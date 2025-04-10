Целебная трава Таджикистана. Весенние блюда на все дни недели

00:15 14.04.2025

Легкие и вкусные – их несложно готовить и приятно есть.



Блюда из трав – незаменимые добавки к весенне-летнему рациону. Благодаря высокому содержанию полезных веществ они поддерживают организм, приводят его в порядок и облегчают адаптацию к новому времени года.



Не верьте тем, кто говорит, что таджикская национальная кухня слишком жирная и нездоровая. Мы можем похвастаться очень вкусными и полезными блюдами из трав, которые почти как лекарство.



