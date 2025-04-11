Граждан ЦентрАзии, отправившихся в Таиланд на высокооплачиваемую работу, вернули из трудового рабства в Мьянме

00:35 14.04.2025

Двое граждан, ставшие жертвами торговли людьми в Мьянме, возвращены в Узбекистан



Генеральное консульство Узбекистана оказало содействие в возвращении на родину граждан Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, ставших жертвами торговли людьми в Мьянме, сообщает ИА "Дуне".



В Генконсульство обратились граждане Узбекистана М.С. (2000 г.р.) и Б.В. (1997 г.р.) с просьбой о помощи в возвращении в Узбекистан, сообщив, что стали жертвами торговли людьми в Мьянме.



По их словам, они прибыли в Таиланд по предложению высокооплачиваемой работы в интернете, им был предоставлен бесплатный авиабилет из Узбекистана. Однако по прибытии в Таиланд, обманным путем их нелегально переправили в Мьянму, где они оказались в руках преступных групп, занимающихся торговлей людьми. Там их принуждали к работе в мошеннических Call-центрах. Отказ от выполнения незаконных действий сопровождался физическим насилием и угрозами. За их освобождение и возвращение на родину требовалась крупная денежная компенсация.



В аналогичной ситуации в Мьянме оказались 8 граждан Кыргызстана и 4 гражданина Казахстана. Учитывая отсутствие дипломатического представительства Кыргызстана в Таиланде, дипломаты Узбекистана и Казахстана, по просьбе кыргызской стороны, оказали содействие в организации возвращения этих граждан на родину.



В результате согласованных действий и переговоров с компетентными органами Мьянмы и Таиланда граждане Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана были освобождены и переданы дипломатам Узбекистана и Казахстана на пограничном пункте Маесот (Таиланд), где им было обеспечено временное жилье и питание.



11 апреля при содействии дипломатических представительств Узбекистана и Казахстана в Таиланде 2 гражданина Узбекистана, 4 гражданина Казахстана и 7 граждан Кыргызстана были успешно репатриированы на родину.



"Генеральное консульство Узбекистана в Бангкоке призывает граждан проявлять бдительность при рассмотрении предложений о трудоустройстве за рубежом и тщательно проверять достоверность источников информации", – говорится в сообщении.