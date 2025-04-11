Трамп открыл памятник самому себе

00:20 14.04.2025

Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе.



Скульптуру высотой более двух метров Трампу подарил предприниматель и бывший кандидат в Палату представителей Энтони Константино. Об этом событии Константино рассказал на своей странице в соцсети Х.



Бронзовую статую установили недалеко от поля, где Трамп регулярно занимается этим видом спорта. Во время церемонии Трамп сиял от гордости, позируя для фотографов рядом с автором подарка.



"Монумент неповиновения" занял центральное место между полем для гольфа и клубным домом. По словам бизнесмена Константино, руководитель одной из конкурирующих компаний, случайно оказавшийся в Мар-а-Лаго в момент открытия, выразил восхищение памятником, но попросил не называть его имени из-за опасений негативной реакции левых.



Среди приглашенных на открытие монумента гостей были политический консультант Роджер Стоун, друг семьи Трампов Бо Лаудон и другие единомышленники и друзья президента США, передает ОСН.



