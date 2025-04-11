 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия это важнейшее связующее звено для Центральной Азии - эксперт Станислав Притчин
11:23 14.04.2025

Заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал в интервью заявления Каллас и политику ЕС

АЛМАТЫ, 11 апр - Sputnik. Россия остается важнейшим связующим звеном для стран Центральной Азии, сообщил Sputnik завcектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Основной экспорт углеводородов казахстанских идет через Российскую Федерацию. Недавние контракты на поставку урана из Узбекистана ведутся через Российскую Федерацию и будут поставляться. То есть в любом случае Россия остается важнейшим связующим звеном для регионов", - заявил он.

Также он прокомментировал заявления Каллас, призвавшую страны региона "потерпеть" антироссийские санкции.

"Никто в ЕС всерьез не задумывается о том, что введение санкций – это очень серьезный удар по экономикам самих стран Центральной Азии, это европейские страны не волнует. И в целом, да, те заявления Каллас, которые мы слышали, они в принципе исходят из этой логики и поэтому звучат очень абсурдно", - сказал Притчин.

По его мнению, ЕС рассматривает Центральную Азию как инструментарий: "Вы нам ресурсы, а мы с вами взаимодействуем, чтобы сделать хуже России". И никто в Европейском Союзе всерьез не задумывается о том, что введение полноценной санкции – это очень серьезный удар по экономикам самих стран Центральной Азии. Это европейские страны не волнуют.

Источник - Sputnik
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