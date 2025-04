Кыргызская певица Бегимай Турусбекова исполнила хит Уитни Хьюстон на главной площади Милана (видео)

21:07 13.04.2025

"Культура" (АКИpress) - Кыргызстанка Бегимай Турусбекова, выступила на главной площади итальянского города Милан.



Видео с ней распространилось 13 апреля в соцсетях.



Турусбекова исполнила главный хит американской певицы Уитни Хьюстон - I Will Always Love You. Послушать ее собрались прохожие, которые с восхищение хвалили пение кыргызстанки.



"Mamma Mia!" - похвалил один из них и сфотографировался с Турусбековой.



Бегимай Турусбекова стала известна летом 2022 после того, как выступила в парке "Ынтымак". В дальнейшем кыргызстанку пригласили в такие российские шоу, как "Привет, Андрей" и "Царица". В "Царице" Турусбекова заняла второе место.