Мария Захарова: Россия и Казахстан – союзники или соседи? Эксклюзивное интервью Cronos.Asia

11:19 14.04.2025 Мария Захарова: Россия и Казахстан – союзники или соседи?



Анатолий Иванов-Вайскопф

12.04.2025



Мария Захарова о роли Казахстана в СНГ, ситуации на Украине, санкциях Запада и союзнических отношениях России и Казахстана. Эксклюзивное интервью Cronos.Asia.



В Алматы 11 апреля 2025 г. состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Интервью с находившейся на мероприятии директором департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой, которую в западной прессе, мягко говоря, недолюбливают, не было запланировано заранее. Все произошло случайно – оказались рядом во время церемонии совместного фотографирования глав делегаций. Стоять молча – это точно не про журналистов. Разговорились. Вопросов много. Через пару мгновений было получено разрешение включить диктофон. О чем журналист Cronos.Asia беседовал с главой департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации – подробнее в материале.



- Мария Владимировна, хотелось узнать Вашу точку зрения о том, как сейчас у Российской Федерации складываются отношения с Казахстаном. Есть ли у России какие-либо претензии к Республике Казахстан, в частности в связи со складывающейся ситуацией вокруг Украины?



- Знаете, можно, конечно, говорить в таком упрощенном ключе, как на мой взгляд сформулирован данный вопрос – есть претензии или нет, но я все-таки приведу пример. Вот у вас, допустим, есть семья или друзья. Скажите, а у вас в семье бывают друг к другу претензии, а с друзьями не бывает разногласий? Речь идет о живой ткани отношений. Все вопросы, которые возникают, мы решаем в соответствующем ключе – дружеском, партнерском, союзническом. Где-то получается решать сразу. Где-то не получается, оставляется на потом. Находятся какие-то методологии для того, чтобы решить те или иные возникающие вопросы. Постановка вопроса, на мой взгляд, подходит к ситуации, когда речь идет не о союзничестве и партнерстве, а просто о взаимоотношении двух субъектов. Мы друг другу ничем не обязаны, соответственно у нас вот есть претензии, мы их сразу предъявляем. А с Казахстаном у нас настолько развитая, настолько богатая, настолько многогранная ткань отношений, или даже лучше сказать фактура отношений, что здесь есть все! И все эти вопросы решаются буквально на ежедневной основе.



- На ежедневной даже?



- Ну, конечно! У нас одна только деятельность нашего посла о многом говорит. В ней есть публичная часть, а есть и не публичная. И она гораздо активнее. Речь идет о действительно ежедневных контактах, усилиях, задачах, которые регулярно решаются. А потом уже все это выходит выше. То есть на всех уровнях идут эти контакты. Соответствующие ведомства общаются, главы правительства, главы государств. Про МИД, конечно, я вообще не говорю.



- Это понятно, поскольку Алексей Бородавкин находится на посту посла в Казахстане с 2018 года…



- А можно я вернусь к ответу на предыдущий вопрос? Ведь это абсолютный сатанизм того, что происходило вокруг Украины на протяжении многих лет. Он же и заключался, планировался, практически как оружие массового поражения. То есть когда бьют и попадают не в одну цель. Когда уничтожается не одна какая-то единица. Все было задумано так, чтобы в зону поражения попал целый ряд компонентов. Речь идет о территории, о людях, не только о технике. Ситуацию вокруг Украины "западники" планировали именно таким способом. Именно так они прошивали провокативную часть этой ситуации, чтобы создавать проблемы. Не только России, Украине, но и другим странам. Чтобы в этой ситуации было задействовано как можно больше субъектов! Чтобы внести хаос, чтобы столкнуть как можно больше стран, народов, национальностей, этносов, религиозных групп. Какой бы компонент не взять, например, религиозный. Причем религиозный, не фанатичный, какой-нибудь, не с новой философией, а традиционный компонент, который был мирной частью жизни миллионов людей на протяжении столетий, тысячелетий. Никогда на этой почве, на этой территории, не возникало никаких вопросов.



- А разве сразу после Октябрьской революции в 1918 году нечто подобное не наблюдалось?



- Безусловно. Но это опять же было привнесено извне, а не возникло внутри. Были расколы, были какие-то проблемные вопросы. Но до кровавых столкновений дело не доходило. То есть это та религия, которая на территории Украины, нашей страны и Белоруссии существовала и сама по себе никогда не становилась причиной для столкновения людей. И вот сейчас в XXI веке Запад сделал все для того, чтоб и религиозный компонент стал и целью, и средством достижения этой чудовищной цели. Поэтому когда мы говорим о проблемных вопросах, о каких-то аспектах, которые нам нужно решать – или с Казахстаном или с другими странами, нужно видеть их первопричину. Что это была одна из задач Запада – стравить страны. И не только Россию с кем-то. Чем больше жертвами этой провокации стало стран и народов, тем Западу лучше. Это было при Байдене.



- Тогда, наверное, не только при Байдене, но и при Клинтоне, и при Обаме?



- Байден, Обама, Клинтон – это одна и та же группа.



- Ну, да – демократы.



- Нет, это не демократы. Это ультра либералы. Демократы стали тоже в Америке жертвами того, как постепенно им внедряли такую надстройку – абсолютно экстремистскую, с крайне радикальными взглядами. Оккупировав демократическую повестку, началось использование их инструментария – политологического, философского, идеологического. На самом деле все вышло на противоположные позиции. Они говорили о свободе, но в реальности уничтожали свободу. Это новая этика, это бесконечные условности, это соответствие каким-то безумным требованиям. Они говорили о демократии, но убили демократию, потому что поставили идеологию над свободой, над выбором, и над конституционными правами, кстати, собственных граждан.



- Да, интересно. Но раз мы чуть ранее затронули тему о роли послов, хотелось бы к ней вернуться. Можно ли говорить, что Чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин является своего рода рекордсменом нахождения на посту главы дипломатического представительства? Вроде как обычно послы работают в течение пяти лет.



- Нет, у нас по-разному бывает. Наши послы в Америку часто направляются на длительный период. В Китае у нас тоже дольше находятся. И это касается не только, условно говоря, двадцатки, но и других стран. Все очень индивидуально, исходя из тех целей и задач, которые ставятся перед послами России.



- Кстати, Вы наверняка заметили, что в Казахстане довольно много сторонников Украины. Некоторые из них достаточно негативно настроены против России. Есть в казахстанском обществе и вопрос, которым оно периодически задается. А надо было ли России начинать военные действия? Может, было бы достаточно ввести в отношении Украины жесткие экономические и политические санкции? Ведь Украина и Россия имели тесные торгово-экономические связи.



- Вы знаете, на эту тему часов пять рассуждать. Давайте я, учитывая формат нашего общения, скажу не глобально, не философски, глядя на этот вопрос, а исключительно фактически. Назову только одну причину. Хотя их очень много можно назвать. В январе 2022 года кратно увеличилось количество обстрелов Донбасса со стороны киевского режима. Регулярными стали и боестолкновения на границе. Начиналась абсолютно очевидная, четкая фаза силовой операции киевского режима против местного населения, которая привела бы к его полному уничтожению. Это уже доказано, это уже очевидно. Дальше мы можем, уже расширяя кольца объяснений, приводить огромное количество примеров иностранного вмешательства. Это даже не наемники были, не инструкторы, а интервенты. Они вначале осели на территории Украины – от советников высших государственных лиц, до инструкторов, которые натаскивали боевиков. Появилась "натовская" техника, стали проводиться бесконечные учения. Мы же приводили тогда факты по количеству учений, которые проводились в акватории Черного моря, кроме того начались провокации в воздухе – опасное сближение самолетов и так далее. То есть, все шло к созданию и уже применению территории Украины и режима, который был установлен в Украине, в виде плацдарма, в виде орудия начала полномасштабного конфликта.



- Понятно. А на ваш взгляд, Казахстан будет расширять сотрудничество с Россией или будет стараться оставаться максимально нейтральным?



- Я не знаю, а разве можно сказать, что Казахстан нейтральный в отношении развития сотрудничества с Россией?



- Но Казахстан, например, ответственно соблюдает санкции в отношении России.



- Это разные вещи! Одно дело апеллировать к международному праву и применять, кстати, его, а второе – развивать сотрудничество. Речь идет о том, что их не надо противопоставлять, не надо их сталкивать. Мы развиваем сотрудничество, мы развиваем партнерство. Безусловно, все осложняется нелегитимными санкциями, которые введены в отношении нашей страны, и уже вторичными санкциями, которые вводятся в отношении других стран. А сотрудничество развивается. Посмотрите, какое количество делегаций, переговоров между нашими странами. Да и в практическом плане все предельно ясно.



- Но если посмотреть на то же СНГ, где участвуют и Казахстан и Россия разве это не мертвая организация? Ведь существует точка зрения, что это организация потеряла актуальность.



- Мне кажется, они все живые ходят! А разве нет? Вообще, тоже такая интересная постановка вопроса – из разряда странностей современного мира. Это когда хорошие новости плохо продаются. Неужели объединение должно показывать свою живость, разрушая что-то или агрессивно действуя? Позитивная повестка, которая задает тон ежедневному сотрудничеству между странами-членами организации, она, знаете ли, намного более живая, чем агрессивные действия военных блоков. Просто, к сожалению, нас всех подталкивают именно к такому рассмотрению союзов, что, вот где же агрессивные действия. А это то сотрудничество, которое своей целью ставит совершенно другие задачи и их реализует.



- Спасибо! Источник - Cronos.Asia

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