TNI: новые российские системы РЭБ "Тобол" и "Калинка" эффективно глушат Starlink

15:14 13.04.2025

The National Interest

Владимир Путин готовится воевать со Starlink

TNI: новые российские системы РЭБ эффективно противодействуют "Старлинку"



Москва разрабатывает различные методы сдерживания и подавления Starlink, пишет TNI. Так, системы РЭБ "Калинка" и "Тобол" предназначены специально для нарушения спутниковой связи и навигации. Пентагон и ВСУ бьют тревогу: для них это реальная угроза.



Брэндон Вайхерт



Москва уже явственно дала понять, что считает конфликт на Украине решающим для собственного будущего. Кремль не остановится ни перед чем, чтобы добиться победы, и готов атаковать ключевые космические объекты США, невзирая на риск масштабной войны.



Конфликт на Украине в корне изменил геополитическую ситуацию и внес масштабные изменения в технологии и тактику современного военного искусства.



В начале конфликта многие считали скорую победу России свершившимся фактом. Одним из первых шагов русских против Украины стала электронная изоляция и отключение интернета по всему фронту. Но после нашумевшей переписки у себя в Х (бывший Twitter) глава SpaceX Илон Маск предоставил Киеву доступ к спутниковой сети Starlink.



Этот шаг позволил украинцам продолжить борьбу с российскими вооруженными силами и стал для Кремля и остального мира холодным душем и живым напоминанием о великой ценности спутников в боевых действиях. В последующие месяцы это подтвердилось: надежные и, казалось бы, помехоустойчивые коммуникации Украины серьезно осложнили России ее планы.



Разумеется, Москва не собиралась сдаваться без боя. Вместо этого Кремль и его китайские партнеры начали разрабатывать различные методы сдерживания и подавления Starlink. Китай и Россия верно оценили, что сама модель Starlink с малыми, дешевыми и дублирующими друг друга спутниками обеспечивает пользователям тактическое преимущество. Соответственно, последние несколько лет русские оттачивают методы выведения Starlink из строя.



В частности, появились системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Калинка" и "Тобол", разработанные специально для нарушения спутниковой связи и навигации. Обе - плод обширных и непрерывных инвестиций России в возможности космического противодействия.



"Тобол" - грозный глушитель



Система "Тобол" с индексом 14Ц227 представляет собой стационарную платформу РЭБ, изначально разработанную для защиты российских спутников от помех. Впоследствии она была перепрофилирована для наступательных операций и может подавлять спутниковые сигналы Глобальной системы позиционирования (GPS) и Starlink. "Тобол" глушит сигнал либо по нисходящей линии связи (со спутников на наземные приемники), либо по восходящей (с Земли на спутники).



Установок "Тобола" относительно немного. По данным за 2024 год, на которые ссылается Амит Чатурведи из NTDTV World, всего в России насчитывается семь станций. Одна из них - пожалуй, самая нашумевшая - находится в Калининградской области, европейском эксклаве России, зажатом между Польшей и Литвой. Русские вооружили Калининград до зубов, превратив в его в ядовитую пилюлю против соседей по НАТО.



Систему "Тобол" уже увязывали с масштабным глушением сигнала GPS на Балтике, от которого с 2023 года пострадали тысячи авиарейсов и судов. На Украине же эта система предположительно используется против узлов Starlink, нарушая синхронизацию между спутниками и наземными терминалами.



Вообще, "Тобол" привел к значительным трудностям не только на Украине, но и по всей Европе. В частности, система оказала глубокое пагубное влияние на европейский транспорт. Угроза считается настолько серьезной, что авиакомпания Finnair в 2024 году даже приостановила полеты в ряд аэропортов Балтийского региона во избежание опасных для жизни сбоев.



Дальность действия и мощность "Тобола" позволяют системе создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением.



Система "Калинка" может нацеливаться на отдельные терминалы Starlink



Но настоящей "убийцей Starlink" стала система "Калинка", которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Более того, считается, что "Калинка" способна помешать работе родственной Starlink спутниковой группировки Starshield ("Звездный щит"), разработанной SpaceX специально для военных США.



По слухам, угроза Starshield со стороны "Калинки" немало встревожила оборонных стратегов США. Если "Тобол" подавляет общий сигнал GPS, то точное нацеливание "Калинки" представляет собой более прямую угрозу конкретным военным операциям - хотя, разумеется, полная эффективность системы до сих пор не подтверждена открытыми источниками.



Однако считается, что, в отличие от "Тобола", который глушит спутниковую навигацию в целом, "Калинка" способна распознавать и подавлять конкретные терминалы, даже с улучшенным функционалом безопасности. Таким образом "Калинка" представляет собой особенную угрозу для США и союзников, поскольку может разорвать решающую боевую связь между подразделениями ВСУ, разбросанными вдоль непрочной линии фронта с Россией.



Россия - космическая сверхдержава



Россия шутить не настроена. Москва уже явственно дала понять, что считает конфликт на Украине решающим для собственного будущего. Кремль не остановится ни перед чем, чтобы добиться победы, и даже готов атаковать ключевые космические объекты США, невзирая на риск масштабной войны (голословное заявление, призванное запугать читателя. - Прим. ИноСМИ).



За последние 10 лет Москва потратила немало времени на разработку надежного арсенала противокосмического оружия, предназначенного специально для сдерживания потенциала США. Не исключено, что она действительно создала принципиально новый набор систем, способных решительно ослабить возможности, в которые вкладывались американские военные.



Дело в том, что модель Starlink и Starshield с дешевыми, рассредоточенными спутниками относительно малого размера (они не могут выполнять по-настоящему сложные задачи, но их легче заменить, чем действующие группировки) - это будущее армии США в представлении Пентагона. А русские (и китайцы) разрабатывают "противоядие".



Если у России действительно появился "убийца" Starlink и Starshield, то она действительно догнала США, и это очень тревожно. Выходит, что после 10 с лишним лет коренного преобразования американских спутников по модели Starlink/Starshield со ставкой на живучесть сейчас пришло время вернуться к чертежной доске. Ведь если Россия преодолела эти новые спутниковые возможности, по ее стопам, безусловно, последуют и китайцы. А значит, все средства, потраченные на неуязвимость спутниковых группировок, пропали втуне.



Автор: Брэндон Вайхерт (Brandon J. Weichert) - старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.