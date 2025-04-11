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В зоне СВО продолжаются наступательные действия – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 14.04.2025

Президент России встретился с посланником Трампа, а в зоне СВО продолжаются наступательные действия – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Дарья Продина, Михаил Пшеничников

СВО

На этой неделе "пробудилось" вслед за Запорожским Краснолиманское направление. По итогам этого ВСУ получили угрозы в перспективе как Красному Лиману, так и Северску. В Курской области под оккупантом остались только 2 населенника, с падением которых участь Юнаковки в Сумщине будет предрешена. Вокруг группировки "Хортица" ВСУ продолжают коваться границы окружения, а под Константиновкой противник пожинает плоды своего скачка на Торецк. В конце недели же приехал спецпосланник администрации Трампа, несколько часов поговорил с Путиным по Украине и уехал восвояси без комментариев прессе.

Краснолиманское направление



После долгого перерыва на фазу позиционных боев, то есть как бы затишья, ВС РФ нажали на кнопку ON и пробудили действия на Краснолиманском направлении. Нежданное наступление от Тернов и Ямполовки на Торское, которое враг и проспал, и оказался не в состоянии отразить по малочисленности состава (подкрепления отсюда отправили куда-то под Изюм) заставило ВСУ откатываться. В результате на данный момент нашим штурмовым подразделениям удалось занять часть Торского (противник зацепился за южную часть поселка, а также сконцентрировался в соседнем Заречном).

Взятие этого укрепа, который долго был аванпостом ВСУ на данном направлении, откроет путь на временно оккупированный Красный Лиман. Однако стоит думать, что затеянная операция в обозримом будущем нацелена не на освобождение города, а для начала на перерезание снабжения Северской группировки неприятеля. Северск "запитан" от трассы Т-05-13 и железнодорожной ветки от Красного Лимана. Параллельно с этой задачей русская армия активизировалась в районе Колодезей, что на том берегу напротив Тернов. Тем самым фактически сформирована 20-километровая зона напряжения ВСУ, которая обездвижит врага здесь на предмет маневрирования оборонительными порядками.

Сумское направление

В Курской области у противника остался, по сути, один участок, за который он пока держится у границы – в районе хутора Олешни и села Горналь, где расположен православный Свято-Никольский монастырь, оскверненный оккупантами и превращенный в оборонную твердыню. На уходящей неделе ВС РФ освободили окончательно соседнее Гуево и завязали бои уже за эти 2 оставшиеся точки. В Горнали у ВСУ фортификационное преимущество – это упомянутый укрепленный монастырь и особенности местного рельефа: скопления меловых отложений, образующие контрольные высоты.

Однако первостепенная для врага задача – не сдавать Олешню как можно дольше по простой причине – через хутор наши не преминут пересечь в еще одном месте госграницу и выйти в подбрюшье сумской Юнаковки. На последнюю – главный хаб Сумского приграничья – и так идет наступление с другого фланга, по долине речки Локня. На данный момент бои развернулись на окраинах одноименного населенника, который плавно переходит уже в саму Юнаковку. Атаки с двух сторон этот укреп уже точно не выдержит. Об ожесточенности боев здесь и высоте ставок косвенно свидетельствует свежая потеря F-16 вместе с летчиком как раз в Сумском приграничье.

Южно-Донецкое направление

После серии контратак 151-й ОМБр ВСУ в районе Надеждинки, которые русские войска успешно отразили, наступление на запад продолжилось. В результате враг был выбит из Котляровки, Троицкого, Богдановки, ведется подготовка к штурму Орехово. До административной границы ДНР с Днепропетровской областью осталось порядка 3 км, но цель наступления – не на этой границе, а сразу за ней, в Новопавловке. Этот крупнейший в ближней округе населенный пункт – важный укреп ВСУ, – и его взятие даст возможность русской армии с севера окружить группировку "Хортица" в междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы.

Южную дугу этого стратегического мероприятия, в свою очередь, формируют, наступая на северо-запад от Великой Новоселки и на запад Константинополя. Известно, в частности, о движении на позиции ВСУ к югу от Богатыря и к соседнему Отрадному.

Константиновское направление

На стыке Покровского и Константиновского направлений в рамках нейтрализующей "Торецкий камбэк" ВСУ контроперации ВС РФ начали атаку в направлении Старой Николаевки. В результате было взято под контроль (по другой информации, полностью освобождено) Калиново и форсирована река Казенный Торец, начаты бои за Александрополь и опорник на дороге к перекрестку двух местных трасс: шоссе на Сухую Балку и Н-20. Продолженное наступление в этом секторе – Александрополь, Пантелеймоновка и Валентиновка – в совокупности с атакой на Старую Николаевку рисуются теперь уже в полноценную комбинацию по окружению сети полевых укреплений вдоль трассы Н-20.

В свою очередь, давешняя переброска украинским командованием из района Торецка сил для стабилизации ситуации у Валентиновки дала лишь ограниченные результаты в виде замедления темпов. При новых раскладах, описанных выше, командование ВСУ встает перед выбором: либо еще снимать дополнительные силы из района Торецка, либо "жонглировать" имеющимися.

Условия озвучены

Уходящая неделя была отмечена встречей в Санкт-Петербурге президента России со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Переговоры, посвященные, как легко догадаться, урегулированию военного конфликта на Украине, продолжались за закрытыми дверями 4,5 часа, публичных заявлений об их итогах не последовало. Впрочем, агентство Reuters сообщило, что, по данным их источника, Уиткофф передал своему шефу в Белый дом, что условия России – признание в ее суверенных границах Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Насколько этот инсайд правдив – мнения разделились, однако далее последовало продление Трампом пакета санкций против Москвы, которые еще администрация Байдена вводила. Судя по всему, итоги миссии Уиткоффа не порадовали Вашингтон.

Движение к сделке

После встречи с русским лидером Уиткофф поехал дальше – в столицу Омана, на Ближнем Востоке. Там в Маскате прошли непрямые – через оманских посредников – переговоры с Ираном. Речь шла о возможном заключении сделки между странами, и, как передавали СМИ, Вашингтон требует сокращения иранской ядерной программы, а Тегеран, в свою очередь, – смягчения санкций в отношении себя. По завершении переговоров было озвучено, что стороны вновь встретятся через неделю. Это, а также заявления Трампа, что переговоры идут хорошо, дают основание полагать, что Вашингтон и Тегеран все же находят точки соприкосновения, но о заключении именно сделки с конкретными результатами пока говорить рано.

Призраки Берлинской стены

Тем временем, пока Reuters якобы приоткрывал завесу насчет того, с чем уехал из Петербурга Уиткофф, другое авторитетное СМИ, а именно The Times, опубликовало предполагаемый "план Келлога" по Украине. По этому плану, сопровождаемому в публикации картой, Келлог, спецпосланник Трампа в Киеве, предлагает поделить незалежную на зоны влияния, как Германию в 1945 году. Вот только совсем не пополам.

России, так и быть, достается то, что находится под ее контролем сейчас по левому берегу Днепра, без Херсона и Запорожья; ВСУ (их из плана якобы не выбрасывают) остаются примерные просторы от Днепропетровска, с Харьковом и Сумами, но, что важно, без самого Киева. А натовскому контингенту – все остальное в сторону запада, с Николаевом и Одессой. План интересный, а параллели с разделом Германии красноречивы, только даже если это и имеет под собой основу (Келлог спешно заявил, что журналисты всю его идею переврали и все не так), нас такое точно не устроит.

Напомним, что главным событием недели стало то, что Киев не оставил выбора Украине.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744578300


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