Le Figaro: большой торг между США и Россией только начался и он коснется многих тем

11:14 13.04.2025

Le Figaro

Франция



Рено Жирар: большой торг между США и Россией только начался

Le Figaro: большой торг между США и Россией касается многих тем



Украина – лишь одна из многих тем в повестке начавшихся переговоров между Россией и США, пишет специалист по геополитике Рено Жирар в статье для Le Figaro. Намечающаяся сделка Москвы и Вашингтона будет куда более масштабной.



Рено Жирар



Задержка в урегулировании конфликта на Украине – это дерево, за которым не следует упускать из виду лес текущих масштабных американо-российских торгов.



Долгий телефонный разговор, состоявшийся 18 марта 2025 года между президентами США и России, не дал того эффекта, на который рассчитывал Дональд Трамп – немедленного прекращения огня на Украине. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии хвалился, что для достижения мира на Украине ему потребуется всего 24 часа. Трамп мечтает получить Нобелевскую премию мира – награду, которую в свое время получил Обама, правда, так и не сумев нигде установить мир.



Однако Владимир Путин, по всей видимости, не готов сделать такой подарок своему американскому коллеге. Чувствуя, что его войска набирают обороты после возвращения под контроль Курской области, российский президент не спешит соглашаться на немедленное перемирие. Он уверен, что через месяц-два его военная позиция станет еще сильнее.



Похвальна одержимость Трампа желанием положить конец бессмысленной бойне между братьями-славянами – русскими и украинцами, длящейся уже более трех лет. 47-й президент США также прав, называя нереалистичными надежды на возвращение Украиной Донбасса и Крыма военным путем. Но проблема в том, что он так и не объяснил, какие меры собирается предпринять, чтобы удержать Россию от новых военных действий после подписания перемирия. Требуемое Путиным разоружение Украины, по поводу которого Трамп хранит странное молчание, очевидно, лишь разожжет аппетиты Кремля. Жесткость Трампа в отношении президента Украины в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года и пренебрежительное отношение к европейским союзникам, продемонстрированное вице-президентом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, явно не смягчили Путина и не привели к всеобщему перемирию на Украине в качестве "награды".



Политика сфер влияния



Выступая в Брюсселе 4 апреля 2025 года на встрече министров иностранных дел стран-участниц НАТО, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "в течение нескольких недель, а не месяцев" станет ясно, серьезно ли Путин настроен на мир с Украиной.



Задержка в разрешении украинского конфликта – это дерево, за которым скрывается лес масштабных американо-российских торгов, которые только начинаются.



Отвергая порядок неолиберального мультилатерализма, который США выстраивали с 1945 года, Дональд Трамп открыто возвращается к политике сфер влияния, которой придерживались президенты Мак-Кинли и Теодор Рузвельт – единственные, кого он упомянул в своей инаугурационной речи 20 января 2025 года. Однако европейские и азиатские союзники США не поддерживают этот возврат к дипломатии XIX века.



Что касается Панамы, здесь речь идет о возрождении принципов доктрины Монро ("Америка для американцев"). Иностранцам не место на американском континенте – ни на севере, ни на юге. Ненормально, что Китай смог закрепиться в зоне канала. Хорошо, что он уходит – 5 марта 2025 года американский фонд BlackRock объявил о покупке у китайской компании Hutchinson двух ключевых портовых концессий канала.



Когда Трамп в шутку называет Канаду "51-м штатом США", за этим стоит та же идеология сфер влияния.



Прагматичный президент



С точки зрения Трампа, нет ничего ненормального в том, что Россия стремится вернуть Украину – территорию, находившуюся под влиянием Москвы с момента подписания Переяславского договора в 1654 году до событий Майдана в феврале 2014-го. Взамен Америка, разумеется, стремится сохранить свои сферы влияния. Отсюда и заявленное Трампом в речи перед конгрессом 4 марта 2025 года желание сделать Гренландию американской территорией. Это явно противоречит Уставу ООН и принципам, которых придерживается остальной западный блок.



Большая американо-российская сделка затронет Арктику и стратегически важные морские пути, соединяющие Атлантический и Тихий океаны: северо-восточный (под контролем России и ее атомных ледоколов) и северо-западный (пока под контролем Канады).



Для Трампа нормализация американо-российских отношений предполагает предоставление доступа американским компаниям к редкоземельным металлам и углеводородам России. Кроме того, этот прагматичный президент рассчитывает открыть российский рынок для американских товаров.



Стремление к нормализации также подпитывается неприятием войны со стороны Трампа. В инаугурационной речи он заявил, что прекратит текущие войны и не будет начинать новых. Трамп никогда не любил войну и не разделял идеологию неоконсерваторов, ставящих свои представления о демократии и справедливости выше мира. Он критиковал решение Джорджа Буша-младшего вторгнуться в Ирак в марте 2003 года с целью "демократизации" всего Ближнего Востока.



Принесет ли эта большая сделка стабильность миру или новый хаос? Пока ситуация выглядит неоднозначно, но судить рано. Внешняя политика оценивается не по заявленным намерениям, а по реальным результатам.



