Президент Таджикистана принял делегацию Всемирного банка, которая ознакомилась со строительством Рогунской ГЭС

00:30 14.04.2025

Официальная делегация Всемирного банка ознакомилась с ходом строительных работ на Рогунской ГЭС



ДУШАНБЕ, 13.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. 12 апреля официальная делегация Всемирного банка во главе с Управляющим директором по операциям банка Анной Бьерде и вице-президентом банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани ознакомились с ходом строительства Рогунской ГЭС.



Гостей на территории электростанции сопровождал Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода.



Делегация Всемирного банка ознакомилась с основными этапами строительства, ключевыми объектами и установленным оборудованием Рогунской ГЭС. Делегация также посетила важные участки объекта, включая подземные участки, транспортные туннели и турбинную систему. Качество работы и ход реализации проекта были оценены положительно, делегация осталась удовлетворена темпами его реализации.



В завершение ознакомления Анна Бьерде оставила запись в "Почетной книге ГЭС Рогун – Дворец света", назвав проект одной из важнейших энергетических инициатив в регионе. Она заявила: "Рогун является символом национальной воли, устойчивости процессов развития и примером успешного сотрудничества международных партнеров с Республикой Таджикистан. Мы воодушевлены этим прогрессом и готовы продолжить сотрудничество в этом направлении".



