Узбекистанцев предупредили об аферистах, предлагающих работу в Турции

02:34 14.04.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле предупредило граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с трудоустройством в Турции. Предложения работы с высокой зарплатой, жильем и помощью в оформлении документов обычно поступают через знакомых или посредников и зачастую оказываются обманом.



После прибытия в Турцию многие граждане оказываются в трудной ситуации: условия труда не соответствуют обещанным, заработная плата либо существенно занижена, либо вовсе отсутствует, а посредники перестают выходить на связь. В некоторых случаях соотечественники остаются без поддержки прямо в аэропорту – встречающие не приходят.



Поскольку мошенники не заключают никаких официальных договоров, привлечь их к ответственности крайне затруднительно. При этом лица, приступившие к работе без разрешения, рискуют получить штраф и быть депортированы.



В консульстве напомнили, что для легального трудоустройства в Турции необходимо получить официальное разрешение – Çalışma İzni. Гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется обращаться только в Агентство по внешней трудовой миграции или лицензированные кадровые агентства и избегать сомнительных предложений.