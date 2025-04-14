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Зверства в курском приграничье украинским неонацистам даром не пройдут, - Анна Кряжева
00:12 14.04.2025

Зверства в курском приграничье украинским неонацистам даром не пройдут
14.04.2025 | Анна КРЯЖЕВА

С 6 августа прошлого года сводки с фронтов СВО распространились на Курскую область – приграничные районы региона захватили украинские террористы. ВС России уже успели освободить большую часть российской земли и продолжают упорные наступательные действия. Но там, где хозяйничали киевские неонацисты, местные жители словно окунулись в страшные годы Великой Отечественной.

"Устроили людоедскую расправу"

Отступающие под натиском ВС РФ военные преступники от бессильной злобы вымещали и вымещают гнев на местных жителях. За людьми буквально устроили охоту с помощью дронов. Пули снайперов и артиллерийские обстрелы настигали местных жителей по дороге за продуктами и водой. Многие получили увечья или погибли от подрыва на минах, расставленных вэсэушниками.

В январе текущего года МИД России озвучил для мировой общественности дикие случаи расправы ВСУ над жителями Русского Поречного в Курской области. "Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте, устроил людоедскую расправу над мирными жителями", – заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кровавому преступлению ВСУ в Русском Поречном нет прощения

Что творилось в краевом центре Суджа, стало понятно только после ее освобождения ВС РФ. По свидетельствам местных жителей, украинские боевики в захваченном городе ради "ярких" фоторепортажей предлагали раздачу хлеба, после чего просто расстреливали безоружных людей. До сих пор находят тела застреленных в упор женщин в колодцах, огородах, домах и автомобилях. О фактах мародерства украинскими нацистами свидетельствуют аукционы разграбленного в интернете. Боевики ВСУ не гнушались ничем, судя по "ассортименту" на подобных торгах.

Издевались киевские упыри и над жителями Казачьей Локни в Курской области. Здесь боевики ВСУ полтора месяца не разрешали местным похоронить расстрелянных родных и соседей. Тела погибших лежали на улицах и разлагались. Как только стало известно о приезде в селение западных СМИ, останки убрали – лопатами.

Жители освобожденного на днях села Гуево в Курской области также стали свидетелями подобных зверств, претерпев за время оккупации от украинских нелюдей немало ужасов. Раненых жителей села, как рассказали местные, вэсэушники вытаскивали из домов и добивали. "Они (боевики) вскрывали гаражи, дома. Что было, все тащили, мародеры... Они расстреливали людей, раненых вытаскивали на асфальт и убивали", – приводят подробности местные жители Валентина и Сергей.

Российские военные сразу после освобождения поселка начали эвакуировать граждан в безопасные районы. Жителям оказали необходимую медицинскую и гуманитарную помощь. Однако украинские боевики не оставили Гуево в покое и потом: при эвакуации вновь были обстрелы – шестеро человек погибли. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

В захвате курского приграничья вместе с украинскими боевиками участвовали также иностранные наемники. Об этом свидетельствует обнаруженное в селе Гуево тело одного из преступников в форменной куртке с эмблемой британской морской школы Gordonstoun Sail Training. Подобные знаки отличия получают выпускники учебного заведения, среди которых значатся король Карл III и его отец принц Филипп.

От суда не уйдет ни один украинский или иностранный неонацист

Военные преступления киевских боевиков и иностранных наемников разоблачаются показаниями тех, кто чудом уцелел при оккупации приграничья Курской области. Огромную работу в этом отношении проводит Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.

Тщательно фиксирует выявленные преступления и получает показания жителей ныне освобожденных территорий Следственный комитет России. Материалы расследований направляются в суды. Вот лишь некоторые результаты напряженных усилий правоохранителей и судебных органов.

Из числа организаторов и исполнителей терактов в Курской области задержаны и осуждены шестеро боевиков 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ: С. Блащенко и С. Бохонько – к 15 годам лишения свободы, Н. Кононенко, А. Волков и М. Хадеев – к 14 годам, В. Чупин – к 13 годам.

Также вынесены вердикты в отношении наемников из Великобритании, Франции, Грузии – Г.Ф. Оуэна, А. Тремуле и Н. Чурадзе, воевавших на стороне ВСУ, все они заочно приговорены к 14 годам лишения свободы каждый. "Дикого гуся" из США Р. Вардаро приговорили к 7 годам тюрьмы. Иностранные преступники, чья причастность к военным преступлениям установлена, объявлены в международный розыск.

В начале февраля 2-й Западный окружной военный суд приговорил экс-боевиков десантно-штурмовых батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Радченко и Александра Манько к 17 и 15 годам лишения свободы соответственно. Обоих фигурантов признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, который повлек тяжкие последствия.

Тот же военный суд на днях вынес суровый вердикт еще четверым оккупантам ВСУ, вторгшимся в российский регион, по статье УК РФ о терроризме. 31-летний стрелок Петр Еремея 23 августа 2024 года в составе 252-го батальона теробороны Украины вторгся в Судажнский район. Второй "солдат неудачи" – стрелок 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ 39-летний Борис Николенко вторгся 3 октября в Глушковский район Курской области вместе с подельниками на американской БМП "Брэдли". Третий осужденный – 31-летний помощник гранатометчика 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Виталий Мацегора успел задержаться на оккупированной земле на неделю, а четвертый – 43-летний водитель-механик 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Константин Толстиков – на целых две недели. И все это время творили произвол, терроризировали местное население, за что теперь и поплатились.

И так будет с каждым, кто покусился на российскую территорию, кто творил расправу над мирными жителями.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744578720


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