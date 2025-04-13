|ProFinance: Почему закупки СПГ у США не решат проблему дефицитов
20:54 13.04.2025
Почему закупки СПГ у США не решат проблему дефицитов
13.04.2025
Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы американские торговые партнеры увеличили закупки энергетических товаров из США, чтобы сократить огромный торговый профицит с Америкой
Некоторые традиционные покупатели американских энергоносителей, такие как Япония, Южная Корея и ЕС, сигнализировали о готовности покупать больше американской нефти, СПГ или угля, чтобы угодить президенту, который зациклился на выравнивании огромных торговых дефицитов Америки с большинством стран.
Увеличив импорт энергоносителей, торговые партнеры могут уменьшить некоторые торговые дефициты США, но исправить и тем более устранить их не удастся.
Почему дфициты не исчезнут
Для большинства стран энергия является единственным реальным вариантом увеличения импорта из США. Япония, Южная Корея и ЕС, например, выразили готовность покупать больше СПГ или нефти из Америки. Они сделали это сразу после инаугурации президента Трампа. И все же тарифы их не миновали. Сейчас они приостановлены, но угроза новых раундов по всем направлениям все еще очень реальна - достаточно посмотреть на резкие колебания и хаос на Уолл-стрит.
Даже если покупатели обязуются значительно увеличить импорт американской нефти и газа, дефициты останутся. С другой стороны, американские экспортеры не могут предоставить энергоносители в объемах, необходимых для значительного сокращения торговых дефицитов Америки.
Показательный пример: идея президента Трампа о том, что Европейский союз должен купить энергоносители у США на сумму $350 млрд, если хочет получить освобождение от тарифов. Европейский союз готов взять на себя обязательство покупать больше сжиженного природного газа у США, если это успокоит президента Трампа и заставит его пересмотреть тарифы, заявил на этой неделе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Однако СПГ на $350 млрд - это около 40 млн тонн сжиженного топлива и более половины общего импорта СПГ в ЕС в прошлом году, составившего около 75 млн тонн, значительная часть которого и так поступала из Америки. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.
Примерт Тайваня
Обязательства и контракты на покупку большего количества американской энергии не обязательно избавят покупателя от тарифов. Тайвань, традиционно получающий сильную поддержку США в своем стремлении избавиться от китайского влияния и оставаться демократией, убедился в этом на собственном опыте.
Тайвань, который только что взял на себя крупные обязательства по инвестициям в США, в том числе в энергетические проекты, получил от Трампа 32-процентные пошлины. В прошлом месяце государственная нефтегазовая компания Тайваня CPC Corporation подписала письмо о намерениях инвестировать в экспортный проект Alaska LNG стоимостью $44 млрд и покупать СПГ в рамках шага по укреплению газоснабжения и энергетической безопасности.
К сожалению для Тайваня, в любых переговорах с зацикленным на дефиците президентом Трампом стоимость его экспорта в США - преимущественно полупроводников - значительно превышает стоимость товаров, которые он импортирует из Америки.
Тайвань не был избавлен от одного из самых высоких ныне приостановленных тарифов, несмотря на то, что является единственным ранним инвестором в огромный проект Alaska LNG. Это не дает большой уверенности другим покупателям энергии в том, что их обязательства удовлетворят президента Трампа.
И даже если Япония, например, резко увеличит свой импорт нефти из США до 10% от всего импорта сырой нефти (по сравнению с 1,6% в прошлом году при цене WTI $60 за баррель), объемы будут стоить около $4,8 млрд, подсчитал обозреватель Reuters Клайд Рассел. Но торговый профицит Японии с США был более чем в 14 раз выше этого - $68 млрд в 2024 году.
Более того, Япония уже импортирует американский СПГ, что составляет почти 10% всех ее закупок сжиженного газа. Увеличить это количество непросто из-за долгосрочных соглашений Японии о поставках с другими экспортерами СПГ, а также из-за простой логистики и доступности экспорта американского СПГ.
Торговые партнеры США теперь будут пытаться договориться о выходе из ситуации с высокими тарифами в течение 90-дневной паузы. Они могут только надеяться на разумные переговоры и соглашения, и на то, что США и мир избегут рецессии в условиях эскалации торговой войны между США и Китаем, которая может обрушить глобальный спрос на энергоносители и способность США поддерживать добычу нефти на текущих уровнях.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам OilPrice.com