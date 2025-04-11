Newsweek опубликовал карту раздела мира на сферы влияния России, США и Китая

01:58 14.04.2025

В США раскрыли, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир на сферы влияния



Карта "раздела мира" между Россией, США и КНР, опубликованная Newsweek



МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американский журнал Newsweek предположил, как лидеры Россия, США и Китай могут разделить мир на сферы влияния, опубликовав соответствующую карту.



Издание провело параллели между процессом, направленным на урегулирование конфликта на Украине, и встречей лидеров СССР, США, Великобритании на Ялтинской конференции в 1945 году, которая, как пишут авторы статьи, "предшествовала разделу Европы".



Согласно карте, в сферу влияния России (помечено красным цветом) может попасть Европа, а также Закавказье и Турция. США (синим) распространят свое влияние на Северную Америку и Гренландию, а Китай (желтым) - на Юго-Восточную Азию. В зоне влияния КНР могут оказаться Япония, Индия и Пакистан.



При этом Средняя Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия и Монголия не отнесены ни к одной из этих трех сфер.



В начале апреля глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что новый мировой порядок возник на фоне кардинального изменения внешней политики США. Он добавил, что в мире начали дистанцироваться от Вашингтона из-за действий президента США Дональда Трампа и искать новых партнеров.



Министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости отмечал, что отношения между Пекином и Москвой представляют собой стабилизирующий фактор в турбулентном мире.