Readovka - Событие недели: Киев не оставил выбора Украине

02:22 13.04.2025

Евгений Норин



СВО



Еще недавно казалось, что контуры "переговоров" все-таки проступают на горизонте. Трамп в ковбойском стиле прогибал Зеленского на соглашение о ресурсах, а главное, стороны уже вовсю обменивались условиями перемирия, и дело шло к прекращению огня.



Однако несколько недель прошли, эйфория схлынула, и где мы теперь? А мы фактически там же, откуда вышли.



