 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.04.2025
04:39  Caravan.kz: Узбеки превращаются в промышленную нацию
03:43  ProFinance: Китай вряд ли будет агрессивно девальвировать юань
02:47  Россия подарила наркоборцам Кыргызстана систему "Антинар"
02:34  Узбекистанцев предупредили об аферистах, предлагающих работу в Турции
01:58  Newsweek опубликовал карту раздела мира на сферы влияния России, США и Китая
00:41  Turkmen Serdar: Карго-культ со стеклянными бусами. Самарканд. Что это было?
00:35  Граждан ЦентрАзии, отправившихся в Таиланд на высокооплачиваемую работу, вернули из трудового рабства в Мьянме
00:30  Президент Таджикистана принял делегацию Всемирного банка, которая ознакомилась со строительством Рогунской ГЭС
00:27  В казахстанском астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова ликвидирована лаборатория физики Луны и планет
00:25  Дмитрий Орехов: Робинзон Крузо был работорговцем, Или как мы помогаем Западу поддерживать мифы
00:20  Трамп открыл памятник самому себе
00:15  Целебная трава Таджикистана. Весенние блюда на все дни недели
00:12  Зверства в курском приграничье украинским неонацистам даром не пройдут, - Анна Кряжева
00:09  НГ: Победа США в таможенной войне не гарантирована
00:05  В зоне СВО продолжаются наступательные действия – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 13.04.2025
23:37  МК: в Сумах уничтожены десятки карателей, орудовавшие в Курской области
21:07  Кыргызская певица Бегимай Турусбекова исполнила хит Уитни Хьюстон на главной площади Милана (видео)
20:54  ProFinance: Почему закупки СПГ у США не решат проблему дефицитов
15:14  TNI: новые российские системы РЭБ "Тобол" и "Калинка" эффективно глушат Starlink
13:00  "Британские ученые" установили закономерность: западные лидеры, введя санкции против России, быстро теряют должность
12:47  Турция обвинила Израиль в подрыве стабильности в Сирии
11:41  Times Of India: жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо с бриллиантами
11:14  Le Figaro: большой торг между США и Россией только начался и он коснется многих тем
04:10  Кыргызстан - единственный в СНГ увеличил добычу газа в начале 2025 года
03:17  Трамп хочет сыграть с Ираном в покер: поможет ли блеф выиграть без войны? - Дмитрий Родионов
02:22  Readovka - Событие недели: Киев не оставил выбора Украине
01:15  Власти Молдовы наращивают репрессии против оппозиции по европейскому шаблону, - Илья Киселев
01:10  Цель – развалить ОДКБ и ЕАЭС: Запад едва не поджег и не залил Киргизию кровью, - Айнур Курманов
00:31  Глава МИД Китая: США не могут действовать безрассудно
00:05  Гульайса Дихан - первая таджичка-наездница на Памирском нагорье в Китае
Суббота, 12.04.2025
23:00  Какой вклад внес Узбекистан в освоение космоса
22:02  Tengri Life: как стать космонавтом в Казахстане
21:10  Китайский Leapmotor добивается повторного тестирования своего автомобиля в Узбекистане
20:58  Первый полет Юрия Гагарина в космос и... прямой эфир RT с космодрома Байконур в 1961 году (видео)
20:32  Уиткофф: лучший способ прекратить огонь - признать новые российские территории
15:19  НГ: Наступил ли конец эпохи глобализации. Пошлины Трампа – ступень к переходу в мир, где каждый сам за себя
15:04  Войны и развода не будет. Блефовать и грозить, чтобы потом отступить и смириться с неизбежным, - Петр Акопов
05:04  КП: Мошенники используют детей, как мулов. Три самые распространенные схемы обмана подростков
03:03  Российский экипаж МКС поздравляет с Днем космонавтики!
02:01  Американские пошлины принуждают Европу к миру на условиях России, - Антон Трофимов
00:09  ВС РФ загоняют в окружение ВСУ к югу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 11 апреля
Пятница, 11.04.2025
20:28  Le Figaro: французские военные готовясь к будущим боям с Россией готовят карты... болот
20:18  Алма-Ате состоялась встреча МИД России Сергея Лаврова с главами МИД государств Центральной Азии
19:56  infoBRICS: Россия не допустить присутствия войск НАТО в Одессе и Львове
14:18  Profinance: Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям. Сланцевикам грозит вымирание
13:09  В Кыргызстане сочиняют новый гимн: комиссия забраковала 703 предложения от 488 граждан и объявила повторный конкурс
12:56  НГ: Иностранные инвесторы в Казахстане пошатнули соглашение ОПЕК+
12:45  В Узбекистане начнут маркировать удобрения и пестициды. В эксперименте примут участие пять компаний
12:38  Зампред правительства России Александр Новак встретился с делегацией Республики Казахстан
12:30  "Ультрамарин" в Ташкенте. Первую персональную выставку представил самаркандский художник Хуршед Халилов
12:26  "КазМунайГаз" не справился: кому отдадут Атырауский нефтеперерабатывающий завод
12:20  Китай не хочет воевать, поэтому увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
12:04  Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
04:03  Аралкум - самая молодая пустыня Земли растет на территории Казахстана и Узбекистана
03:58  Самаркандский меридиан. Казахстан прокладывает курс на глобальной климатической карте
03:09  Абдулахад Кучкаров назначен новым гендиректором IT Park Uzbekistan
03:05  Ерлан Карин: В Казахстане было и будет особое отношение ко Дню Победы
03:00  Монголия и страны Центральной Азии ищут пути преодоления тройного экологического кризиса
02:21  Узбекистан лидирует в Центральной Азии по производству продукции животноводства
02:15  "Треть территории Казахстана сейсмически опасна". Ученый о вероятности новых землетрясений
02:11  "Куршавель" заинтересован в создании туробъектов в Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Caravan.kz: Узбеки превращаются в промышленную нацию
04:39 14.04.2025

Узбеки превращаются в промышленную нацию

Узбекистан становится промышленным гигантом Центральной Азии на фоне богатого, но не очень активного Казахстана.

И для этого он активно использует ресурсы нашей страны, превращая нас в свой сырьевой придаток.

Казахстан имеет все шансы потерять экономическое лидерство в своем регионе. Это может произойти уже в ближайщие 7-8 лет. Главным конкурентом будет вечный оппонент – Узбекистан, который успешно реализовал свою национальную стратегию развития.

Все эти изменения особенно хорошо видны по структуре экспорта страны. Мы разбили экспорт на три товарные группы: продукты питания, сырье и готовая продукция.

Видно, что в сумме продажа продуктов питания выросла не сильно, всего в 1,5 раза – с 1,2 млрд до 1,9 млрд долларов.

Сырья узбеки стали продавать меньше – в 2010 году было 6,3 млрд, в 2023 уже 5,6 млрд долларов.

А вот экспорт готовой продукции вырос сразу в три раза - с 5,1 млрд до 17,3 млрд долларов. Это подняло и весь объем экспорта страны в два раза.

А это то, что продает Казахстан. Но за два года – 2011 и 2024 годы. Четко видно, что структура нашего экспорта особо не именилась.

Главный товар, который наша страна вывозит – это нефть плюс газ. То что мы сами не произвели. Нам только повезло, что это все нашли на нашей земле. С этого и живем.

При этом наш экспорт за 13 лет упал. Немного, всего на 3 %. Главное: на фоне соседей это бросающаяся в глаза стагнация.

А это главные экспортные товары двух стран: они дают 80 % экспорта в деньгах.

Здесь тоже бросается в глаза перекошенный в сторону нефти экспорт нашей страны и более ровный экспорт у соседей.

Важно: экономика Узбекистана все еще остается сырьевой. Страна также много продает углеводородов, меди и хлопка. Но в отличие от нас в их экспорте быстро растет доля продукции, в которую заложен труд: фрукты и орехи, украшения.

Еще один пункт – услуги. Узбекистан как-то не особенно известен как поставщик юридических, транспортных или финансовых услуг. Поэтому в переводе на обычный язык - это туризм.

Ташкент смог сделать из страны туристический центр региона. В 2024 году Узбекистан посетили 8,2 млн иностранных граждан. Правительство поставило задачу довести долю туризма в экономике до 5 % уже в 2025 году.

Страна активно производит и продает на экспорт труд своих граждан. Не главные, но важные статьи узбекского экспорта - овощи, удобрения, пластик, табак, готовая одежда, вагоны, шелк, химические волокна, стекло.

Узбекистан активно экспортирует национальные товары.

Секрет успеха развития узбекской экономики простой: в 2022 году была принята "Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы". Она простая по структуре и состоит из 100 целей, разбитых на семь направлений: гражданское общество, верховенство закона, экономика, развитие человеческого капитала, духовное развитие, национальные интересы, безопасность страны.

Этот документ до боли напоминает казахстанский План нации "100 конкретных шагов развития Казахстана" - политическую платформу Нурсултана Назарбаева 2015 года.

Но у нас программу тихо завернули, а соседи методично строят Новый Узбекистан.

Вот пример, каких успехов Ташкент добился в привлечении инвестиций в экономику. По итогу 2024 года инвестиции в основной капитал составили 494 трлн сумов. Это 19,7 трлн тенге.

Неплохо. Казахстан тоже так может

Казахстан в прошлом году привлек инвестиции на 19,4 трлн тенге. Почти столько же. Если не знать одну деталь: экономика Казахстана больше экономики Узбекистана ровно в два раза.

Наш ВВП в прошлом году был 228 млрд долларов, у соседей – 110 млрд долларов. Это значит, что узбеки смогли привлечь к себе в два раза больше инвестиций чем мы, казахи. Отсюда такой бурный рост во всех секторах экономики.

Что заставляет Ташкент так активно стимулировать рост национальной экономики? Почему страна не может жить, как мы – спокойно и не торопясь?

Именно потому, что не может. Вернее, не на что. Первое: у Узбекистана нет такого богатства, как нефть. Если в Казахстане две пятых бюджета дает добыча и продажа нефти и газа, то соседям так не повезло.

Второе: вы видели сколько сейчас живет людей в Узбекистане? На 1 апреля здесь жило 37,7 млн человек. Для сравнения – в Казахстане 20,3 млн человек. Почти в два раза меньше.

Но самое главное - это состав населения: больше половины населения Узбекистана - молодежь до 30 лет.

В Казахстане молодежью считаются люди до 35 лет. При этом ее доля в районе трети от всего населения.

Иначе говоря, сегодня главным стимулятором реформ в РУ стал фактор молодежи. Если Ташкент не даст ей возможности для самореализации, то или эта молодежь уедет из страны, или начнутся социальные конфликты. А это последнее, что надо элите. Из-за высокой плотности населения любой конфликт будет кровавым.

Поэтому Ташкент развивает самые трудоемкие отрасли экономики – переработку и машиностроение, которые могут поглотить большое количество свободных рук.

Поэтому Ташкент активно помогает молодежи получать образование. Вот пример: по данным ЮНЕСКО, на начало 2023 года число узбекских студентов, обучающихся за рубежом, составило 150,5 тысячи человек. Это в два раза больше, чем студентов из Казахстана, Украины, России или Туркмении. И в 9 раз больше, чем студентов из Кыргызстана. А это уже залог развития страны в будущем.

Автор: Адил УРМАНОВ
11 Апреля

Полный текст
https://www.caravan.kz/news/uzbeki-prevrashhajutsja-v-promyshlennuju-naciju/

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744594740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Без квалифицированных юристов невозможна правовая культура высокого уровня
- Мажилис рассмотрит законопроект о фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)
- Газовая тепловая станция "Туран", LRT и депо с центром управления: Олжас Бектенов проверил реализацию инфраструктурных проектов в Астане
- Ерлан Карин провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,5%
- В Алматы прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
- Проект нового Налогового кодекса обсудили на заседании Общественной палаты
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана посетил с рабочим визитом область Жетысу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  