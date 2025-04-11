Caravan.kz: Узбеки превращаются в промышленную нацию

04:39 14.04.2025

Узбеки превращаются в промышленную нацию



Узбекистан становится промышленным гигантом Центральной Азии на фоне богатого, но не очень активного Казахстана.



И для этого он активно использует ресурсы нашей страны, превращая нас в свой сырьевой придаток.



Казахстан имеет все шансы потерять экономическое лидерство в своем регионе. Это может произойти уже в ближайщие 7-8 лет. Главным конкурентом будет вечный оппонент – Узбекистан, который успешно реализовал свою национальную стратегию развития.



Все эти изменения особенно хорошо видны по структуре экспорта страны. Мы разбили экспорт на три товарные группы: продукты питания, сырье и готовая продукция.



Видно, что в сумме продажа продуктов питания выросла не сильно, всего в 1,5 раза – с 1,2 млрд до 1,9 млрд долларов.



Сырья узбеки стали продавать меньше – в 2010 году было 6,3 млрд, в 2023 уже 5,6 млрд долларов.



А вот экспорт готовой продукции вырос сразу в три раза - с 5,1 млрд до 17,3 млрд долларов. Это подняло и весь объем экспорта страны в два раза.



А это то, что продает Казахстан. Но за два года – 2011 и 2024 годы. Четко видно, что структура нашего экспорта особо не именилась.



Главный товар, который наша страна вывозит – это нефть плюс газ. То что мы сами не произвели. Нам только повезло, что это все нашли на нашей земле. С этого и живем.



При этом наш экспорт за 13 лет упал. Немного, всего на 3 %. Главное: на фоне соседей это бросающаяся в глаза стагнация.



А это главные экспортные товары двух стран: они дают 80 % экспорта в деньгах.



Здесь тоже бросается в глаза перекошенный в сторону нефти экспорт нашей страны и более ровный экспорт у соседей.



Важно: экономика Узбекистана все еще остается сырьевой. Страна также много продает углеводородов, меди и хлопка. Но в отличие от нас в их экспорте быстро растет доля продукции, в которую заложен труд: фрукты и орехи, украшения.



Еще один пункт – услуги. Узбекистан как-то не особенно известен как поставщик юридических, транспортных или финансовых услуг. Поэтому в переводе на обычный язык - это туризм.



Ташкент смог сделать из страны туристический центр региона. В 2024 году Узбекистан посетили 8,2 млн иностранных граждан. Правительство поставило задачу довести долю туризма в экономике до 5 % уже в 2025 году.



Страна активно производит и продает на экспорт труд своих граждан. Не главные, но важные статьи узбекского экспорта - овощи, удобрения, пластик, табак, готовая одежда, вагоны, шелк, химические волокна, стекло.



Узбекистан активно экспортирует национальные товары.



Секрет успеха развития узбекской экономики простой: в 2022 году была принята "Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы". Она простая по структуре и состоит из 100 целей, разбитых на семь направлений: гражданское общество, верховенство закона, экономика, развитие человеческого капитала, духовное развитие, национальные интересы, безопасность страны.



Этот документ до боли напоминает казахстанский План нации "100 конкретных шагов развития Казахстана" - политическую платформу Нурсултана Назарбаева 2015 года.



Но у нас программу тихо завернули, а соседи методично строят Новый Узбекистан.



Вот пример, каких успехов Ташкент добился в привлечении инвестиций в экономику. По итогу 2024 года инвестиции в основной капитал составили 494 трлн сумов. Это 19,7 трлн тенге.



Неплохо. Казахстан тоже так может



Казахстан в прошлом году привлек инвестиции на 19,4 трлн тенге. Почти столько же. Если не знать одну деталь: экономика Казахстана больше экономики Узбекистана ровно в два раза.



Наш ВВП в прошлом году был 228 млрд долларов, у соседей – 110 млрд долларов. Это значит, что узбеки смогли привлечь к себе в два раза больше инвестиций чем мы, казахи. Отсюда такой бурный рост во всех секторах экономики.



Что заставляет Ташкент так активно стимулировать рост национальной экономики? Почему страна не может жить, как мы – спокойно и не торопясь?



Именно потому, что не может. Вернее, не на что. Первое: у Узбекистана нет такого богатства, как нефть. Если в Казахстане две пятых бюджета дает добыча и продажа нефти и газа, то соседям так не повезло.



Второе: вы видели сколько сейчас живет людей в Узбекистане? На 1 апреля здесь жило 37,7 млн человек. Для сравнения – в Казахстане 20,3 млн человек. Почти в два раза меньше.



Но самое главное - это состав населения: больше половины населения Узбекистана - молодежь до 30 лет.



В Казахстане молодежью считаются люди до 35 лет. При этом ее доля в районе трети от всего населения.



Иначе говоря, сегодня главным стимулятором реформ в РУ стал фактор молодежи. Если Ташкент не даст ей возможности для самореализации, то или эта молодежь уедет из страны, или начнутся социальные конфликты. А это последнее, что надо элите. Из-за высокой плотности населения любой конфликт будет кровавым.



Поэтому Ташкент развивает самые трудоемкие отрасли экономики – переработку и машиностроение, которые могут поглотить большое количество свободных рук.



Поэтому Ташкент активно помогает молодежи получать образование. Вот пример: по данным ЮНЕСКО, на начало 2023 года число узбекских студентов, обучающихся за рубежом, составило 150,5 тысячи человек. Это в два раза больше, чем студентов из Казахстана, Украины, России или Туркмении. И в 9 раз больше, чем студентов из Кыргызстана. А это уже залог развития страны в будущем.



Автор: Адил УРМАНОВ

11 Апреля



Полный текст

https://www.caravan.kz/news/uzbeki-prevrashhajutsja-v-promyshlennuju-naciju/