Times Of India: жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо с бриллиантами

11:41 13.04.2025

Times of India

Индия



Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская после рекордного гола получила от жены Уэйна Гретцки кольцо с бриллиантами стоимостью 280 000 долларов

После памятного гола Овечкина жена Уэйна Гретцки подарила супруге нового рекордсмена кольцо с восемью бриллиантами, пишет Times Of India. Так она продолжила славную хоккейную традицию и подчеркнула крепкие отношения между спортивными семьями разных поколений.



После того как Александр Овечкин забил свой 895-й гол в карьере и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, Джанет Гретцки продемонстрировала почтение к проверенной временем хоккейной традиции. Она подарила жене Овечкина Анастасии Шубской кольцо с восемью бриллиантами, стоимость которого оценивается в 280 000 долларов. Возможно, "Кэпиталз" и проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1, но результат встречи отошел на второй план в этот вечер, который стал свидетельством наследия традиций, любви и новой главы в истории хоккея.



Гол на века: Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, продержавшийся 26 лет







Исторический момент случился спустя 7 минут 26 секунд после начала второго периода. Овечкин молниеносным щелчком перебросил россиянина Илью Сорокина и стал лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. Болельщики на стадионе UBS Arena сходили с ума, а Александр Овечкин отпраздновал свое великое достижение, проскользив на животе по льду.



Это событие Александр Овечкин также отметил на церемонии перед игрой с "Каролиной Харрикейнз" 10 апреля 2025 года. Ему подарили шестифутовую скульптурную картину от TYP, на которой изображены его коньки и игровые клюшки, а также сам виновник торжества. Сверху и снизу на картине красуются надписи: "Больше всего голов в истории" и "895 Александр Овечкин 895".



Традиция передается из поколения в поколение: Анастасия Шубская получила бриллиант в подарок от Джанет Гретцки



Пока Овечкин наслаждался грандиозностью своего достижения, Анастасия Шубская получила в подарок символ этого исторического вечера. Традиция была заложена в 1994 году, когда Коллин Хоу (жена Горди Хоу) подарила Джанет Гретцки кольцо с бриллиантом после того, как ее муж Уэйн Гретцки побил рекорд Горди. Джанет Гретцки позаботилась о том, чтобы история повторилась - на этот раз от одной хоккейной семьи к другой.



В интервью СМИ Уэйн Гретцки сказал: "Месяц назад моя жена сказала: "Коллин Хоу начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Александра, но я хочу подарить ей (жене Овечкина, Анастасии Шубской) нечто действительно уникальное". Так что мы пошли и выбрали для жены Александра кольцо с восемью бриллиантами. Не только хоккеисты хранят традиции. Их семьи и жены тоже".



Этот поступок не только объединил поколения выдающихся игроков, но и подчеркнул крепкие отношения между хоккейными семьями разных эпох.



Анастасия Шубская, которая вышла замуж за Александра Овечкина в 2016 году, - российская модель, снявшаяся за время своей карьеры для многочисленных российских журналов и набравшая большую популярность в социальных сетях. Пара является гордыми родителями двух сыновей - Сергея и Ильи.



Несмотря на то, что "Кэпиталз" в тот вечер потерпели поражение, событие в целом вселяет надежду. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф, и теперь ей сопутствует эмоциональный подъем, связанный с достижением важного для поколения рубежа. В преддверии плей-офф Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин и "Вашингтон Кэпиталз" намерены оседлать волну истории, чтобы феерично завершить чемпионат 2025 года.