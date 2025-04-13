НГ: Победа США в таможенной войне не гарантирована

00:09 14.04.2025

Победа США в таможенной войне не гарантирована

Торговая коалиция Европы, Индии и Китая становится сильным противником для Трампа



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

13.04.2025



Китай и Евросоюз создают новую торговую коалицию, которая сможет противостоять таможенным тарифным атакам Дональда Трампа. Пекин и Брюссель должны отстаивать экономическую глобализацию и защищать международный порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине. Китай готов установить всеобъемлющее стратегическое партнерство с Испанией, заявил председатель Си. Европа может усилить свои шансы в торговых переговорах в случае координации с Индией и Китаем, считают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Позиции Трампа могут существенно ослабнуть уже в 2026 году на промежуточных выборах в Конгресс, прогнозируют специалисты ВЭФ.



Расчет Дональда Трампа на быстрые и успешные торговые переговоры может не оправдаться в случае координации правительств крупнейших экономик Европы и Азии. Европа может быть "уникально хорошо расположена" для управления тарифной войной, считают аналитики Всемирного экономического форума.



"Структура Евросоюза делает его потенциально сильным и эффективным для ведения тарифной войны", – заявил Эндрю Каруана Галиция, глава ВЭФ по Европе и Евразии. "У Евросоюза есть чрезвычайно компетентная торговая бюрократия, обладающая полномочиями вести переговоры от имени всего блока. Кроме того, Евросоюз может принимать далеко идущие контрмеры без единогласия среди своих 27 государств-членов. Это означает, что ЕС способен реагировать как быстро, так и спокойно на торговые вызовы, что мы и видели последнее время", – рассуждает представитель ВЭФ.



Торговая стратегия Евросоюза может включать уклонение от острого спора с США при одновременном удвоении поставок своих потребительских товаров на рынок Китая, население которого быстро богатеет.



Эксперты ВЭФ считают, что другим странам не следует переносить свои производственные предприятия на территорию США для того, чтобы избежать уплаты повышенных таможенных пошлин. Строительство новых заводов в США будет долгим и дорогостоящим процессом с неопределенными результатами, отмечают аналитики ВЭФ.



Вместо поспешной трансформации своего бизнеса третьим странам нужно проявить терпение и готовность к долгим переговорам – "по крайней мере до тех пор, пока не появится большая ясность, как будет выглядеть эта конкретная глобальная перестройка".



Ясность, по прогнозам ВЭФ, может появиться на промежуточных выборах в американский Конгресс в следующем году, "которые могут изменить баланс сил". И даже если европейцы начнут инвестировать в строительство новых заводов в США прямо сейчас, то заработают эти производства только к 2028 году – то есть к моменту ухода Дональда Трампа от власти в США.



Пока же американская администрация пытается сократить свой торговый дефицит с Европой, который составил в прошлом году 236 млрд долл.



Потеря такого объема внешней торговли будет большим ударом для европейской экономики. Поэтому европейцам стоит работать для предотвращения этого ущерба на пути расширения торговли с Индией и Китаем, "играя в долгую игру", советуют эксперты ВЭФ. Они напоминают о перспективе подписания соглашения с Индией о свободной торговле. Кроме того, Евросоюз запланировал на июль 2025 года визит своих высокопоставленных чиновников в Пекин.



В тарифном противостоянии больше всего в Европе пострадают химическая, автомобильная и отрасли машиностроения, считают в агентстве Fitch Ratings. Химическая промышленность имеет большое положительное сальдо торгового баланса с США и потенциально столкнется с большей конкуренцией на мировых рынках, поскольку ее импорт в США смещен в сторону специальных химикатов. Более слабые темпы роста в США и Европе в сочетании с вялым экономическим ростом в Китае увеличат плохие торговые условия.



Китайские власти также демонстрируют готовность быстро реагировать на новые условия торговой войны с США. "Лидеры Европейского союза планируют отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля", – подтверждает китайская пресса.



По данным западных источников, Китай перевел гражданских правительственных чиновников в Пекине на "военные рельсы" и приказал провести дипломатическое наступление, направленное на то, чтобы побудить другие страны дать отпор американским тарифам. Американцы обращают внимание на внутрикитайскую информационную кампанию, в которой цитируются слова Мао Цзэдуна: "Мы никогда не сдадимся".



Чиновникам в министерствах иностранных дел и коммерции КНР отменены отпуска. Они также обязаны держать свои мобильные телефоны включенными круглосуточно. Отвечающие за контакты с США китайские ведомства были усилены, в том числе за счет чиновников, которые работали над позицией Китая во время первого президентского срока Дональда Трампа.



Контакты Китая с новой администрацией США начали деградировать сразу после инаугурации Дональда Трампа. И попытки китайцев наладить рабочие контакты с людьми из американской администрации потерпели неудачу. Американские чиновники дали понять Китаю, что они готовы к контактам на рабочем уровне, но не хотят в них "участвовать только ради взаимодействия и диалога, который не продвигает американских интересов".



Между тем Пекин активизирует попытки сформировать новую торговую коалицию, которая могла бы противостоять новым американским тарифам. "Взаимные" пошлины США могут нанести ущерб развивающимся странам и тем самым спровоцировать гуманитарный кризис, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на переговорах с гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.



Китайский МИД анонсировал в пятницу визиты председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, назвав их важными для развития отношений Китая с этими тремя странами и странами АСЕАН в целом. Соединенные Штаты не могут предпринимать безрассудные действия, а колеса истории нельзя повернуть вспять. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Китая Ван И.



В пятницу же председатель КНР заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом, что Китай готов установить всеобъемлющее стратегическое партнерство с Испанией, которая является членом Евросоюза.



Между тем американцы считают, что американская тарифная война не приведет к сближению Китая и Евросоюза. Несмотря на открытость к взаимодействию на геополитическом уровне, экономические противоречия между ЕС и КНР остаются серьезным препятствием. Китай и Евросоюз являются экспортно ориентированными экономиками и конкурируют в автомобилестроении и чистых технологиях, напоминают эксперты из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).