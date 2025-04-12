Трамп хочет сыграть с Ираном в покер: поможет ли блеф выиграть без войны? - Дмитрий Родионов

03:17 13.04.2025 Трамп хочет сыграть с Ираном в покер: поможет ли блеф выиграть без войны?



12.04.2025 | Дмитрий РОДИОНОВ



Иран "исчезнет к сентябрю", если не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу, утверждает Daily Express. Об этом изданию сообщили некие источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа.



Кроме того, как утверждает газета, в Израиле появилось чувство "возрожденной уверенности" в том числе в связи с тем, что администрация Трампа в отличие от предыдущей дала понять, что для Тель-Авива больше нет "красных линий" в отношении действий для "сдерживания иранских амбиций". "Это были основные препятствия при рассмотрении возможности проведения крупной воздушной операции против Ирана", – сказал источник издания ЦАХАЛ. По его словам, одним из факторов в принятии решения является возможное восстановление Ираном маршрутов снабжения палестинской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".



Один из ведущих представителей правого крыла кнессета, в свою очередь, заявил изданию, что "военный вариант определенно реален – он обсуждается, и время принятия решения приближается". При этом, подчеркивает он, у Израиля есть желание дать Трампу время на попытку заключить ядерную сделку.



Все же нужно понимать, что Daily Express – это британский таблоид, по-нашему – "желтая пресса", и воспринимать буквально то, что он пишет, тем более со ссылками на анонимные, но "очень приближенные к телу" источники, наверное, не стоит.



Тем не менее нет дыма без огня, и DE вполне основательно ловит "хайп" на действительно напряженной обстановке вокруг Ирана, градус которой растет на глазах.



Накануне Трамп пригрозил Тегерану "невиданными ранее бомбардировками", если тот не заключит сделку по ядерному оружию. "Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они прежде не видели", – сказал он, добавив, что в случае отказа Ирана от сделки он введет вторичные пошлины, как сделал это четыре года назад.



Двумя днями ранее Трамп предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если странам не удастся договориться по вопросу ядерной программы, но он бы "предпочел договориться". На выполнение своего, по сути, ультиматума американский лидер отвел два месяца.



Поведение Трампа может вызвать недоумение, учитывая, что он же сам еще в прошлый свой срок разорвал СВПД, заключенный с таким трудом его предшественником Бараком Обамой и который включал гарантии того, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие.



Но Трампу этого явно мало. Ему нужно исключить даже гипотетическую возможность появления у Тегерана ОМП, а также, чтобы тот прекратил разработку любого оружия, способного причинить вред Израилю, под значительным влиянием которого Трамп сам находится. Речь о баллистических ракетах и беспилотниках, которые зарекомендовали себя как в ходе украинского конфликта, так и во время прошлогодних обменов Тегераном и Тель-Авивом ударами.



По мнению Трампа, вернее, стоящих за его спиной израильских властей, Иран должен быть лишен всего наступательного потенциала. Кроме того, Тегеран должен отказаться от геополитических амбиций в регионе.



Последнее уже частично произошло. Вернее, амбиции Ирану просто урезали, нанеся существенный удар по "оси сопротивления", разгромив ХАМАС и "Хезболлу" и лишив Иран выхода к Средиземному морю путем расправы с режимом Башара Асада в Сирии. Но амбиции-то остались, как и сам факт невозможности мирного существования сионистского государства и исламской республики.



Возможно, наиболее приемлемым вариантом для США и Израиля была бы смена власти в Иране, но как им этого добиться? Ставка на организацию народных волнений явно не сработала, бесплодные попытки лишь показали сплоченность иранского общества. В этом свете сомнительным выглядит возможность реализации "югославского сценария" – там американские бомбардировки окончательно сломили волю к сопротивлению власти и общества, предельно ослабив позиции Милошевича, свергнутого через год после них. Югославия тогда была почти 10 лет в состоянии войны, от которой, мягко говоря, устала. Иран же сейчас на пике своего боевого духа.



Остается иракский сценарий – смена власти на американских штыках, но Иран не Ирак, и легкой прогулки у американцев тут точно не получится. Военные аналитики много лет изучают сценарии возможной наземной операции США в Иране и приходят к выводу, что для Вашингтона эта авантюра с наибольшей степенью вероятности закончится катастрофой, в которой Штаты могут увязнуть на десятилетия.



Таким образом, если все же представить себе, что Трамп решится на боевые действия, осуществляться они будут исключительно в формате воздушной операции. Накануне в Индийском океане появился второй американский авианосец, кроме того, Пентагон перебросил в регион несколько штурмовиков A-10 и более 300 военных. Ранее стало известно о переброске стратегических бомбардировщиков B-2 на авиабазу Диего-Гарсия на архипелаге Чагос.



Все это, разумеется, будет задействовано в возможной операции. И, конечно же, беспилотники. А также авиация, ракеты и БПЛА Израиля. Однако тем, кто планирует операцию, следует помнить, что у Ирана в отличии тех стран, которые американцы бомбили совершенно безнаказанно, есть развитая система ПВО и собственные ракеты и беспилотники. Нельзя сказать, что они как-то очень хорошо проявили себя в прошлом году в ходе обмена ударами с Израилем, но Тегеран как минимум продемонстрировал, что они есть и могут наносить ущерб. К тому же до сих пор точно неизвестно, действительно ли израильская ПВО сработала "на отлично", или же Тегеран намеренно не бил на полную мощь, чтобы не спровоцировать полномасштабную эскалацию, а лишь желая продемонстрировать свои возможности.



В любом случае на примере атак по йеменским хуситам мы видим, что какие-либо значимые результаты у американцев отсутствуют (если не считать значимые траты: три недели операции уже обошлись Пентагону в миллиард долларов), а Иран – это далеко не хуситы. И если худшее, что может случиться с США, это потеря авианосцев и базы Диего-Гарсия, то вот для Израиля худший сценарий может оказаться куда более плачевным.



Конечно, Трамп может решиться на какую-то быструю операцию, если провоенное лобби в его окружении возьмет верх. В этом случае перед армией США будет стоять задача уничтожения ядерных объектов, подземных бункеров и складов, где Тегеран скрывает баллистические ракеты. Но, повторюсь, пример операций в Йемене показывает, что эта задача в реальности не так проста. Она потребует применения самого высокоточного оружия, бомб, способных вскрывать запрятанные под землей и хорошо укрепленные объекты.



Впрочем, некоторые эксперты считают, что Вашингтон может пойти даже на применение авиационных бомб свободного падения типа В61-12, т. е. ядерного оружия. Но это будет уже точка невозврата. На такое может решиться только тот, кому нечего терять, а Трамп не производит впечатление такого человека.



Тем не менее ситуация и впрямь достаточно серьезная. И даже если Трамп не решится на исполнение угроз, это может сделать в одиночку Израиль. Если переговоры Тегерана с Вашингтоном затянутся, Израиль может начать собственную атаку на республику, этого якобы опасаются в иранские власти, пишет Reuters. Агентство также сообщает, что Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности. Впрочем, на прошлой неделе уже была информация о том, что Иран закрывает воздушное пространство, но она оказалась фейком. Так и сейчас – все может оказаться игрой на нервах, вбросом как со стороны Ирана, так и со стороны его противников, которые выступают за войну.



В любом случае говорить о затягивании переговоров преждевременно, поскольку их пока просто нет. Хаменеи выступает против прямых переговоров, настаивая на посредничестве, например, Омана. Можно предположить, что переговоры через посредников все же начнутся и, не исключено, что они все же дадут результат.



Сегодня многие спрашивают, а что Россия? Может ли она оставаться в стороне?



"Вы знаете, что мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами, но и Иран является нашим партнером, союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения", – заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле об угрозе бомбардировок Ирана со стороны США и о проведении прямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Он также подчеркнул, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, и призвал все стороны к сдержанности.



Москву и Тегеран объединил договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве



Стоит напомнить, что в январе в Москве президентами России и Ирана был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, как заявили в Кремле, отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Он, конечно, не содержит обязательств воевать друг за друга, но следует отметить, что наше взаимодействие и впрямь находится на небывалом подъеме, и в случае вооруженной агрессии Москва в стороне не останется.



Сомнительно, что Трамп вообще решится на нее, не проконсультировавшись с Москвой. Безусловно, американский президент заинтересован в том, чтобы объединить на переговорах с Россией украинское и иранское досье, об этом "Ритм Евразии" писал еще в феврале. Не факт, что уже тогда Трамп был готов на серьезные уступки, но в условиях, когда не сработает посредничество "нейтральных" стран и перспектива втягивания в катастрофическую эскалацию окажется неминуемой, он может пойти на действительный компромисс с Москвой, отказавшись от языка ультиматумов.



Если же в его окружении возобладают ястребиные настроения, то это развяжет Москве руки, причем как на Украине, так и на Ближнем Востоке, вплоть до поставок Тегерану С-400. В свое время Москва отказалась исполнить контракт по поставкам Ирану С-300, чтобы не портить отношений с Израилем и США. Эта ситуация может и измениться… Источник - Ритм Евразии

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