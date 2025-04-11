В зоне СВО продолжаются наступательные действия – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 14.04.2025

Президент России встретился с посланником Трампа, а в зоне СВО продолжаются наступательные действия – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Дарья Продина, Михаил Пшеничников



СВО



На этой неделе "пробудилось" вслед за Запорожским Краснолиманское направление. По итогам этого ВСУ получили угрозы в перспективе как Красному Лиману, так и Северску. В Курской области под оккупантом остались только 2 населенника, с падением которых участь Юнаковки в Сумщине будет предрешена. Вокруг группировки "Хортица" ВСУ продолжают коваться границы окружения, а под Константиновкой противник пожинает плоды своего скачка на Торецк. В конце недели же приехал спецпосланник администрации Трампа, несколько часов поговорил с Путиным по Украине и уехал восвояси без комментариев прессе.



Краснолиманское направление



