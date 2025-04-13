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Turkmen Serdar: Карго-культ со стеклянными бусами. Самарканд. Что это было?
00:41 14.04.2025

Самарканд. Что это было?
Türkmen ýigidi Serdar, [13.04.2025 17:48]
(Туркменский парень Сердар)

Событие должно было "продемонстрировать миру", что "наш регион становиться важным для Европейского союза…" - так оценили саммит местные СМИ. По мнению большинства из них, "мир все больше осознает, что Центральная Азия (ЦА) соединяет не только Восток и Запад, но и Ближний Восток, и Юго-Восточную Азию".

"Центральная Азия больше не находится на задворках истории, а превращается в динамично развивающийся регион, формирующий свою стратегическую повестку. Политическая консолидация, достигнутый высокий уровень доверия и совместные экономические инициативы в регионе позволили создать новые возможности для устойчивого развития", - сказал в интервью Euronews президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



С внешним миром Центральная Азия часто ведет диалог в формате "ЦА+1". Он действует с Россией, Китаем, США, Германией, Индией. С Европейским союзом такие встречи проходили на министерском уровне - последняя из них, 20-я, прошла 27 марта 2025 г. в Ашхабаде.

На той встрече глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила - "чтобы эта война (на Украине) прекратилась, нам нужно сосредоточить наши усилия на том, чтобы Россия не могла финансировать свою войну. Российским компаниям нельзя позволять обращаться в Центральную Азию, чтобы обойти санкции".

Однако страны региона не присоединились к санкциям ЕС против России. В частности, власти Казахстана заявили, что вводить ограничения в ущерб своим производителям не будут, но и не будут содействовать обходу этих ограничений.

В оценках ЕС, проведение саммита в Самарканде демонстрирует "геополитический интерес двух регионов активизировать двусторонние отношения и укрепить региональное сотрудничество". Еврокомиссия рассматривала форум также как один из элементов европейского ответа на пошлины США в рамках стратегии диверсификации торговых отношений ЕС с иностранными партнерами. Со своей стороны, страны ЦА пытаются диверсифицировать контакты, чтобы балансировать между Россией, Китаем и Западом.

По итогам встречи европейские и центральноазиатские лидеры подписали совместную декларация о партнерстве, согласовав пакет инициатив, направленных на экономическую, гуманитарную и технологическую интеграцию двух регионов.

"Это означает, что мы можем положиться друг на друга, что сегодня особенно важно", - подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Чтобы ускорить прогресс, я с гордостью объявляю об инвестиционном пакете Global Gateway в размере 12 млрд евро. Он объединит инвестиции Европейского союза и его государств-членов", – сказала она, назвав это "европейским командным подходом" и началом новой эры в отношениях.

При этом высокопоставленная чиновница, не стесняясь, заявила, что от стран ЦА Европе нужны редкоземельные металлы, которых в регионе огромное количество: 38,6% мировых запасов марганцевой руды, 30,07% хрома, 20% свинца, 12,6% цинка и 8,7% титана.

По ее словам, "эти сырьевые ресурсы - источник жизненной силы для глобальной экономики будущего", а потому ЕС якобы готов сделать партнерские предложения странам ЦА. "Мы также хотим быть вашими партнерами в развитии местной промышленности. Добавленная стоимость должна быть локальной", - заявила она. Однако фон дер Ляйен не уточнила, в какой форме предлагается такое сотрудничество и не станет ли оно еще одним инструментом закабаления региона, как было всегда, когда к азиатам приходили европейцы с толстыми кошельками, большим пушками и сладкими речами. Сейчас ЕС подтвердил также выделение 10 млрд долл. на развитие Транскаспийского транспортного коридора, который позволит сократить сухопутный маршрут между Европой и Центральной Азией почти вдвое - до 15 дней.

Самарканд. Что это было?
Türkmen ýigidi Serdar, [13.04.2025 17:57]

Евросоюз хочет замкнуть на себя и контролировать дополнительные маршруты между Центральной Азией и Европой

Повышенное внимание ЕС к Транскаспийскому международному маршруту демонстрирует что это направление очень важно для Брюсселя. Через них в обход России и Белоруссии ЕС стремится получать из Центральной Азии и Закавказья ресурсы. Для центральноазиатских стран проект ТКММ - эффектный способ повысить свою международную значимость, привлечь инвесторов. Вместе с тем даже такой маршрут не исключает участия Россия, которая имеет высокую связанность с Казахстаном. Это позволяет получать выгоды обеим сторонам. Поэтому надежда ЕС на исключение России выглядит совершенно бесперспективной. Тем более, у Брюсселя нет необходимого опыта и авторитета в выстраивании партнерских отношений со странами региона и купировании множества региональных проблем, без решения которых проект вообще не будет работать.

Оценивать итоги саммита ЕС - Центральная Азия можно как ограниченно результативные. Заявление фон дер Ляйен о выделении 10 млрд евро на Транскаспийский коридор в 2024 году выглядит туманным обещаением. Евросоюз никогда не выделял таких средств. Ранее обещанные 1,5 млрд евро представляли собой кредитные гарантии, а не прямые инвестиции. Во-вторых, основной торговый поток между ЕС и Центральной Азией по-прежнему идет через Россию из-за ограниченной пропускной способности каспийских портов и реконструкции железной дороги через Грузию. Договоренности по критическим минералам не новы, так как Казахстан и Узбекистан уже являются их поставщиками в ЕС.

Евросоюз планомерно укрепляет связи с Центральной Азией. С 2007 года в Брюсселе сделали ставку на сотрудничество с центральноазиатской пятеркой стран в сфере транспорта, энергетики и безопасности. Тем более, страны ЕС входят в топ-10 поставщиков транспортно-логистических услуг в мире. А единое транспортное европейское пространство развивается за счет внешней экспансии, которая позволяет европейским транспортно-логистическим компаниям увеличивать прибыль. При этом транспортно-логистическая связанность государств ЦА и Евросоюза даже в сфере безопасности и энергетики зависит от транспортной доступности.

"В условиях растущей фрагментации мира Транскаспийский коридор станет связующим звеном между Центральной Азией и Европой. Но важна не только инфраструктура. Быстрое прохождение границ внутри Центральной Азии и Южного Кавказа также необходимо для выхода к Черному морю. После трех десятилетий закрытия открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном станет поворотным моментом. Это как никогда сблизит Европу и Центральную Азию", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен на нынешнем саммите в Самарканде.

Самарканд. Что это было?
Türkmen ýigidi Serdar, [13.04.2025 18:06]

Глава Еврокомиссии пообещала странам Центральной Азии помощь в развитии объектов энергетики, работающих на чистой энергии

Казахстану обещала помочь в ветроэнергетике. Узбекистану и Туркменистану в солнечной. Кыргызстану и Таджикистану обещана помощь в развитии гидроэнергии. Вишенкой на торте обещан доступ к интернету для удаленных районов этих стран с использованием спутников ЕС.

В этом наборе видится все тот же, по сути, карго культ с его стеклянными бусами и зеркальцами, традиционный для западных колонизаторов, но в современном варианте, где фигурируют уже зеленая энергетика, и борьба с изменениями климата и модными западноевропейскими трендами, направленными на закабаление "аборигенов". Так, в январе 2024 года Европарламент принял резолюцию о стратегии ЕС в отношении государств Центральной Азии. В документе подтверждается стремление использовать страны региона в своих геополитических целях - для борьбы с Россией. Для Брюсселя регион интересен не только в плане противодействия России, но и в качестве ценной ресурсной базы. "Мы должны достичь четырех стратегических приоритетов: сырье, транспортный коридор, чистая энергия и доступ к интернету. Чтобы ускорить прогресс, сегодня я торжественно объявляю об инвестиционном пакете в рамках европейской программы "Глобальный портал" в 12 млрд евро. Он принесет инвестиции из Евросоюза и стран-членов ЕС. Мы запустим целую цепь проектов по всей Центральной Азии", - сказала на саммите фон дер Ляйен.

В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что Европейский союз является крупнейшим инвестором в Казахстане. На него приходится 200 млрд. из 450 млрд. долларов инвестиций, вложенных в Казахстан за годы независимости (видимо, с 1991 г.), что составляет почти половину всех европейских капиталовложений в регионе. По итогам 2024 года Европейский союз стал самым крупным торговым партнером Казахстана. Общий товарооборот с ним составил 49,7 млрд. из 140 млрд. долларов товарооборота со всем миром. Это больше, чем с Китаем, - в прошлом году он составил 44 млрд. И больше, чем товарооборот с Россией за тот же период, - 27,8 млрд долл. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также отмечал, что возросший интерес Евросоюза к региону привел к тому, что за последние семь лет взаимный товарооборот вырос в четыре раза и достиг, по его оценкам, 54 млрд. евро.

Данные серьезные, но полезно посмотреть на эту проблему и с другой стороны для сравнения. Россия суммарно только за последние 25 лет вложила в Центральную Азию прямой и косвенной помощи на сумму 420 млрд. долларов. Это, в том числе, - 150 млрд долл. переводов от трудовых мигрантов, 200 млрд закупок, 30 млрд инвестиций, 10 млрд через организации и 10 млрд долл. в безопасность и гуманитарную сферу. Казахстан как экономический лидер извлекает выгоду из торговли и инвестиций, тогда как Кыргызстан и Таджикистан зависят от переводов и грантов. В то же время Москва списала в 2013 году Кыргызстану и Таджикистану долг в 500 млн долл., а в 2017 году Таджикистану еще - 240 млн.

В ЦА хорошо знают эти и подобные цифры, наглядно характеризующие уровень отношений России со странами региона. Но, как говорится, своя рубашка ближе к телу, и в совместной декларации по итогам (Самаркандского) саммита было заявлено: "Сотрудничество по предотвращению обхода санкций остается важным аспектом наших отношений. В этом контексте мы договорились продолжить сотрудничество по этому вопросу, особенно во избежание реэкспорта общих высокоприоритетных товаров, в соответствии с работой Специального посланника ЕС по санкциям".

Самарканд. Что это было?
Türkmen ýigidi Serdar, [13.04.2025 21:55]

Евросоюз сталкивается сегодня с восстановлением значения России в регионе, а также с конкуренцией Китая. А его надежды на конфликт России и Китая оказались сильно преувеличены

Естественно, задача транспортно-логистической связности региона ЦА и Евросоюза становится для Брюсселя весьма значимой.

В первую очередь, это касается территории Центральной Азии, поскольку транспортно-логистические маршруты через нее позволяют контролировать сотрудничество с Китаем, направлять его, а также получать необходимые ресурсы, в которых сильно заинтересованы страны ЕС в условиях ими же введенных антироссийских санкций. Судя по всему, связывающим данных партнеров маршрутом, безальтернативным для ЕС, стал так называемый Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут. Эту позицию подтверждает и доклад "Устойчивое транспортное сообщение между Европой и Центральной Азией", опубликованный еще в июне 2023 года.

В настоящее время Средний коридор не может работать "на полную мощность". Он является мультимодальным и зависит от инфраструктуры стран, через которые проходит (Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция). Это автоматически повышает значимость для ЕС не только Центральной Азии, но и Закавказья, а также Черноморского региона. Ценность Транскаспийского международного транспортного маршрута продемонстрирована даже в позиции ЕС по отношению к конфликту в Нагорном Карабахе и отдельно к Армении, Азербайджану и Турции.

Евросоюзу придется направить достаточно мощные финансовые ресурсы на повышение эффективности работы этого маршрута. К настоящему времени в Брюсселе заявили о готовности выделить 10 млрд евро. Однако, по оценкам экспертов, чтобы Транскапийский маршрут позволил связать страны-партнеры, необходимо затратить не менее 19 млрд евро, то есть в два раза больше. Предполагается, что с этого года начнется реализация Региональной транспортной программы, финансируемой ЕС в размере 1,5 млрд евро. В настоящее время ЕС уже подписал соглашения с Казахстаном и Азербайджаном инвестировав в их транспортную инфраструктуру.

Но средства, выделяемые для стран, входящих в проект, являются кредитами, а также сопряжены с набором обязательств. Так, представитель Европейского банка реконструкции и развития в Астане сообщил, что в прошлом году "50% проектов были включены в зеленую повестку дня, две трети проектов имели гендерный и инклюзивный компонент, а 92% были направлены на частный сектор". Так что страны региона берут на себя множество обязательств в совершенно разных сферах.

Впрочем, самый главный вопрос заключается в том, как ЕС намерен обеспечивать транзит в Азию и получать оттуда ресурсы по каспийскому маршруту без участия в этом проекте Азербайджана и Грузии. Альтернативных путей просто не существует - в обозримой перспективе обойти Азербайджан и Грузию с севера (через Россию) или юга (через Иран) евросоюзовцы просто не смогут. В этой ситуации брюссельским чиновникам давно стоило бы позаботиться о пересмотре политики не только в отношении Центральной Азии, Южного Кавказа, но, прежде всего, России. Как бы ни получилось так, что весь пар самаркандского саммита уйдет в гудок?

Источник - Turkmen Serdar
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744580460


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