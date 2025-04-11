В Китае испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36

11:52 14.04.2025

Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36

Какими характеристиками будет обладать эта машина и чем ответят другие ведущие авиационные страны



Богдан Степовой

Андрей Федоров



Китайский самолет J-36, испытания которого недавно начались возле города Чэнду, является бомбардировщиком-ракетоносцем, а не истребителем шестого поколения, как его окрестили мировые СМИ. Об этом эксперты заявили "Известиям" после тщательного изучения видео. По их мнению, о специализации машины говорят ее размеры и компоновка. А габаритами двухдвигательного малозаметного истребителя обладает другой китайский самолет, замеченный чуть позже возле города Шэньян. Над машинами шестого поколения сейчас работают несколько стран. О том, какие перспективные разработки существуют в России, а также о направлениях развития военной авиация в ближайшие годы, - в материале "Известий".



Бомбардировщик, а не истребитель



В Китае работают сразу над двумя проектами самолетов следующего поколения. 26 декабря 2024 года в городе Чэнду провинции Сычуань, где находится штаб-квартира Chengdu Aircraft Corporation, увидели первый испытательный полет нового самолета. Следом еще один летающий прототип другого типа был снят на видео очевидцами в районе города Шэньян. Первая машина получила неофициальное название J-36, исходя из номера на фюзеляже "3601", хотя в действительности самолет может оказаться не J-36 ("истребитель"), а J/H-36 или даже H-36 ("бомбардировщик").



Китай традиционно не разглашает никаких деталей или характеристик по новой военной технике и не комментирует назначение и возможности новых самолетов.



- J-36 из Чэнду - это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло", - рассказал "Известиям" редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. - Такая схема в сочетании с треугольным крылом большой стреловидности обеспечит самолету высокую сверхзвуковую скорость и достаточно вместительные отсеки для вооружений. Отсутствие киля и выступающих поверхностей обеспечивают ему малую радиолокационную заметность. Для управления полетом используются отклоняемые элероны - поверхности на задней кромке крыла.



