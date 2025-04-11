|Президент Таджикистана принял делегацию Всемирного банка, которая ознакомилась со строительством Рогунской ГЭС
00:30 14.04.2025
Официальная делегация Всемирного банка ознакомилась с ходом строительных работ на Рогунской ГЭС
ДУШАНБЕ, 13.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. 12 апреля официальная делегация Всемирного банка во главе с Управляющим директором по операциям банка Анной Бьерде и вице-президентом банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани ознакомились с ходом строительства Рогунской ГЭС.
Гостей на территории электростанции сопровождал Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода.
Делегация Всемирного банка ознакомилась с основными этапами строительства, ключевыми объектами и установленным оборудованием Рогунской ГЭС. Делегация также посетила важные участки объекта, включая подземные участки, транспортные туннели и турбинную систему. Качество работы и ход реализации проекта были оценены положительно, делегация осталась удовлетворена темпами его реализации.
В завершение ознакомления Анна Бьерде оставила запись в "Почетной книге ГЭС Рогун – Дворец света", назвав проект одной из важнейших энергетических инициатив в регионе. Она заявила: "Рогун является символом национальной воли, устойчивости процессов развития и примером успешного сотрудничества международных партнеров с Республикой Таджикистан. Мы воодушевлены этим прогрессом и готовы продолжить сотрудничество в этом направлении".
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял Управляющего директора Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анну Бьерде и Вице-президента банка Антонеллу Бассани
ДУШАНБЕ, 13.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. 13 апреля во Дворце нации Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон принял Управляющего директора Всемирного банка по вопросам операционной деятельности госпожу Анну Бьерде и Вице-президента этого банка госпожу Антонеллу Бассани.
На встрече были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана со Всемирным банком.
Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон высоко оценил уровень сотрудничества со Всемирным банком и отметил крайнюю важность плодотворного продолжения партнерства с Банком с учетом нынешних условий нарастания негативного влияния внешних факторов на экономику Таджикистана.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы наращивания производства и экспорта чистой энергии из возобновляемых источников в Таджикистане и на этой основе развития "зеленой" экономики. В этом контексте была подтверждена приверженность Всемирного банка поддержке инициатив Таджикистана в рамках глобальной повестки изменения климата.
В ходе беседы были обсуждены другие аспекты социально-экономического развития Таджикистана и устойчивости его экономики к современным рискам и угрозам, а также вопросы привлечения грантовых и льготных средств партнеров по развитию для реализации приортетных проектов страны.
Была выражена уверенность, что Всемирный банк в качестве надежного партнера будет продолжать вносить вклад в реализацию дальнейших планов Правительства Таджикистана по обеспечению устойчивого развития.