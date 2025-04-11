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ProFinance: Китай вряд ли будет агрессивно девальвировать юань
03:43 14.04.2025

чтобы компенсировать влияние американских пошлин

Резкая девальвация может спровоцировать отток капитала и создать нестабильность на финансовом рынке. Вместо этого центральный банк Китая, скорее всего, выберет вариант упорядоченной и постепенной девальвации.

По мнению экспертов, Китай не сможет использовать ослабление юаня в качестве инструмента давления в своей торговой войне с США. Аналитики считают, что такой шаг может вызвать нестабильность на финансовых рынках.



На этой неделе юань достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару США. Это произошло после того, как Народный банк Китая установил самую низкую процентную ставку с 2023 года. Аналогично, в четверг юань ослаб до 7,3509 по отношению к доллару США, что является самым низким показателем с 2007 года.

Некоторые аналитики предполагают, что Пекин может позволить валюте еще больше ослабнуть, чтобы смягчить влияние тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Однако эксперты предупреждают, что значительное ослабление юаня может вызвать отток капитала, чего политики стремятся избежать.

Действительно, с тех пор юань укрепился как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Большинство аналитиков, опрошенных CNBC, не ожидают значительного ослабления валюты в долгосрочной перспективе. Вместо этого они предполагают, что центральный банк будет проводить постепенную и упорядоченную девальвацию.

"Девальвация юаня не будет частью ответных мер Китая на пошлины США", - заявил Джои Чу, глава отдела Азии в HSBC.

"На самом деле, быстрое обесценивание может ослабить доверие потребителей и привести к оттоку капитала", - сказала она в интервью CNBC.

Отток капитала усилился в 2015 году, когда Китай девальвировал свой юань. По данным Института международных финансов, в том году Китай столкнулся с оттоком капитала на сумму около 700 миллиардов долларов.

Учитывая, что экономика Китая уже находится в застое, а рост пошлин в США угрожает ограничить экспорт, быстрый отток капитала может еще больше осложнить работу политиков.

Не эффективное оружие

"Девальвация больше не является эффективным торговым оружием", - сказал Дэн Ван, директор по Китаю в Eurasia Group. Он добавил, что это "само по себе может привести к финансовому кризису".

По ее словам, отток капитала является главной проблемой для Пекина.

"Правительство сделает все возможное, чтобы убедить рынок в своей способности защитить юань от санкций США и в том, что никто не должен занимать короткую позицию по юаню", - добавил Ван.

Кроме того, существуют ограничения на преимущества, которые может дать ослабление юаня, поскольку ставка таможенных пошлин США на китайский импорт в настоящее время составляет 145%.

"Как страна может обесценить тот же объем обменного курса на тот же уровень, не вызвав при этом финансовой нестабильности? Это будет очень сложно", - сказал Цзяньвэй Сюй, старший экономист Natixis.

В то время как основные валюты, такие как доллар США и японская иена, имеют свободно плавающий обменный курс, Китай жестко регулирует стоимость юаня на своем внутреннем рынке.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает ежедневную среднюю фиксацию, основанную на закрытии предыдущего дня и данных от межбанковских дилеров. Оншорный юань может торговаться только в узком диапазоне 2% выше или ниже этой справочной ставки.

"Я думаю, что Китай хочет, чтобы его считали центром стабильности по всем параметрам, включая обменный курс", - сказал опытный инвестор Дэвид Рош.

Рош отметил, что более слабый юань также может "облегчить" задачу для США, учитывая, что Китай является их крупнейшим поставщиком товаров.

"Лучший способ заставить американцев заплатить за это - сохранить стабильность валюты", - сказал он.

Приверженность китайских политиков стабильности была подчеркнута рядом мер по поддержке юаня в начале этого года, когда резкий скачок доллара США вызвал падение других валют по всему миру. Эти усилия были направлены на то, чтобы отговорить участников рынка от односторонних ставок на падение юаня.

Центральный банк направляет постепенное обесценивание юаня посредством фиксаций, однако резкая девальвация маловероятна, считает Кен Чунг, главный азиатский валютный стратег Mizuho.

По его мнению, более слабый юань также может "облегчить" задачу для США, учитывая, что Китай является их крупнейшим поставщиком товаров.

"Лучший способ заставить американцев заплатить за это - сохранить стабильность валюты", - сказал он.

Приверженность китайских политиков стабильности была подчеркнута рядом мер по поддержке юаня в начале этого года, когда резкий скачок доллара США вызвал падение других валют по всему миру. Эти усилия были направлены на то, чтобы отговорить участников рынка от односторонних ставок на падение юаня.

Центральный банк Китая постепенно обесценивает юань, но, по мнению главного азиатского валютного стратега Mizuho Кена Чунга, резкого падения курса не предвидится.

Вместо того чтобы использовать девальвацию для противодействия влиянию американских пошлин, Народный банк Китая может создать большую двустороннюю волатильность курса валюты, чтобы адаптироваться к нестабильности на валютном рынке, считает Чунг.

Кристофер Вонг, валютный стратег OCBC, полагает, что в ближайшем будущем возможны резкие колебания курса, в результате которых он будет колебаться в диапазоне от 7,20 до 7,50 как для внутренних, так и для офшорных валют.

Не все опрошенные CNBC эксперты считают, что Пекин сохранит стабильность юаня. Если повышенные тарифы, введенные США и Китаем, сохранятся, Capital Economics прогнозирует значительное обесценивание юаня.

Йонас Гольтерманн, заместитель главного экономиста по рынкам в Capital Economics, ожидает, что к концу года курс USD/CNY достигнет 8. Однако, учитывая развитие торговой войны между США и Китаем в последние дни, Гольтерманн полагает, что рынки могут достичь этого раньше.

Однако даже это не сможет полностью компенсировать повышение пошлин США.

Китай, вероятно, будет использовать внутренние стимулы для компенсации потерь в торговле и поддержания стабильности на рынке проектов, считает Камил Диммич, управляющий портфелем в North of South Capital LLP. Это может включать в себя укрепление юаня, возможно, даже за счет репатриации капитала с рынка казначейских облигаций США, уточнил он.

В пятницу Народный банк Китая подтвердил свои планы относительно "умеренно мягкого" режима, поскольку Пекин готовится к повышенной неопределенности на фоне быстро усиливающейся глобальной торговой войны.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам CNBC

Источник - ProFinance.Ru
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