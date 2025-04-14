Трамп призвал лишить лицензии шоу "60 минут" на CBS после эфира с Зеленским

12:11 14.04.2025

14 апреля 2025



Президент США Дональд Трамп призвал отозвать лицензию у американского телевизионного шоу "60 минут" после того, как в эфире этой программы выступил Владимир Зеленский.



"Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают", – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.



Накануне в эфире американского шоу Зеленский высказался против переговоров с Россией и заявил, что у США схожие с Москвой взгляды. По мнению Трампа, этот выпуск американского шоу "60 минут" "превзошел все предыдущие". Второй выпуск был посвящен Гренландии, ведущий пообщался с гражданами страны, которые выступают против вхождения в состав США.



Шоу выходит на телеканале CBS, с которым у Трампа давний конфликт. Президент США неоднократно обвинял телеканал в распространении фейков в ходе предвыборной гонки. Трапм также подал в суд на телеканал и потребовал выплатить ему 10 миллиардов долларов за интервью с Камалой Харрис, которое навредило его имиджу.



"CBS вышел из-под контроля на невиданном ранее уровне, и он должен заплатить за это высокую цену", – указал Трамп.



По мнению американского президента, его имя в шоу "60 минут" упоминается исключительно в уничижительной и клеветнической форме.