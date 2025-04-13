ProFinance: Почему закупки СПГ у США не решат проблему дефицитов

20:54 13.04.2025

Почему закупки СПГ у США не решат проблему дефицитов



13.04.2025



Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы американские торговые партнеры увеличили закупки энергетических товаров из США, чтобы сократить огромный торговый профицит с Америкой



Некоторые традиционные покупатели американских энергоносителей, такие как Япония, Южная Корея и ЕС, сигнализировали о готовности покупать больше американской нефти, СПГ или угля, чтобы угодить президенту, который зациклился на выравнивании огромных торговых дефицитов Америки с большинством стран.



Увеличив импорт энергоносителей, торговые партнеры могут уменьшить некоторые торговые дефициты США, но исправить и тем более устранить их не удастся.



Почему дфициты не исчезнут



