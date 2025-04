Турция обвинила Израиль в подрыве стабильности в Сирии

12:47 13.04.2025

Эрдоган нашел виноватую в подрыве стабильности в Сирии страну

Президент Турции выступил с резкой критикой Израиля вскоре после переговоров с правительством Нетаньяху



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Израиль за подрыв стабильности в соседней Сирии во время дипломатического форума, через несколько дней после того, как две страны провели переговоры, направленные на урегулирование эскалации конфликта между ними на сирийской земле.



"Турция не позволит втянуть Сирию в новый водоворот нестабильности", - заявил Эрдоган участникам дипломатического форума в Анталье на южном побережье Турции, обвинив Израиль в "попытке подорвать революцию 8 декабря", имея в виду мятеж, в результате которого был свергнут бывший президент Сирии Башар Асад после десятилетий пребывания у власти, пишет The Guardian.



"Мы находимся в тесном диалоге и в полном взаимопонимании со всеми влиятельными субъектами в регионе, особенно с господином Трампом и господином Путиным, относительно сохранения территориальной целостности и стабильности Сирии", - добавил Эрдоган.



На форуме, отмечает The Guardian, присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также президент Сирии Ахмед аш-Шараа, который встретился с Эрдоганом на полях конференции в Анталье.



Президент Турции Эрдоган подтвердил усилия Анкары по отмене санкций в отношении Сирии, и сказал Шараа, что Турция "приветствует тот факт, что тем, кто хочет, чтобы хаос в Сирии повторился, не дают такой возможности".



Напряженность в отношениях между Израилем и Турцией возросла после свержения Асада, достигнув своего пика после того, как ранее в этом месяце израильские войска нанесли авиаудары по трем военным базам по всей территории Сирии. Агентство Рейтер сообщило, что турецкие военные обследовали главный аэропорт в провинции Хама, а также авиабазы Т4 и Пальмира в Хомсе, оценивая взлетно-посадочные полосы, ангары и инфраструктуру, чтобы определить, могут ли силы и военная техника быть размещены там в рамках запланированного соглашения о совместной обороне между Анкарой и Дамаском.



Министр обороны Исраэль Кац назвал авиаудары "четким сигналом и предупреждением на будущее".



Как напоминает The Guardian, с тех пор, как Асад бежал из страны четыре месяца назад, Израиль сотни раз наносил удары по военным объектам в Сирии уничтожая сирийское военное имущество, включая ракетные системы и средства противовоздушной обороны, которые надеялось унаследовать переходное правительство в Дамаске.



Свержение Асада положило конец более чем 50-летнему правлению его семьи, а также десятилетней гражданской войне, которая превратилась в замороженный опосредованный конфликт. Сторонники бывшего президента, Россия и Иран, столкнулись лицом к лицу с силами, поддерживаемыми Анкарой на севере Сирии, и американским военным присутствием на востоке и юге страны, отмечает The Guardian.



После того как боевики, возглавляемые силами Шараа, захватили власть в Дамаске, Анкара стала самым значительным региональным сторонником зарождающегося переходного правительства Сирии.



Турецкие официальные лица установили тесные связи с Дамаском, ведя переговоры о заключении оборонного соглашения, согласно которому турецкие войска могли бы использовать воздушное пространство Сирии и создавать наземные базы. Тем временем Израиль после ухода Асада расширил свою многолетнюю оккупацию Голанских высот, превратив их в буферную зону.



"Россия была защитником Асада во второй половине гражданской войны в Сирии. Если Турция вмешается и начнет устанавливать системы противовоздушной обороны или вводить самолеты в воздушное пространство Сирии, это значительно ограничит свободу действий Израиля", - сказал Арон Лунд, аналитик нью-йоркского аналитического центра Century International.



"Для Турции проблема сейчас не только в том, что Израиль возражает против их военного присутствия, но и в том, что они намеренно или по умолчанию ослабляют или препятствуют появлению дееспособного правительства в Сирии, например, заявляют, что новое правительство Шараа не может размещать войска к югу от Дамаска", - сказал эксперт.



Ранее в этом месяце израильские вооруженные силы проникли в отдаленный город в сельской местности Дараа к югу от Дамаска. Сирийские государственные СМИ сообщили, что девять мирных жителей были убиты в результате обстрела во время самого масштабного израильского вторжения в Сирию.



На фоне нескольких признаков того, что израильские войска намерены покинуть район вокруг горы Хермон, израильская туристическая компания, как сообщается, начала предлагать пешие экскурсии по этому району два раза в день в сотрудничестве с дислоцированными там оккупационными войсками.



Менее чем через неделю после того, как Израиль нанес удар по трем авиабазам в Сирии, обе стороны провели переговоры в Азербайджане, направленные на поиск путей разрядки растущей напряженности в Сирии, отмечает The Guardian. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что делегация, состоящая из высокопоставленных сотрудников службы безопасности и дипломатии, встретилась со своими турецкими коллегами, и обе стороны договорились "продолжать идти по пути диалога в целях поддержания региональной стабильности".



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил местной телекомпании CNN Türk, что "пока мы проводим определенные операции в Сирии, необходим механизм урегулирования конфликтов с Израилем, аналогичный механизмам, которые у нас есть с США и Россией".



Фидан добавил, что технические команды с обеих сторон находятся в контакте "при необходимости", чтобы "предотвратить недопонимание боевыми элементами друг друга".



Арон Лунд назвал переговоры "очень позитивным событием", учитывая риск столкновения между двумя державами в Сирии на фоне регионального конфликта, включая 18-месячное нападение Израиля на Газу.



Андрей Яшлавский