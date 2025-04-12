 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.04.2025
13:20  Казахский язык и внешняя политика: оправдан ли "наезд" на МИД РК? - Жандос Асылбеков
12:31  Следственный комитет России заинтересовался проведением мигрантами незаконных обрядов на Камчатке
12:16  В Казахстане автора паблика за разжигание розни осудили на 5 лет ограничения свободы
12:11  Трамп призвал лишить лицензии шоу "60 минут" на CBS после эфира с Зеленским
12:00  Президент Казахстана совершил насыщенную мероприятиями поездку в Шымкент, где провел встречу с местной общественностью
11:52  В Китае испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
11:23  Россия это важнейшее связующее звено для Центральной Азии - эксперт Станислав Притчин
11:19  Мария Захарова: Россия и Казахстан – союзники или соседи? Эксклюзивное интервью Cronos.Asia
04:39  Caravan.kz: Узбеки превращаются в промышленную нацию
03:43  ProFinance: Китай вряд ли будет агрессивно девальвировать юань
02:47  Россия подарила наркоборцам Кыргызстана систему "Антинар"
02:34  Узбекистанцев предупредили об аферистах, предлагающих работу в Турции
01:58  Newsweek опубликовал карту раздела мира на сферы влияния России, США и Китая
00:41  Turkmen Serdar: Карго-культ со стеклянными бусами. Самарканд. Что это было?
00:35  Граждан ЦентрАзии, отправившихся в Таиланд на высокооплачиваемую работу, вернули из трудового рабства в Мьянме
00:30  Президент Таджикистана принял делегацию Всемирного банка, которая ознакомилась со строительством Рогунской ГЭС
00:27  В казахстанском астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова ликвидирована лаборатория физики Луны и планет
00:25  Дмитрий Орехов: Робинзон Крузо был работорговцем, Или как мы помогаем Западу поддерживать мифы
00:20  Трамп открыл памятник самому себе
00:15  Целебная трава Таджикистана. Весенние блюда на все дни недели
00:12  Зверства в курском приграничье украинским неонацистам даром не пройдут, - Анна Кряжева
00:09  НГ: Победа США в таможенной войне не гарантирована
00:05  В зоне СВО продолжаются наступательные действия – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 13.04.2025
23:37  МК: в Сумах уничтожены десятки карателей, орудовавшие в Курской области
21:07  Кыргызская певица Бегимай Турусбекова исполнила хит Уитни Хьюстон на главной площади Милана (видео)
20:54  ProFinance: Почему закупки СПГ у США не решат проблему дефицитов
15:14  TNI: новые российские системы РЭБ "Тобол" и "Калинка" эффективно глушат Starlink
13:00  "Британские ученые" установили закономерность: западные лидеры, введя санкции против России, быстро теряют должность
12:47  Турция обвинила Израиль в подрыве стабильности в Сирии
11:41  Times Of India: жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо с бриллиантами
11:14  Le Figaro: большой торг между США и Россией только начался и он коснется многих тем
04:10  Кыргызстан - единственный в СНГ увеличил добычу газа в начале 2025 года
03:17  Трамп хочет сыграть с Ираном в покер: поможет ли блеф выиграть без войны? - Дмитрий Родионов
02:22  Readovka - Событие недели: Киев не оставил выбора Украине
01:15  Власти Молдовы наращивают репрессии против оппозиции по европейскому шаблону, - Илья Киселев
01:10  Цель – развалить ОДКБ и ЕАЭС: Запад едва не поджег и не залил Киргизию кровью, - Айнур Курманов
00:31  Глава МИД Китая: США не могут действовать безрассудно
00:05  Гульайса Дихан - первая таджичка-наездница на Памирском нагорье в Китае
Суббота, 12.04.2025
23:00  Какой вклад внес Узбекистан в освоение космоса
22:02  Tengri Life: как стать космонавтом в Казахстане
21:10  Китайский Leapmotor добивается повторного тестирования своего автомобиля в Узбекистане
20:58  Первый полет Юрия Гагарина в космос и... прямой эфир RT с космодрома Байконур в 1961 году (видео)
20:32  Уиткофф: лучший способ прекратить огонь - признать новые российские территории
15:19  НГ: Наступил ли конец эпохи глобализации. Пошлины Трампа – ступень к переходу в мир, где каждый сам за себя
15:04  Войны и развода не будет. Блефовать и грозить, чтобы потом отступить и смириться с неизбежным, - Петр Акопов
05:04  КП: Мошенники используют детей, как мулов. Три самые распространенные схемы обмана подростков
03:03  Российский экипаж МКС поздравляет с Днем космонавтики!
02:01  Американские пошлины принуждают Европу к миру на условиях России, - Антон Трофимов
00:09  ВС РФ загоняют в окружение ВСУ к югу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 11 апреля
Пятница, 11.04.2025
20:28  Le Figaro: французские военные готовясь к будущим боям с Россией готовят карты... болот
20:18  Алма-Ате состоялась встреча МИД России Сергея Лаврова с главами МИД государств Центральной Азии
19:56  infoBRICS: Россия не допустить присутствия войск НАТО в Одессе и Львове
14:18  Profinance: Трамп и ОПЕК нанесли двойной удар по американским нефтепроизводителям. Сланцевикам грозит вымирание
13:09  В Кыргызстане сочиняют новый гимн: комиссия забраковала 703 предложения от 488 граждан и объявила повторный конкурс
12:56  НГ: Иностранные инвесторы в Казахстане пошатнули соглашение ОПЕК+
12:45  В Узбекистане начнут маркировать удобрения и пестициды. В эксперименте примут участие пять компаний
12:38  Зампред правительства России Александр Новак встретился с делегацией Республики Казахстан
12:30  "Ультрамарин" в Ташкенте. Первую персональную выставку представил самаркандский художник Хуршед Халилов
12:26  "КазМунайГаз" не справился: кому отдадут Атырауский нефтеперерабатывающий завод
12:20  Китай не хочет воевать, поэтому увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
12:04  Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Мария Захарова: Россия и Казахстан – союзники или соседи? Эксклюзивное интервью Cronos.Asia
11:19 14.04.2025

Мария Захарова: Россия и Казахстан – союзники или соседи?

Анатолий Иванов-Вайскопф
12.04.2025

Мария Захарова о роли Казахстана в СНГ, ситуации на Украине, санкциях Запада и союзнических отношениях России и Казахстана. Эксклюзивное интервью Cronos.Asia.

В Алматы 11 апреля 2025 г. состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Интервью с находившейся на мероприятии директором департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой, которую в западной прессе, мягко говоря, недолюбливают, не было запланировано заранее. Все произошло случайно – оказались рядом во время церемонии совместного фотографирования глав делегаций. Стоять молча – это точно не про журналистов. Разговорились. Вопросов много. Через пару мгновений было получено разрешение включить диктофон. О чем журналист Cronos.Asia беседовал с главой департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации – подробнее в материале.

- Мария Владимировна, хотелось узнать Вашу точку зрения о том, как сейчас у Российской Федерации складываются отношения с Казахстаном. Есть ли у России какие-либо претензии к Республике Казахстан, в частности в связи со складывающейся ситуацией вокруг Украины?

- Знаете, можно, конечно, говорить в таком упрощенном ключе, как на мой взгляд сформулирован данный вопрос – есть претензии или нет, но я все-таки приведу пример. Вот у вас, допустим, есть семья или друзья. Скажите, а у вас в семье бывают друг к другу претензии, а с друзьями не бывает разногласий? Речь идет о живой ткани отношений. Все вопросы, которые возникают, мы решаем в соответствующем ключе – дружеском, партнерском, союзническом. Где-то получается решать сразу. Где-то не получается, оставляется на потом. Находятся какие-то методологии для того, чтобы решить те или иные возникающие вопросы. Постановка вопроса, на мой взгляд, подходит к ситуации, когда речь идет не о союзничестве и партнерстве, а просто о взаимоотношении двух субъектов. Мы друг другу ничем не обязаны, соответственно у нас вот есть претензии, мы их сразу предъявляем. А с Казахстаном у нас настолько развитая, настолько богатая, настолько многогранная ткань отношений, или даже лучше сказать фактура отношений, что здесь есть все! И все эти вопросы решаются буквально на ежедневной основе.

- На ежедневной даже?

- Ну, конечно! У нас одна только деятельность нашего посла о многом говорит. В ней есть публичная часть, а есть и не публичная. И она гораздо активнее. Речь идет о действительно ежедневных контактах, усилиях, задачах, которые регулярно решаются. А потом уже все это выходит выше. То есть на всех уровнях идут эти контакты. Соответствующие ведомства общаются, главы правительства, главы государств. Про МИД, конечно, я вообще не говорю.

- Это понятно, поскольку Алексей Бородавкин находится на посту посла в Казахстане с 2018 года…

- А можно я вернусь к ответу на предыдущий вопрос? Ведь это абсолютный сатанизм того, что происходило вокруг Украины на протяжении многих лет. Он же и заключался, планировался, практически как оружие массового поражения. То есть когда бьют и попадают не в одну цель. Когда уничтожается не одна какая-то единица. Все было задумано так, чтобы в зону поражения попал целый ряд компонентов. Речь идет о территории, о людях, не только о технике. Ситуацию вокруг Украины "западники" планировали именно таким способом. Именно так они прошивали провокативную часть этой ситуации, чтобы создавать проблемы. Не только России, Украине, но и другим странам. Чтобы в этой ситуации было задействовано как можно больше субъектов! Чтобы внести хаос, чтобы столкнуть как можно больше стран, народов, национальностей, этносов, религиозных групп. Какой бы компонент не взять, например, религиозный. Причем религиозный, не фанатичный, какой-нибудь, не с новой философией, а традиционный компонент, который был мирной частью жизни миллионов людей на протяжении столетий, тысячелетий. Никогда на этой почве, на этой территории, не возникало никаких вопросов.

- А разве сразу после Октябрьской революции в 1918 году нечто подобное не наблюдалось?

- Безусловно. Но это опять же было привнесено извне, а не возникло внутри. Были расколы, были какие-то проблемные вопросы. Но до кровавых столкновений дело не доходило. То есть это та религия, которая на территории Украины, нашей страны и Белоруссии существовала и сама по себе никогда не становилась причиной для столкновения людей. И вот сейчас в XXI веке Запад сделал все для того, чтоб и религиозный компонент стал и целью, и средством достижения этой чудовищной цели. Поэтому когда мы говорим о проблемных вопросах, о каких-то аспектах, которые нам нужно решать – или с Казахстаном или с другими странами, нужно видеть их первопричину. Что это была одна из задач Запада – стравить страны. И не только Россию с кем-то. Чем больше жертвами этой провокации стало стран и народов, тем Западу лучше. Это было при Байдене.

- Тогда, наверное, не только при Байдене, но и при Клинтоне, и при Обаме?

- Байден, Обама, Клинтон – это одна и та же группа.

- Ну, да – демократы.

- Нет, это не демократы. Это ультра либералы. Демократы стали тоже в Америке жертвами того, как постепенно им внедряли такую надстройку – абсолютно экстремистскую, с крайне радикальными взглядами. Оккупировав демократическую повестку, началось использование их инструментария – политологического, философского, идеологического. На самом деле все вышло на противоположные позиции. Они говорили о свободе, но в реальности уничтожали свободу. Это новая этика, это бесконечные условности, это соответствие каким-то безумным требованиям. Они говорили о демократии, но убили демократию, потому что поставили идеологию над свободой, над выбором, и над конституционными правами, кстати, собственных граждан.

- Да, интересно. Но раз мы чуть ранее затронули тему о роли послов, хотелось бы к ней вернуться. Можно ли говорить, что Чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин является своего рода рекордсменом нахождения на посту главы дипломатического представительства? Вроде как обычно послы работают в течение пяти лет.

- Нет, у нас по-разному бывает. Наши послы в Америку часто направляются на длительный период. В Китае у нас тоже дольше находятся. И это касается не только, условно говоря, двадцатки, но и других стран. Все очень индивидуально, исходя из тех целей и задач, которые ставятся перед послами России.

- Кстати, Вы наверняка заметили, что в Казахстане довольно много сторонников Украины. Некоторые из них достаточно негативно настроены против России. Есть в казахстанском обществе и вопрос, которым оно периодически задается. А надо было ли России начинать военные действия? Может, было бы достаточно ввести в отношении Украины жесткие экономические и политические санкции? Ведь Украина и Россия имели тесные торгово-экономические связи.

- Вы знаете, на эту тему часов пять рассуждать. Давайте я, учитывая формат нашего общения, скажу не глобально, не философски, глядя на этот вопрос, а исключительно фактически. Назову только одну причину. Хотя их очень много можно назвать. В январе 2022 года кратно увеличилось количество обстрелов Донбасса со стороны киевского режима. Регулярными стали и боестолкновения на границе. Начиналась абсолютно очевидная, четкая фаза силовой операции киевского режима против местного населения, которая привела бы к его полному уничтожению. Это уже доказано, это уже очевидно. Дальше мы можем, уже расширяя кольца объяснений, приводить огромное количество примеров иностранного вмешательства. Это даже не наемники были, не инструкторы, а интервенты. Они вначале осели на территории Украины – от советников высших государственных лиц, до инструкторов, которые натаскивали боевиков. Появилась "натовская" техника, стали проводиться бесконечные учения. Мы же приводили тогда факты по количеству учений, которые проводились в акватории Черного моря, кроме того начались провокации в воздухе – опасное сближение самолетов и так далее. То есть, все шло к созданию и уже применению территории Украины и режима, который был установлен в Украине, в виде плацдарма, в виде орудия начала полномасштабного конфликта.

- Понятно. А на ваш взгляд, Казахстан будет расширять сотрудничество с Россией или будет стараться оставаться максимально нейтральным?

- Я не знаю, а разве можно сказать, что Казахстан нейтральный в отношении развития сотрудничества с Россией?

- Но Казахстан, например, ответственно соблюдает санкции в отношении России.

- Это разные вещи! Одно дело апеллировать к международному праву и применять, кстати, его, а второе – развивать сотрудничество. Речь идет о том, что их не надо противопоставлять, не надо их сталкивать. Мы развиваем сотрудничество, мы развиваем партнерство. Безусловно, все осложняется нелегитимными санкциями, которые введены в отношении нашей страны, и уже вторичными санкциями, которые вводятся в отношении других стран. А сотрудничество развивается. Посмотрите, какое количество делегаций, переговоров между нашими странами. Да и в практическом плане все предельно ясно.

- Но если посмотреть на то же СНГ, где участвуют и Казахстан и Россия разве это не мертвая организация? Ведь существует точка зрения, что это организация потеряла актуальность.

- Мне кажется, они все живые ходят! А разве нет? Вообще, тоже такая интересная постановка вопроса – из разряда странностей современного мира. Это когда хорошие новости плохо продаются. Неужели объединение должно показывать свою живость, разрушая что-то или агрессивно действуя? Позитивная повестка, которая задает тон ежедневному сотрудничеству между странами-членами организации, она, знаете ли, намного более живая, чем агрессивные действия военных блоков. Просто, к сожалению, нас всех подталкивают именно к такому рассмотрению союзов, что, вот где же агрессивные действия. А это то сотрудничество, которое своей целью ставит совершенно другие задачи и их реализует.

- Спасибо!

Источник - Cronos.Asia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744618740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Без квалифицированных юристов невозможна правовая культура высокого уровня
- Мажилис рассмотрит законопроект о фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)
- Газовая тепловая станция "Туран", LRT и депо с центром управления: Олжас Бектенов проверил реализацию инфраструктурных проектов в Астане
- Ерлан Карин провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей
- Рейтинг государственных органов за I квартал 2025 года
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,5%
- В Алматы прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
- Проект нового Налогового кодекса обсудили на заседании Общественной палаты
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  