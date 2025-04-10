МК: в Сумах уничтожены десятки карателей, орудовавшие в Курской области

23:37 13.04.2025

Киев бьется в истерике: в Сумах уничтожены десятки карателей, орудовавшие в Курской области

Удар по Сумам был нанесен во время награждения боевиков и иностранных наемников



Высокоточный удар по центру Сум был нанесен в воскресенье, 13 апреля. Целью удара стали военнослужащие украинской армии, которых собрали в Конгресс-центре Сумского государственного университета для награждения за их похождения в Курской области.



Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с "МК" рассказал, что уже в ближайшее время появятся данные о гибели иностранных военнослужащих, которые также находились в Сумах. Не исключено, что информацию о гибели иностранных наемников подадут как несчастный случай в Альпах или на охоте, как это было неоднократно.



Напомним, что утром в Сумах один из другим прогремело два взрыва. Сообщается, что за час до прилета над местом пролетали беспилотники, которые корректировали прилеты.



Чуть позже выяснилось, что целью стали военнослужащие украинской армии, которых собрали в Конгресс-центре СумГУ и в Банковской академии в день создания Сумской 17-й бригады ТрО. Как сообщают наши источники, там проходило награждение вэсэушников, за их "подвиги" в Курской области, где было убито более двух тысяч мирных россиян.



Информацию о награждении подтвердила и депутат Марьяна Безуглая, которая обвинила главкома ВСУ Сырского в утечке конфиденциальной информации и попросила СБУ разобраться, по чьей вине информация о церемонии построения и награждения была рассекречена. Судя по истерике депутата, отмечают военные эксперты, "потери среди солдат ВСУ огромные".



Несмотря на то что информация о потерях противником озвучивается очень дозированно, уже известно, что в Конгресс-центре Сумского государственного университета было много солдат ВСУ, волонтеров и командного состава. Подтверждением тому служат и фото большого количества уничтоженных пикапов с тактическим знаком "треугольник", который используется вэсэушниками, действовавшими в приграничном районе Курской области.



Некоторые украинские телеграм-каналы отмечают, что награждение военных снова было решено провести в гражданском объекте и в центре, где обычно гуляют мирные жители. Гражданское население при этом не предупредили об опасности. Это свидетельствует о том, что ВСУ всегда прячутся в гражданской инфраструктуре.



По словам военного эксперта Владимира Попова, в Конгресс-центре, скорее всего, могли также размещаться национальные подразделения, который готовятся для контрудара.



- Известно, что контрудар ВСУ готовится из Сум. Более того, противник две недели назад предпринял две попытки выйти на Белгородскую и Брянскую области как раз из Сумской области. Как только устанавливается точное место сбора армейского командного пункта, личного состава для проведения рекогносцировки по основным операциям или где назначается встреча по награждению или проводится масштабное и емкое по времени обучение, сразу же наносится удар. Понятно, что самое главное - уничтожить руководство не только страны и армии, но и рядовых батальонов, рот, и конечно, "героев", на которых потом будут равняться другие.



- Иностранные наемники могли быть на построении и награждении?



- Конечно, там, скорее всего, были натовские советники или добровольцы. Думаю, что в течение следующей недели мы узнаем, кто именно там погиб. Например, во Франции вдруг объявят, что в автомобильной катастрофе погиб какой-нибудь генерал или какой-нибудь полковник. А его привезли на самом деле в закрытом гробу из Сумской области. Или выяснится, что в Канаде какой-нибудь полковник якобы сорвался со скалы или умер во время медицинской операции...



- Противник сейчас, конечно же, делает упор на то, что во время прилета погибло много гражданских...



- К сожалению, нужно понимать, что под удар могут попасть и гражданские лица. Война есть война. Вспомните, сколько погибло наших гражданских в Судже... Украинские неонацисты просто в лоб расстреливали наших стариков, беременных женщин...



- Получается, что противник прикрывается мирным населением в надежде, что мы не ударим по иностранным офицерам?



- Конечно, прикрывается. Мы в начале СВО так и делали - старались не наносить удары и беречь мирное население. Но потом и Шольц, и Макрон начали откровенно признаваться в том, что отправляют своих офицеров, которые инструктируют ВСУ. Когда выяснилось, что практически все делается руками иностранных наемников, отношение изменилось. Думаю, что мы просто имеем моральное право это делать. Мы неоднократно предупреждали, что так и будет... А ведь иностранцы молчат. Обратите внимание, что нам ни одной ноты протеста по линии МИДа или по линии взаимодействующих органов, допустим, Министерства обороны, не пришло. Потому что переброску иностранцев на Украину скрывают.



Дарья Федотова