"Британские ученые" установили закономерность: западные лидеры, введя санкции против России, быстро теряют должность

13:00 13.04.2025

"Ввели санкции против Путина": в Британии заметили пугающую закономерность

Guardian: многие западные лидеры потеряли должность, введя санкции против России



МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство западных лидеров, которые ввели санкции против России в 2022 году, с тех пор ушли в отставку, пишет британское издание The Guardian.



"Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности", - говорится в материале.



Позиция Запада не смогла даже действия России на Украине, хотя текущие экономические меры против Москвы входят в число самых суровых и контрпродуктивных, возможно, за все время, пишет The Guardian.



"По крайней мере, отчасти причиной этого стал резкий рост цен на энергоносители - рана, нанесенная Западом себе наравне с тарифами Трампа", - говорится в материале.



Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС утвердил 16 пакетов санкций против России и уже работает над новыми ограничениями.



В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.



