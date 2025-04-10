|Readovka - Событие недели: Киев не оставил выбора Украине
02:22 13.04.2025
Евгений Норин
СВО
Еще недавно казалось, что контуры "переговоров" все-таки проступают на горизонте. Трамп в ковбойском стиле прогибал Зеленского на соглашение о ресурсах, а главное, стороны уже вовсю обменивались условиями перемирия, и дело шло к прекращению огня.
Однако несколько недель прошли, эйфория схлынула, и где мы теперь? А мы фактически там же, откуда вышли.
Инициативы по ограниченному перемирию так и повисли в воздухе. Заморозка боевых действий на море и в воздухе, мораторий на удары по энергетической инфраструктуре – все это анонсировалось, но в итоге ничего так и не произошло. Конечно, идеи такой деэскалации изначально были утопичными – хотя бы потому, что прекращение обстрелов энергосистемы просто означало бы удары по каким-то другим объектам.
Однако в воздухе повисли вообще все обсуждения. Диалог между США и Украиной по сделке о недрах продолжается, но сколько он еще будет идти, совершенно неясно. Россия и Штаты, в свою очередь, застряли на этапе "договорились договариваться". Нормализация дипломатических отношений – это важно, но сама по себе она не приближает к миру. Прекращение огня как таковое не состоялось до сих пор, и не видно, чтобы оно все-таки случилось в ближайшее время.
Наконец, важной частью сделки должны были быть выборы на Украине. Для американцев они однозначно являлись частью большого соглашения. Проблема Владимира Зеленского состоит в том, что его легитимность сомнительна внутри Украины, а сам он вызывает идиосинкразию у лидеров США и РФ. Договороспособность этого правителя сама по себе спорная, к тому же, как только он потеряет власть, новые лидеры легко могут заявить, что все соглашения с ним недействительны – и такие прецеденты в украинской истории уже бывали.
Однако трудности начались и здесь. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал разговоры о выборах "полной чушью". Предполагалось, что выборы пройдут летом, уже после прекращения огня. Но теперь, как видим, Ермак не очень верит в то, что стрельба остановится до этого срока.
Фактически это означает, что украинская сторона пока планирует воевать дальше и дальше.
Конфликт не домино, его нельзя остановить, когда вздумается, по щелчку. Однако сейчас очевидно, что попытка добиться мира ковбойскими методами пробуксовывает. Разумеется, речь может идти и просто о попытках поартачиться в надежде получить лучшие позиции на переговорах. Однако на практике это может означать и бесконечное затягивание самих переговоров. Как показала мировая история, диалог сам по себе не так уж бесценен – он может идти десятилетиями на фоне тлеющего конфликта.
Очевидная проблема состоит в том, что у США, Европы и даже самой Украины, похоже, нет внятного понимания, как вообще может и должен закончиться этот конфликт. Зеленский и Ермак искренне готовы воевать до последнего украинца в надежде, что запас прочности России исчерпается раньше. В Европе догадываются, что этот план не очень, но ничего более вменяемого предложить Киеву не могут. Участники "коалиции желающих" никак не договорятся, кого и в каком количестве отправлять на Украину, а в РФ просто обещают убить всех, кто попытается прибыть в незалежную с оружием в руках (и судя по потерям иностранцев в конфликте, это не бравада). Наконец, Дональд Трамп стремительно нажимает на все кнопки, и Украина для него только одно – не самое важное – направление.
Для корабля, который плывет неизвестно куда, ни один ветер не будет попутным. Изменить это положение, как и раньше, можно только на поле боя. В настоящее время ситуация на фронте постепенно складывается в пользу России. Однако, как показывает практика, сейчас других способов склонить противника к переговорам просто нет. Вменяемо вести себя в диалоге он будет только в одном случае.
Перед лицом военной катастрофы.
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