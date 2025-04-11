Россия подарила наркоборцам Кыргызстана систему "Антинар"

02:47 14.04.2025

БИШКЕК, 12 апр - Sputnik. Россия передала Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана программное обеспечение "Антинар", сообщили в пресс-службе СБНОН.



Церемония передачи состоялась в Санкт-Петербурге в рамках 13-го заседания межправительственной кыргызско-санкт-петербургской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.



Отмечается, что лицензия на использование программного обеспечения передана безвозмездно. Соответствующие документы подписали глава СБНОН Уланбек Султанов, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Юлия Смирнова и директор государственного учреждения "Управление информационных технологий и связи" Дмитрий Лисовицкий.



Информационная система позволяет вести комплексный мониторинг наркоситуации, помогает формировать наиболее актуальные методы борьбы с распространением и употреблением наркотиков.



Султанов выразил уверенность, что внедрение системы "Антинар" поможет снизить наркоугрозы в республике, в частности, повысит эффективность профилактики наркопотребления и наркопреступности, особенно среди молодежи.