шаблону, - Илья Киселев

01:15 13.04.2025

Власти Молдовы наращивают репрессии против оппозиции по европейскому шаблону



13.04.2025 | Илья КИСЕЛЕВ



Приближение парламентских выборов в Республике Молдова, которые должны пройти осенью этого года, сопровождается процессами, которые никак нельзя назвать демократическими и даже просто цивилизованными.



Речь идет о том, что в стране фактически развязаны репрессии против политических сил, наиболее активно сопротивляющихся той политической линии, которая последние четыре года проводится властью в лице президента Майи Санду и правящей прозападной партии PAS. При этом необходимо отметить, что попавший под эти репрессии блок "Победа" представляет собой объединение политических сил, выступающих за развитие добрых и конструктивных отношений с Российской Федерацией и странами ЕАЭС.



Наиболее вопиющим является судебное дело, инициированное молдавскими властями против главы Гагаузской автономии, башкана Евгении Гуцул, которой инкриминируется участие в незаконном финансировании политической партии и финансовых нарушениях в ходе избирательной кампании. При этом обвинение основывается на словах свидетелей, которые не знают Гуцул лично и даже не присутствовали при обстоятельствах, по которым дают показания. Позиция прокуратуры настолько слаба, что провластная пресса не пишет и не говорит о ней "из каждого утюга", как это обычно делается. Публикуются только обрывочные сообщения и что-то связанное с финансированием избирательной кампании два года назад, но это вообще-то не повод для ареста на 30 дней для матери двухлетнего ребенка.



При том что Евгения Гуцул аккуратно являлась на все заседания суда, несмотря на то что ей приходилось несколько раз в неделю ездить из Комрата в Кишинев, власти пошли на эскалацию ситуации и поместили Гуцул под арест, что является неслыханным и беспрецедентным шагом, вызвавшим огромное возмущение во всей Гагаузии. Это только подчеркивает, что главной целью кишиневских властей является отнюдь не соблюдение закона, а отстранение законно избранного представителя гагаузского народа.



Евгению Гуцул поместили на днях под домашний арест



Кишинев намерен ввести чрезвычайное положение в Гагаузии и назначить во главе автономии одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа, заявила башкан в своем обращении к жителям региона, переданном через адвокатов. Гуцул отметила, что на должность башкана рассматривается кандидатура Сергея Чернева, который известен повышенной лояльностью к Санду и партии PAS. Очевидно, что кишиневской власти накануне парламентских выборов такой человек на посту башкана Гагаузии просто необходим. Е. Гуцул призвала депутатов Народного собрания Гагаузии проявить твердость, подчеркнув, что полностью уверена в своей победе в судебном процессе.



Арест Гуцул вызвал широкий международный резонанс и заявления в ее поддержку. Россия потребовала от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказать давление на Молдову и добиться освобождения главы Гагаузской автономии. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



Помимо Евгении Гуцул, судебному преследованию подверглись депутаты, представляющие в парламенте политический блок "Победа". Независимых депутатов партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован лишили депутатской неприкосновенности еще в 2023 году. С тех пор тучи над ними только сгущались – режим решил устроить для оппозиции показательное наказание.



Оба депутата, и Нестеровский, и Лозован, выступали за возобновление связей с Россией, Лозован еще и возмущалась героизацией властями Молдовы нацизма, и это очень сильно не нравилось существующему режиму. Телеграм-каналы Нестеровского и Лозован блокировали, а против депутатов были открыты уголовные дела все по той же статье – о незаконном финансировании политической партии. Обвинения основывались на показаниях одного единственного свидетеля, но это не смутило молдавских судей.



Приговор суда первой инстанции Александру Нестеровскому был необычайно суров – 12 лет заключения. Оппозиционного депутата Ирину Лозован Кишиневский суд приговорил к 6 годам лишения свободы с последующим запретом занимать государственные должности на 5 лет. Супруг Лозован также получил тюремный срок - 5 лет заключения.



Эти решения даже не вызывают вопросы о состоянии политической свободы в стране, а уверенно констатируют ее полное отсутствие и красноречиво свидетельствуют о судьбе оппозиционных политиков в Молдове, так упорно продвигающейся в Евросоюз с его "демократическими европейскими ценностями".



То, что происходит сегодня в Молдове, не чуждо и странам ЕС. Что, например, общего у Румынии, Франции и Молдовы? Во главе государства стоят люди, которые действуют одинаково в интересах глобальных элит, против национальных приоритетов. Приговор, вынесенный во Франции Марин Ле Пен, выходит за все рамки, также как отмена выборов в Румынии и арест башкана Гагаузии. На прошедших выборах партия Ле Пен могла набрать большинство, поэтому макронисты объединились против нее и сняли третьи кандидатуры на округах, где был второй тур выборов. Больной нарциссизмом президент отомстил нынешнему реальному лидеру большинства во Франции запретом баллотироваться и сроком на 4 года. Правда, не решился посадить в реальную тюрьму, так как это уже могло закончиться новым "взятием Бастилии".



В Румынии развивается точно такая же ситуация: реальному лидеру президентской гонки запретили в ней участвовать. Кэлин Джорджеску не стал поднимать народ, который и так протестно проголосует. Ну а в Молдове Санду, "президент диаспоры", сажает на скамью подсудимых и запрещает оппозицию, так как знает, что сама выиграла с помощью махинаций и что без них ее партия точно проиграет парламентские выборы.



"После снятия с президентских выборов в Румынии и Франции ведущих кандидатов очевидно, что ЕС не только не осудит махинации с выборами и в Молдове, но и полностью поддержит очередное мошенничество PAS-Санду. Надежды оппозиции на то, что на этот раз весь этот беспредел удастся "проконтролировать", наивны. Если в ЕС уничтожают таких, как Джорджеску и Ле Пен, то в Молдове появления реальной альтернативы нынешнему режиму тем более не допустят", – констатирует молдавский публицист Дмитрий Чубашенко.



Сегодня политический класс ЕС чувствует опасность своему положению, исходящую, в том числе со стороны вновь пришедшему на пост президента США Д. Трампа. В Молдове это оборачивается все большим давлением на тех политиков, которые отстаивают суверенитет и права своих избирателей, противостоят усилению антироссийской риторики и максимальному вовлечению Молдовы в европейские военные программы.



При этом было бы крайне наивным полагать, что Санду и PAS остановятся в случае зачистки политического поля от блока "Победа". Следующими на очереди станут более умеренные пророссийские политические силы, а затем центристы. Более того, в своем стремлении остаться у власти существующий в Молдове режим не остановится перед зачисткой своих конкурентов и на проевропейском фланге молдавской политики.



Очевидно, что противостоять этому курсу остальные политические партии смогут только сообща. Точно так же, как и победа над PAS на парламентских выборах может быть достигнута лишь совместными усилиями всех тех, кто выступает против юридического произвола, который сегодня чинит власть Молдовы над оппозицией.