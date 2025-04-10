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Понедельник, 14.04.2025
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Суббота, 12.04.2025
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Пятница, 11.04.2025
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Четверг, 10.04.2025
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Целебная трава Таджикистана. Весенние блюда на все дни недели
00:15 14.04.2025

Легкие и вкусные – их несложно готовить и приятно есть.

Блюда из трав – незаменимые добавки к весенне-летнему рациону. Благодаря высокому содержанию полезных веществ они поддерживают организм, приводят его в порядок и облегчают адаптацию к новому времени года.

Не верьте тем, кто говорит, что таджикская национальная кухня слишком жирная и нездоровая. Мы можем похвастаться очень вкусными и полезными блюдами из трав, которые почти как лекарство.



Барги ток

Раз в год по весне, когда листья винограда еще очень молоденькие, но уже набрали размер, таджики готовят барги ток. Обычно, как дополнение к плову. Барги ток – это маленькие голубцы, только вместо капусты используются виноградные листья, в которые заворачивают мясной фарш, можно с добавлением зелени.
Полезные свойства виноградных листьев давно отмечены народной медициной. Листики винограда богаты витаминами А, С, В, а также минералами марганцем, магнием, железом и кальцием. Кстати, достаточно 30 граммов виноградных листьев, чтобы обеспечить организм суточной нормой витамина А.
Употребление в пищу виноградных листьев поможет людям, которые страдают от отеков и венозной недостаточности. Их можно применять для улучшения кровообращения и снятия болей.

Фиолетовый суп сиехалаф

Сиехалаф – очень легкое и полезное блюдо, основными компонентами которого являются рис и трава, растущая ранней весной на горных склонах прямо из-под снега.
Трава Сиехалаф богата йодом, именно поэтому блюдо приобретает розовато-фиолетовый цвет при варке. Помимо йода, в этом растении много витаминов и полезных веществ: минеральные соли железа, марганца, калия и цинка, эфирных масел.
Также в нем содержатся антимикробные вещества, сахароза, аскорбиновая кислота, провитамин А, никотиновая кислота, витамины В1 и В2.
Содержание слизистых веществ позволяет применять сиехалаф в лечении желудочно-кишечных заболеваний, в частности язвы желудка и гастрита с повышенной кислотностью, а также он полезен людям с болезнями сердца, печени и щитовидной железы.
За счет высокого содержания активных природных антибиотиков, сиехалаф укрепляет иммунитет, помогает нормализовать давление, справиться с авитаминозом и хандрой после зимы.

Самбусаи алафи

Среди таджиков существует поверье, что за сезон, который длится не больше месяца, самбусаи алафи (выпекают в духовке или тандуре) или бичаки алафи (жарят на сковороде) нужно попробовать не менее семи раз. Причем каждый раз нужно загадывать по одному желанию, которое исполнится в течение года.
Не беремся утверждать, что желание обязательно сбудется, но точно сомнению не подлежит, что эта вкуснятина мало кого оставит равнодушным.
Для начинки используется несколько видов трав: репчатый лук, свежая мята, кинза, свежая зелень шпината, свежая зелень пастушьей сумки, щавель, базилик, петрушка, листья свеклы, которые содержат важнейший строительный материал мозга холин, витамины А, В1, В2,В5, В6, В9, В12, С, Е, К, Н, и РР.
А также практически весь минеральный состав таблицы Менделеева, пищевые волокна и клетчатка, фитонциды и структурированная вода.
Помимо насыщения организма витаминами, зелень помогает нормализовать пищеварительные процессы, а также благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Суманак

Суманак (сумалак) – любимое злаковое лакомство на таджикском столе. Правда, готовят его только раз в год, во время празднования Навруз из зеленых ростков проросшей пшеницы. Начиная с конца февраля и до середины марта местные умельцы готовят сырье: замачивают пшеничное зерно и ждут, чтобы оно проросло.
Полученная масса измельчается, а полученная из этого процесса мутноватая жидкость, похожая на молоко, наливается в большие котлы, и варится с добавлением муки и хлопкового масла. Блюдо варится около 20-24 часов.
Считается, что всего одна ложка суманака по содержанию витаминов и минералов может заменить два килограмма фруктов.
Это лакомство насыщает организм жизненно важными веществами, помогает при авитаминозе, благотворно влияет на нервную систему, освобождает организм от продуктов распада, улучшает микрофлору кишечника, нормализует кровообращение, повышает защитные функции организма и способность противостоять различным инфекциям.

Оши бурида

"Оши бурида" – одно из древнейших блюд таджиков. Зачастую его готовят как лекарство для ослабших после болезни людей, потому как оно одновременно диетическое и богато витаминами.
Главное правило приготовления: чем больше зелени, тем вкуснее. Для его приготовления понадобиться горох и фасоль, которые замачивают на ночь, а наутро варят до готовности. В эту смесь добавляют мелко нарезанную зелень – до 12 разновидностей.
Обязательными считаются мята, щавель, кинза, шпинат и зелень пастушьей сумки. Затем в суп добавляют лапшу домашнего приготовления, мелко нарезанные лук, чеснок, морковь и специи.

Источник - Азия-Плюс
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