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Кыргызстан - единственный в СНГ увеличил добычу газа в начале 2025 годаКыргызстан - единственный в СНГ увеличил добычу газа в начале 2025 года
04:10 13.04.2025

Кыргызстан стал единственной страной СНГ, увеличившей добычу газа в начале 2025 года

Tazabek, 12 апреля 2025 - Общий объем производства природного газа в странах СНГ в январе 2025 года составил 75,8 млрд кубометров, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Россия остается крупнейшим производителем природного газа среди стран содружества, обеспечивая более 82% от общего объема производства в СНГ. В январе 2025 года российская газодобыча составила 62,5 млрд кубометров, сократившись на 4,1% по сравнению с январем 2024 года.

Казахстан занимает второе место с показателем в 5,4 млрд кубометров, сохранив прошлогодний уровень добычи (100% к январю 2024 года).

Азербайджан, находящийся на третьей позиции, продемонстрировал снижение объемов газодобычи на 6,4%, произведя 4 млрд кубометров газа.

Узбекистан с показателем 3,9 млрд кубометров также показал снижение на 3% по сравнению с январем прошлого года.

Единственной страной, продемонстрировавшей значительный рост производства природного газа, стал Кыргызстан. Несмотря на скромные объемы в 0,004 млрд кубометров (4 млн кубометров), республика увеличила газодобычу на 16,7% по сравнению с прошлым годом.

Источник - Tazabek
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