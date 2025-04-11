ProFinance: Китай вряд ли будет агрессивно девальвировать юань

03:43 14.04.2025

чтобы компенсировать влияние американских пошлин



Резкая девальвация может спровоцировать отток капитала и создать нестабильность на финансовом рынке. Вместо этого центральный банк Китая, скорее всего, выберет вариант упорядоченной и постепенной девальвации.



По мнению экспертов, Китай не сможет использовать ослабление юаня в качестве инструмента давления в своей торговой войне с США. Аналитики считают, что такой шаг может вызвать нестабильность на финансовых рынках.



