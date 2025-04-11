В казахстанском астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова ликвидирована лаборатория физики Луны и планет

00:27 14.04.2025

В РК лаборатория физики Луны и планет прекратила работу в АФИФ из-за неэффективности



На фото. Академик АН СССР В.Г. Фесенков (1889-1972)



В Астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова принято решение о роспуске лаборатории физики Луны и планет в связи с утратой научной преемственности и отсутствием продуктивной деятельности, сообщили 13 апреля в пресс-службе учреждения, передает Zakon.kz.



Как уточняется, в институте был издан приказ о мерах по обновлению кадрового состава в научных подразделениях. В частности, руководителям лабораторий пенсионного возраста было предложено внести предложения по кандидатам на замещение руководящих должностей, а также усилить участие в научных мероприятиях и соблюдение трудовой дисциплины.



"На сегодняшний день возраст самого молодого научного сотрудника лаборатории составляет 76 лет, а руководитель подразделения Виктор Тейфель, возглавляющий лабораторию с 1974 года, в 2025 году отметил 92-летие. В связи с ухудшением здоровья он утратил зрение и возможность самостоятельного передвижения", – говорится в сообщении.



По информации института, за последние 20 лет в лаборатории не наблюдается обновление кадров, не подготавливаются аспиранты и докторанты, отсутствуют публикации в международных научных журналах, а также заявки на грантовое финансирование. С 2018 года сотрудники не публиковались в индексируемых изданиях, не участвовали в конференциях и не проводили научные семинары.



4 марта в адрес директора АФИФ поступила служебная записка от начальника отдела наблюдательной астрофизики, курирующего работу лаборатории, с изложением проблем в ее деятельности. На общеинститутской встрече директор института предложил В.Г. Тейфелю упразднить лабораторию и продолжить работу в рамках отдела, однако сам Тейфель и два его сотрудника отказались от предложения.



"В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан сотрудникам были вручены уведомления о расторжении трудового договора, с которыми они ознакомились и подписали", – сообщили в институте.



В АФИФ подчеркнули, что решение принято на основании оценки эффективности научной деятельности, а также в целях обеспечения преемственности и развития кадрового потенциала института.



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Fesenkov Astrophysical Institute (FAI)

https://fai.kz/

Астрофизический Институт им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) является ведущей научной организацией по фундаментальным исследованиям в области астрономии и астрофизики в Казахстане. Институт был основан в 1941 году Василием Григорьевичем Фесенковым и с 1989 года носит его имя. В настоящее время институт является дочерней организацией Национального Центра Космических Исследований и Технологий при Аэрокосмическом Комитете Республики Казахстан. Наблюдательные базы института включены в список стратегических объектов страны.

Лаборатории Института:

- Лаборатория физики звезд и туманностей

- Лаборатория физики Луны и планет (ликвидирована)

- Лаборатория космологии, звездной динамики и вычислительной астрофизики

- Лаборатория наблюдений искусственных спутников Земли